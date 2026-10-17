¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Una puerta privada hacia la piscina comunitaria puede requerir autorización de la comunidad de propietarios (Pexels)

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Abrir un acceso directo desde una vivienda hasta la piscina de una urbanización puede parecer una obra menor, pero la Ley de Propiedad Horizontal impide que un propietario altere por su cuenta los elementos comunes del inmueble. Si la puerta afecta a la fachada, el cerramiento o una zona compartida, la actuación deberá pasar por la comunidad de propietarios y, según el caso, también por la autorización municipal.

La clave está en determinar si la terraza es privativa y si la obra altera elementos que pertenecen a todos los vecinos. Aunque un propietario tenga el uso exclusivo de ese espacio, eso no significa que pueda modificar libremente la fachada, los muros de cerramiento o el acceso a instalaciones comunes.

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El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal permite ejecutar obras dentro de una vivienda o local siempre que no perjudiquen la seguridad, la estructura general, la configuración exterior del edificio ni los derechos de otros propietarios. Fuera de ese ámbito privativo, la norma es clara: el dueño no puede realizar alteraciones unilateralmente.

La comunidad debe aprobar las obras que afecten a zonas compartidas

La piscina comunitaria forma parte de los servicios e instalaciones compartidos del complejo residencial. Una puerta que conecte una terraza privada con ese espacio puede afectar tanto al cerramiento como al uso de la zona común, aunque el acceso se abra desde una vivienda concreta.

El artículo 9 obliga a cada titular a respetar las instalaciones generales y los elementos comunes, incluso cuando sean de uso privativo. Por tanto, la comodidad de contar con una entrada directa a la piscina no autoriza por sí sola una obra que modifique una parte común. Antes de iniciar cualquier trabajo, conviene revisar el título constitutivo de la propiedad horizontal, los estatutos y las normas internas de la comunidad. Estos documentos pueden fijar límites específicos sobre terrazas, fachadas, accesos y zonas de uso común.

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Una apertura de este tipo debe plantearse ante la junta de propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal reserva a la comunidad la decisión sobre las obras de interés general y la modificación de elementos comunes. El artículo 17 establece que determinadas alteraciones de la estructura o la fábrica del edificio, así como las modificaciones de las cosas comunes, exigen el respaldo de tres quintas partes del total de propietarios y cuotas de participación. Si la actuación obliga a cambiar el título constitutivo o los estatutos, podría requerirse unanimidad.

Las siete normas a tener en cuenta en una comunidad de vecinos

La mayoría aplicable dependerá de las características concretas de la obra, de los documentos que rijan la comunidad y de si se altera la configuración exterior del edificio. Por eso, antes de llevar el asunto a votación, resulta aconsejable contar con un informe técnico y comprobar si la normativa urbanística local exige licencia u otro permiso administrativo.

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La normativa prevé obras obligatorias de accesibilidad en determinados supuestos. El artículo 10 contempla actuaciones necesarias para garantizar el uso adecuado de los elementos comunes a personas con discapacidad o mayores de 70 años, dentro de los límites y requisitos que fija la ley.

Esa previsión no equivale a una autorización automática para abrir una puerta de uso exclusivo hacia una piscina. La obra debe responder a una necesidad de accesibilidad y ajustarse al procedimiento previsto para la comunidad, además de respetar las exigencias urbanísticas que correspondan.

El permiso no pasa al nuevo dueño

Un litigio resuelto en Francia ilustra los conflictos que puede generar este tipo de intervención. La Corte de Apelación de Aix-en-Provence confirmó el 11 de junio de 2026 que un propietario debía cerrar una puerta que conectaba la terraza de su vivienda con la piscina comunitaria y devolver el área a su situación anterior.

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El comprador adquirió en 2017 dos apartamentos, dos sótanos y dos plazas de aparcamiento. La puerta ya existía porque el anterior dueño había recibido una autorización de la comunidad, pero ese permiso era temporal y la escritura establecía que el acceso debía quedar inutilizado tras la venta.

El nuevo propietario se había comprometido a solicitar una nueva autorización, aunque no lo hizo. Durante el proceso, alegó que él y su pareja tenían problemas de movilidad, pero el tribunal entendió que el acceso no tenía por objeto facilitar la entrada a la vivienda, sino permitir un paso directo a una instalación común.

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La comunidad reclamó el cierre de la puerta en el marco de otro litigio sobre los gastos del ascensor. La decisión francesa no constituye jurisprudencia aplicable en España, pero refleja una cuestión que también regula la legislación española: un permiso concedido a un propietario no se transmite de forma automática a quien compra posteriormente la vivienda, salvo que el acuerdo y los documentos de la comunidad dispongan otra cosa.

En España, si la comunidad considera que la puerta se abrió sin autorización, puede requerir al propietario para que reponga el elemento afectado a su estado anterior. Si no hay acuerdo, el conflicto puede llegar a los tribunales.

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