José Manuel Felices, doctor: “Nunca comas chicle después de comer, retrasa tu digestión y te pone la barriga como un globo”

Persona haciendo una pompa con un chicle. (Freepik)

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La hinchazón abdominal después de comer es una molestia frecuente que puede convertir la sobremesa en un momento incómodo. La sensación de tener la barriga llena, la acumulación de gases o la presión en el abdomen pueden aparecer por distintos motivos, desde la cantidad de comida que ingerimos hasta determinados hábitos que repetimos sin prestarles demasiada atención. Entre ellos, hay uno tan cotidiano como mascar chicle después de una comida.

El doctor José Manuel Felices ha advertido sobre esta costumbre y sus posibles efectos en la digestión. Aunque muchas personas recurren al chicle para refrescar el aliento después de comer, masticarlo también puede favorecer la entrada de aire en el aparato digestivo y contribuir a la sensación de hinchazón. Sin embargo, sus efectos dependen de cada persona y del tipo de chicle, por lo que conviene distinguir entre las molestias que puede provocar y la idea de que retrasa necesariamente la digestión.

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Por qué mascar chicle después de comer puede provocar molestias

Mascar chicle después de comer es una costumbre habitual para refrescar el aliento cuando no tenemos un cepillo de dientes a mano. Sin embargo, el doctor José Manuel Felices advierte de que hacerlo justo al terminar la comida podría interferir en el proceso digestivo y favorecer las molestias abdominales. Según explica, la masticación activa señales digestivas relacionadas con la preparación del organismo para recibir alimentos, aunque el estómago ya esté lleno.

Una mujer con dolor e hinchazón de tripa. (Freepik)

A esto se suma otro factor: al mascar chicle, algunas personas tragan más aire de lo habitual, lo que puede favorecer la aparición de gases y la sensación de hinchazón. El efecto no es igual en todo el mundo y depende también de la sensibilidad digestiva de cada persona. Por eso, si notas que esta costumbre te provoca molestias, conviene prestar atención a cómo te sienta y valorar otras formas de mantener la boca fresca después de comer.

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Cuánto tiempo conviene esperar antes de mascar chicle

Para quienes no quieren renunciar al chicle después de las comidas, Felices propone esperar unos 30 minutos antes de empezar a masticarlo. De este modo, se evita hacerlo inmediatamente después de terminar de comer. No obstante, no hay evidencia sólida de que mascar chicle retrase por sí mismo el vaciado del estómago en todas las personas, por lo que ese intervalo debe entenderse como una recomendación del especialista y no como una regla médica universal.

Si el objetivo es refrescar el aliento, lo más recomendable es mantener una buena higiene bucodental y cepillarse los dientes cuando corresponda. El chicle sin azúcar puede ser una alternativa puntual, pero si notas que aumenta los gases o la hinchazón, lo mejor es reducir su consumo y comprobar si las molestias mejoran.

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Los chicles sin azúcar también tienen inconvenientes

Aunque los chicles sin azúcar se presentan como una alternativa más favorable para la salud dental, algunos contienen edulcorantes como el sorbitol o el manitol. Estas sustancias, cuando se consumen en cantidades elevadas, pueden provocar gases, hinchazón e incluso diarrea en personas sensibles. Por eso, además de prestar atención al momento en que se mastica chicle, conviene revisar su composición y moderar el consumo si aparecen molestias digestivas.