España

Máxima alerta en Denia y Gandía por la DANA Adam: el temporal golpea Valencia y Baleares, con la UME ya desplegada

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha pedido a los habitantes de la Marina Alta que no abandonen sus casas

La UME desembarca en Baleares con efectivos, vehículos y material para llevar a cabo tareas operativas y contribuir a restablecer la normalidad en las vías e infraestructuras afectadas.
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España afronta este lunes la fase más adversa del episodio de lluvias torrenciales provocado por la DANA Adam, con avisos rojos activos en la Comunidad Valenciana y en Baleares durante la madrugada y la primera mitad del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos en seis comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, en lo que el organismo define como la segunda de las dos jornadas más delicadas de todo el temporal.

El fenómeno, resultado de la interacción entre la DANA y un flujo de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo, ha dejado ya al menos dos víctimas mortales durante el fin de semana, entre ellas una mujer cuyo cuerpo fue hallado en la playa de Sagunto, en Valencia, donde había desaparecido mientras se bañaba.

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El litoral sur de Valencia y el norte de Alicante permanecen en aviso rojo, el nivel máximo de la escala de la Aemet, por riesgo de lluvias torrenciales. En paralelo, el archipiélago balear también se encuentra bajo ese mismo nivel por precipitaciones, con avisos adicionales en naranja por tormentas y en amarillo por fenómenos costeros. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha pedido a toda la población de la Safor y la Marina Alta “no salir de casa”. Poblaciones como Denia y Gandía están en alerta máxima.

Las próximas horas

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que en las zonas señaladas en rojo las precipitaciones pueden superar los 300 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas, con riesgo de desbordamientos e inundaciones. En los territorios con nivel naranja, los acumulados podrían rebasar los 50 litros por metro cuadrado en una hora y los 150 litros en 12 horas; en Baleares, ese mismo volumen podría alcanzarse en apenas cinco o seis horas, según precisó el meteorólogo.

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A estas alertas se suman avisos naranjas por lluvias y tormentas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Región de Murcia, mientras que Ceuta y Melilla permanecen en nivel amarillo. Ibiza y Formentera concentraron buena parte de la actividad tormentosa durante las horas previas al amanecer, con chubascos acompañados de intensa actividad eléctrica. Protección Civil activó un mensaje de Es-Alert a la población de ambas islas por riesgo inminente de inundaciones, que reiteró poco después para ordenar la suspensión de toda actividad al aire libre.

Mallorca, por su parte, registró rachas de viento muy fuertes durante la noche, un fenómeno que la Aemet prevé que continúe durante la primera mitad de la jornada en el litoral balear. El Gobierno autonómico ha decidido suspender las clases este lunes en Ibiza, Formentera y Mallorca ante el riesgo de inundaciones, una medida que replicaron varios municipios de las provincias de Valencia y Alicante.

Despliegue de la UME

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado unidades de su Tercer Batallón desde Valencia hacia Ibiza y Mallorca para reforzar las tareas de respuesta ante el temporal, en un movimiento que se suma al dispositivo ya activo en el litoral peninsular.

Según la previsión oficial de la Aemet, las tormentas de intensidad fuerte o torrencial que afectaron durante la madrugada a la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares tenderán a debilitarse a medida que avance la mañana, aunque el riesgo de nuevos episodios no desaparecerá por completo. El foco de atención se desplazará durante la tarde hacia Cataluña, donde el organismo prevé precipitaciones muy fuertes y persistentes. Andalucía, Ceuta y Melilla registrarán chubascos fuertes con actividad tormentosa desde las primeras horas del día, mientras que en el resto de la Península las lluvias serán, en general, moderadas, con precipitaciones en el litoral asturiano, las mesetas, Aragón y Navarra.

En Baleares, el cielo cubierto tenderá a intervalos nubosos conforme avance la jornada, con lluvias que remitirán de forma progresiva, aunque sin descartar chubascos localmente fuertes en algunos puntos. En las islas de mayor relieve del archipiélago, las precipitaciones de la mañana podrán ser seguidas de claros en la costa a partir del mediodía, con precipitaciones ocasionales en zonas de interior durante la tarde.

El foco se desplaza a Cataluña

El viento soplará predominantemente de componentes norte y este tanto en la Península como en Baleares, moderado en los litorales y con tendencia a perder intensidad, aunque las rachas más fuertes podrán mantenerse en la costa valenciana y balear durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas descenderán de forma generalizada, con heladas débiles en montañas del norte y valores próximos a los 2°C en capitales como Salamanca, León y Ávila.

El organismo meteorológico prevé que la inestabilidad continúe durante la madrugada del martes en Baleares y Cataluña, donde las lluvias podrían volver a ser muy fuertes y persistentes, antes de iniciar una tendencia progresiva a la estabilización conforme la dana se aleje y sea absorbida por la circulación atmosférica general. A partir de ese día, las precipitaciones quedarán circunscritas principalmente a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y del propio archipiélago balear, además de los Pirineos y puntos de los sistemas Béticos.

Para el miércoles, la Aemet dibuja ya un panorama mucho más estable en casi toda la Península y Baleares, con la excepción del Cantábrico y la mitad oriental de Cataluña. La agencia insiste en que persiste una elevada incertidumbre sobre la evolución exacta de las estructuras atmosféricas, por lo que los avisos podrán ser revisados conforme avance el episodio.

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