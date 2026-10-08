Tres coctelerías españolas en Barcelona y Madrid entran en la lista de los 50 mejores bares del mundo

Barra de vinos de Angelita (Tiago Maya / Cedida)

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España es un país de bares. Y no solo de bares de barrio, tabernas de siempre y cañas bien tiradas; también de excelentes coctelerías de autor lideradas por auténticos magos de la mixología. Así lo reconoce la nueva lista The 50 Best Bars 2026, un ránking que se anunciaba al público la noche del pasado miércoles en una celebración en Milán.

La lista de 2026 incluye bares de 26 ciudades con 14 nuevas entradas, y Bar Leone de Hong Kong retiene su corona en la posición n.º 1, volviendo a situarse como The World’s Best Bar. En la edición de este año, España cuenta con un total de tres bares en el top 50, lo que sitúa a nuestro país entre los mejor posicionados del planeta.

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Empezando por la cola, encontramos la primera española premiada, una coctelería madrileña que ha conseguido entrar in extremis con el puesto número 50 de la prestigiosa lista. Se trata de Angelita (C. de la Reina, 4), una coctelería que celebra su décimo cumpleaños y que suma otras grandes alegrías como su reciente entrada en la Guía Michelin.

Este exitoso local, que aúna bar de vinos, restaurante y coctelería, está llevado por los hermanos Villalón, que pusieron ese nombre como homenaje a su madre. El local cuenta con varias plantas que dividen espacios diferenciados, con un elegante comedor y una vinoteca en la planta baja, y un íntimo bar de cócteles, con aire de laboratorio, escondido en el sótano. Fiel a una rigurosa filosofía ‘de la huerta a la copa’, gran parte de los productos que figuran tanto en la carta de comidas como en la de bebidas se cosechan directamente del huerto ecológico de la familia, situado en Zamora.

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El joven cubano Enzo Ruiz acaba de inaugurar 'Stillroom', un cóctel bar en el barrio de los Jerónimos.

Barcelona, capital de la mixología

Dos de los bares españoles premiados se encuentran en Barcelona, una de las grandes capitales de la coctelería en el mundo. El primero en el ránking mundial es Paradiso (Carrer de Rera Palau, 4), todo un clásico que, además de lograr el puesto número 17, ha sido nombrado el Rémy Martin Legend of the List. El bar barcelonés, que este año celebra su décimo cumpleaños, es un viejo conocido de esta lista, ya que fue considerado el mejor establecimiento del mundo en la edición de 2022 y cuarto en la de 2023. Bajaba al décimo en 2024 y volvía a escalar en el 2025, regresando a un honorable cuarto puesto.

Ubicado en el barrio del Born y de auténtico estilo speakeasy, para buscar el origen de nuestro Paradiso hay que desplazarse hasta la Toscana, desde donde se trasladó su fundador a finales de 2015, el bartender Giacomo Giannotti, movido por su pasión por la coctelería. Para entrar a este escondido cocktail bar, hay que atravesar una puerta de nevera antigua dentro del Bar Pastrami. Tras este curioso portón, los comensales se encuentran con un bar decorado con formas sinuosas en madera y mármol de Carrara, elementos de diseño tropical que recuerdan a un auténtico bar clandestino.

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Bar Paradiso, en Barcelona

Seguimos en Barcelona para conocer al bar español mejor posicionado de la lista de este año, Sips (Carrer de Muntaner, 108). En 2021, esta coctelería irrumpió en la lista The World’s 50 Best Bars, posicionándose en el número 37 del ranking. Apenas un año después, en 2022, conseguía escalar hasta el podio al hacerse con el tercer puesto. Esto no era suficiente y querían más: en 2023, la coctelería barcelonesa lograba el ansiado oro, convirtiéndose en la mejor del planeta. En esta decimoctava edición, Sips adelanta a su compañera barcelonesa por solo un puesto, con la 16.ª posición.

Este cocktail bar, fundado por los barman Simone Caporale y Marc Álvarez, es ya un referente en Barcelona y en todo el mundo. En Sips elaboran sus bebidas con técnicas complejas e innovadoras desde su curioso local, que carece de una barra tradicional y la sustituye por una isla que se ubica en el centro del establecimiento, desde la que los cocteleros ofrecen un verdadero espectáculo a sus clientes.

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Marc Álvarez y Simone Caporale, bartenders de Sips

La carta de cócteles hace gala de una creatividad extraordinaria y, en algunos casos, una presentación de lo más caprichosa. Entre sus creaciones emblemáticas destaca el ‘Nixtamil’, en el que una reducción ácida de frutos rojos se lame de un espejo de mano antes de degustar una compleja mezcla de bourbon, maíz y destilado de miso. Los cócteles clásicos también reciben toques imaginativos, como la popular ‘Tommy’s Margarita’, realzada con puré de fresa fresca y ají amarillo picante.