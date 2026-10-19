España

Iñaki Gabilondo, sobre la cultura del esfuerzo: “Mi padre siempre me decía que prefería que fuera un buen barrendero a un mal barrendero”

El periodista ha recordado a lo largo de los años todas las enseñanzas que aprendió de sus padres y del esfuerzo dedicado a su carrera profesional

Iñaki Gabilondo, en imagen de archivo (Joaquin Corchero / Europa Press)
Iñaki Gabilondo, en imagen de archivo (Joaquin Corchero / Europa Press)
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Iñaki Gabilondo, de 84 años, es una de las voces más reconocidas del periodismo español. Aunque se retiró de la radio diaria, el comunicador donostiarra continúa compartiendo las experiencias que han marcado su vida. En distintas entrevistas y conversaciones ha vuelto la mirada hacia su infancia para recordar a sus padres, sus hermanos y el ambiente en el que creció, una etapa que ayuda a comprender los valores que han acompañado su trayectoria profesional.

En una entrevista con El Español, el periodista dedicó unas palabras especialmente emotivas a su madre, María Luisa, que tuvo diez hijos y trabajó durante años en la carnicería familiar junto a su marido. “Mi madre era una santa, en el sentido literal de la palabra”, afirmó, destacando su generosidad y sus profundas convicciones religiosas.

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Gabilondo recuerda a su madre como una mujer entregada por completo a los suyos. “Todos los hijos la recordamos con veneración y con una especial sorpresa porque ese tipo de mujer ya no existe. Existía hace ya algunas generaciones con una visión de su papel, la abnegación por encima de cualquier otra cosa. Amante de sus hijos y su familia hasta extremos absolutos”, señaló.

Su admiración no se limita a los recuerdos individuales. El periodista considera que los diez hermanos comparten una forma de entender la vida que procede, en buena medida, de la educación recibida en casa. Aunque cada uno haya desarrollado una carrera diferente, reconoce actitudes y valores comunes que relaciona directamente con el ejemplo de sus padres.

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Iñaki Gabilondo en 'El Faro' (Cadena SER).
Iñaki Gabilondo en 'El Faro' (Cadena SER).

Los recuerdos de un padre que fue cambiando con los años

En el pódcast Por el principio, de la Cadena SER, Gabilondo también repasó la historia de su padre, José Ignacio, y los primeros años de su familia. Procedente de una familia humilde de Azkoitia, su progenitor se marchó de casa para buscarse la vida y terminó trabajando en una carnicería, oficio que acabaría convirtiéndose en el sustento familiar.

El periodista explicó que su padre atravesó una depresión progresiva a medida que aumentaban las responsabilidades familiares: “Se fue encerrando, se convirtió en un hombre hermético y el recuerdo de un padre joven, alegre y feliz no lo tienen mis hermanos. Yo sí, yo recuerdo a un padre joven, antes de que la vida pudiera con él”.

En ese sentido, el comunicador conserva aún algunas escenas cotidianas que compartió con él durante su infancia. “Recuerdo la churrería Cielo y su bicicleta, y nosotros yendo a ver el mar. La churrería Cielo estaba al lado del Mercado de la Bretxa, donde íbamos mi padre y yo con la bici a comprar unos churros y luego al paseo nuevo a ver el mar”, confesó en el pódcast.

Iñaki Gabilondo en 'Hoy por Hoy' (Cadena SER).
Iñaki Gabilondo en 'Hoy por Hoy' (Cadena SER).

La cultura del esfuerzo que aprendió en casa

La educación de sus padres también estuvo marcada por la importancia del trabajo bien hecho y la formación. En una entrevista concedida a Diez Minutos, Gabilondo explicó que su padre quería que sus hijos llegaran a la universidad, algo que nadie de las generaciones anteriores de la familia había conseguido. “Ellos se esforzaron porque querían que aprendiéramos y fuéramos los mejores en lo que eligiéramos”, recordó.

Aunque la enseñanza que recibió iba más allá de alcanzar una determinada posición social: lo importante era esforzarse y desempeñar con responsabilidad cualquier oficio. El propio periodista resumió esa filosofía con una comparación que conservaba de su padre: “Mi padre siempre me decía que prefería que fuera un buen barrendero a un mal barrendero, y así nos educaron, en la cultura del esfuerzo”.

Ese principio acompañó a Gabilondo desde sus primeros pasos profesionales. Comenzó a trabajar en la radio con poco más de veinte años, dirigió Radio San Sebastián y Radio Sevilla y terminó convirtiéndose en una figura fundamental de la Cadena SER, donde presentó Hoy por hoy durante casi dos décadas.

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