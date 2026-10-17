Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Albiol en un mitín del PP (Europa Press)

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Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, será la cabeza de cartel del PP en Barcelona de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Alberto Núñez-Feijóo suma un rostro conocido a su campaña. Tras ocho años, con distintas etapas, al frente del municipio, se ha consolidado como la figura más conocida del partido en la comunidad. Destaca principalmente por su tono duro con la migración, en un contexto en el que Vox crece con este discurso.

El PP ha confirmado la incorporación con un mensaje en X. “Un fichaje de altura para una España que necesita personas con ideas claras”, ha afirmado la formación en sus redes sociales. De esta forma, anuncia la primera de los pesos pesados que tendrán los populares de cara al 29-N. Feijóo dará este domingo un mitin en el Palau de Congressos de Barcelona.

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que hará un "cambio sereno, pero contundente" en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país "con la verdad por delante" y que "nunca" dejará "tirados" a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Fuente: PP)

Migración ilegal y okupación

Albiol ha fijado la migración y la okupación como los dos principales patas de sus discursos. En un mensaje publicado en 2024, el alcalde de Badalona, defendió su posición en un viral comentario en X. “Si estás en contra de la okupación ilegal de viviendas y luchas contra ella, para la mayor parte de la clase política española y su entorno, eres un radical”, afirmó. También sostenía que la ocupación “nada tiene que ver con los desahucios”. Tras esto, planteó un argumento similar sobre la migración irregular. “Si estás en contra de la inmigración ilegal sin control y reclamas controles y seguimiento frente a esta situación, resulta que eres un xenófobo”, escribió.

El alcalde reivindica lo que define como “el derecho de los propietarios y vecinos víctimas de la ocupación ilegal”, con independencia de su orientación política. Además, defiende una “inmigración ordenada”, integrada por personas que lleguen a España “para trabajar y a ser uno más”. “Lo fácil es callarte”, concluyó Albiol en aquel mensaje hace dos años. Desde entonces, continuó con declaraciones similares. El episodio más conocido fue cuando impulsó el desalojo del antiguo instituto B9 en el barrio de Sant Roc, una polémica medida contra el mayor asentamiento de ocupación ilegal de Cataluña. El alcalde justificó la expulsión de unas 400 personas por motivos de seguridad e incivismo, una actuación policial que recibió posteriormente el aval definitivo del TSJC en julio de 2026.

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Vídeo difundido por el alcalde de Badalona sobre el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona. (@Albiol_XG/X)

Trayectoria de Albiol

Xavier García Albiol, nacido en Badalona en 1967, cursó estudios de Derecho y se afilió al partido en 1989. Su trayectoria política comenzó en el Ayuntamiento de Badalona, donde ejerce como concejal y presidente del grupo municipal del PP desde 1991. También ha presidido el PP en Badalona en dos etapas: entre 1990 y 1996 y desde 2001 hasta la actualidad. Dentro de la estructura catalana del partido, fue secretario general del PP de Barcelona entre 1995 y 2000.

Después ocupó la Vicesecretaría General de Organización del Partido Popular de Cataluña (PPC), entre 2000 y 2003; la Secretaría de Política Municipal, de 2003 a 2005; y la Vicesecretaría de Organización, entre 2005 y 2008. Ese último año dirigió la campaña del PPC para las elecciones generales. García Albiol también desarrolló actividad institucional fuera de Badalona. Forma parte del Comité Ejecutivo del PPC y preside el Grupo Popular en la Diputación.

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