Cuatro coctelerías para celebrar Halloween en Madrid: sesiones de tarot, oráculos, pociones y una bebida ‘satánica’ con receta secreta

Cóctel inspirado en Halloween (Pexels)

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La del 31 de octubre es una noche muy especial. Una fecha en la que celebramos lo esotérico, lo místico, lo satánico y lo terrorífico a base de disfraces, historias de miedo y mucha diversión. La noche más espeluznante del año se disfruta especialmente en coctelerías tan originales como estas, bares que han traído del más allá las más deliciosas bebidas para hacer disfrutar a los amantes del terror. Estas son cuatro coctelerías en Madrid perfectas para celebrar Halloween por todo lo alto.

Médium

Coctelería Medium, en Madrid (Cedida)

Con una ambientación que evoca los salones victorianos de espiritismo, Médium (C. del Pez, 18) reúne coctelería, objetos vinculados a lo oculto y una biblioteca especializada en parapsicología en la que, además de funcionar como salón de lectura, se pueden adquirir libros de las editoriales más relevantes del ámbito esotérico.

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Pablo Raijenstein es el creador de este concepto, una coctelería que investiga lo esotérico en todas sus vertientes. El espacio se divide en distintas salas según la experiencia que se busque, incluido un salón espiritista secreto. Allí, Médium programa buena parte de sus actividades semanales: sesiones de tarot los lunes, viernes y sábados; oráculo con minerales los martes; carta astral los miércoles; grafología los jueves y mentalismo los domingos.

La carta acompaña esta imaginería y transforma los fenómenos paranormales y los relatos de ocultismo en originales cócteles. Phantasmagoria mezcla tequila Brix, fresa, pimienta, chipotle y soda de pomelo, en alusión a la linterna mágica del siglo XVIII y a las imágenes que podían convertir un sueño en pesadilla. Catalepsia, inspirada en el imaginario del vudú haitiano y sus zombis, se elabora con ron, licor picante, fruta de la pasión, cítricos y vainilla, clarificados con kéfir de coco, y se sirve en un recipiente con forma de pez globo.

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Esotérica

Coctelería Esotérica, en Madrid (Cedida)

También de Raijenstein y de su socio Hugo Díez Boscovich es esta segunda propuesta, abierta tras tres años de éxito en Médium junto a un nuevo socio, Tomás García, empresario y artista. En Esotérica (C. del Pez, 30), la experiencia comienza antes de llegar a la barra: una tienda de artículos esotéricos sirve de acceso a un speakeasy que reúne coctelería y galería de arte.

En ese espacio previo se pueden encontrar desde barajas de tarot, oráculos, minerales, péndulos o bolas de cristal hasta tablas de güija y objetos rituales. Con la contraseña adecuada se accede a la zona de coctelería, donde nada más entrar aguarda una galería de arte en homenaje a Margaret Modlin, pintora estadounidense que residió en la propia calle del Pez y que desarrolló una obra surrealista marcada por un universo místico lleno de simbolismo.

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Los cócteles se presentan como elixires o pócimas asociados a deseos y propósitos. Atraer el Amor combina tequila, licor de frambuesa, pomelo, soda de melocotón y jazmín; Desamor mezcla ron, licor de cacao, hierba de San Juan y vainilla; y Dinero reúne ron, palo santo, sirope de canela y lima. La carta incluye también elixires para invocar la suerte, favorecer el trabajo, atraer protección o agudizar los poderes psíquicos.

La propuesta también se disfruta en la mesa: la cocina ofrece platos como steak tartar, moules frites, pulpo braseado y una versión propia del bocadillo de calamares. Cócteles y platos que pueden degustarse tanto en la planta superior como en la inferior, donde podemos observar una colección de más de 100 objetos extraordinarios vinculados al espiritismo y la parapsicología. Esotérica recibió el premio a Mejor Coctelería de España 2026 por votación del público en Top Cocktail Bars.

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Cabaret Satán

Cabaret Satán, coctelería en Madrid (Turismo Madrid)

Si solemos ir de Madrid al cielo, hoy bajamos de Madrid al infierno. En pleno Malasaña se esconde la entrada a Cabaret Satán (C. de los Libreros, 18), una coctelería que rinde homenaje al local del mismo nombre que el pintor cubano Mario Carreño abrió en la capital en 1934. Aquella coctelería permaneció abierta durante la Guerra Civil y gran parte de la dictadura, y fue censurada por las autoridades franquistas, obligándoles a cambiar su nombre de Satán a Tarzán.

Por aquel entonces, era un lugar de encuentro para todos aquellos que se encontraban en los márgenes de un sistema conservador y eclesiástico. Para esta nueva versión, sus fundadores hicieron un viaje al pasado recopilando todas las referencias del Satán original. Una tenue luz roja deja entrever velas, sofás de color carmesí y telas aterciopeladas y lámparas vintage. Una reivindicación de lo sensual, lo canalla y lo esperpéntico.

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Otra curiosidad es que la carta va desbloqueando nuevas bebidas conforme la tarde se convierte en noche. Es decir, cuanto más tarde vayas a Satán, más amplia y atrevida es la oferta. En la última hora de apertura, después de medianoche, la carta revela a Satán, el cóctel de la casa con receta secreta y que solo está disponible los últimos cuarenta y cinco minutos. Además, Cabaret Satán dispone de una carta corta de comida, toda ella vegana, que reúne bocaditos dulces y salados.

La Santoría

Barra de coctelería de La Santoría, Madrid (Facebook)

Situado en el Barrio de las Letras, La Santoría (C. de Lope de Vega, 30) es un cocktail bar que llama la atención en primer lugar por su estética. Tras una vinoteca luminosa se encuentra este espacio clandestino lleno de estampitas, rosarios y crucifijos, detalles que nos dan la bienvenida a un bar diferente, con un altar por barra y pociones por combinados.

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El concepto hace homenaje a las prácticas de santería comunes en Latinoamérica tras la imposición del cristianismo. Los seguidores de esta religión realizaban ceremonias y rituales para honrar a los orishas (dioses), utilizando objetos sagrados como collares, tambores y velas para comunicarse con ellos y hechizos para convertir sus deseos en realidad.

Aquí no se viene a tomar cócteles de autor, sino pociones. Sus recetas líquidas están bautizadas con nombres tan sugerentes como Baño de abundancia, Ven a mí o Quédate conmigo. Pociones a modo de conjuros que conviven con clásicos como el Old Fashioned o el Negroni.

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