Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

Vehículo de la Policía Nacional (Europa Press)

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La Policía Nacional ha detenido a dos adolescentes, de 16 y 17 años, acusados de la muerte de una mujer de 83 años en Burgos. Según ha informado EFE, encontraron a la víctima muerta el martes en su domicilio, amordazada y atada de manos. La investigación apunta a que los menores entraron en la vivienda con el objetivo de robar. La autopsia determinó que la mujer murió por insuficiencia respiratoria, ya que la inmovilización y la mordaza le impidieron utilizar el equipo de oxígeno que necesitaba a diario. El cuerpo no tenía otras lesiones ni signos de violencia.

Los arrestos se produjeron este viernes por la noche. Tras declarar durante la madrugada, ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, que deberá resolver en las próximas horas si ordena su ingreso cautelar en un centro de menores. Por el momento, no se conocen más detalles de los detenidos ni se ha dado por confirmado el móvil.

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas acusadas de explotar a migrantes en situación de vulnerabilidad. Las imágenes muestran la intervención policial, el traslado de los detenidos custodiados por los agentes y su entrada en dependencias policiales tras el operativo realizado.

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