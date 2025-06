El Gobierno no encuentra una empresa que le rehabilite varios edificios de La Moncloa para poner geotermia y mejorar así su climatización

Fachada del Edificio del Consejo de Ministros en el Complejo de La Moncloa

El Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez siempre ha apostado por las energías renovables. “El futuro energético de España o es verde o no será”, señaló hace unos días en el Congreso para informar sobre el apagón de luz que afectó a todo el país. Sin embargo, el Ejecutivo está teniendo dificultades para aplicar estos principios en La Moncloa, su sede institucional. El último contrato para concluir las obras de rehabilitación y mejorar la eficiencia energética de dos edificios del complejo ha quedado desierto.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes licitó el pasado 2 de febrero un contrato para llevar a cabo dos tipos de trabajos: terminar “la rehabilitación energética del Anexo IV”, el nombre de uno de los edificios de La Moncloa, y la “mejora de la eficiencia de los sistemas de climatización del edificio de Vicepresidencia”. A la licitación no se presentó finalmente ninguna empresa especializada y el contrato ha quedado. desierto.

Presidencia lleva intentando culminar este proyecto desde el año 2020, cuando se inició la redacción técnica de estas obras, cuyo objetivo era sustituir la aerotermia del edificio de Vicepresidencia por geotermia y acometer una rehabilitación energética integral del Anexo IV, que mejorase su capacidad de aislamiento e incorporase las últimas tecnologías en materia de aprovechamiento de la energía, como la instalación solar fotovoltaica para la producción de energía eléctrica y un sistema de ventilación controlada. “Todo ello redundaría en la reducción de las emisiones de CO2″, señala Presidencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Diego Radamés - Europa Press)

El proyecto tardó casi dos años en redactarse, finalizando en abril de 2022. Luego vino la primera licitación. El acta de inicio de las obras se suscribió el 21 de diciembre de 2022, siendo el plazo de ejecución de las mismas de ocho meses, es decir, hasta el 21 de agosto de 2023. Pero por incumplimiento de estos plazos por parte del contratista, las obras no se terminaron. En consecuencia, se iniciaron los trámites para resolver el contrato. Trámite que se cumplió en abril de 2024. En febrero de 2025 se licitó un nuevo contrato para intentar terminar las obras por valor de 403.000 euros. Pero este ha quedado desierto.

Energía de la corteza terrestre

Presidencia asegura en este último contrato que “la Administración Pública debe adoptar un papel protagonista, impulsando actuaciones que propicien el ahorro, la eficiencia energética y la utilización de energías renovables que puedan servir, a su vez, como modelo a otras entidades privadas que se sumen a esta iniciativa y les permita obtener, en el corto plazo, ahorros en la factura energética". Un objetivo muy loable, pero que en este caso concreto está teniendo dificultades de aplicación.

Entre todos los edificios que componen La Moncloa, “el de Vicepresidencia es el que presenta un sistema de climatización con menor rendimiento en la fase de producción, al realizarse esta por unidades exteriores que realizan el intercambio de energía con el aire”, explica el propio Ejecutivo. Por eso se plantea la necesidad de mejorar el rendimiento en la producción, sustituyendo la aerotermia actual por geotermia, es decir, realizando el intercambio de energía con la corteza terrestre, donde la temperatura es prácticamente constante".

El complejo de La Moncloa

Para ello, hay que realizar perforaciones verticales realizadas en el subsuelo. La eficacia energética de este sistema de climatización (la geotermia) es muy alta, en torno al 400-500%, es decir, que la energía liberada puede llegar a ser cinco veces la energía consumida. Otra ventaja del sistema es que al no existir combustión no hay emisiones de CO2 y, por lo tanto, no es contaminante. Además, la proximidad de la sala de producción de climatización al edificio Anexo IV ofrece la oportunidad estratégica de ampliar el sistema geotérmico a este edificio. El Anexo IV, inicialmente concebido como pabellón para talleres y almacenes de mantenimiento, se acondicionó posteriormente para alojar unidades administrativas, pero desde un primer momento se mostró ineficiente desde un punto de vista térmico.