España

Cómo poner a punto los radiadores antes del frío: las zonas que acumulan más suciedad

Antes de encender la calefacción con la llegada del frío, conviene limpiar y purgar la calefacción

Limpiar los radiadores antes de encender la calefacción evita que el polvo acumulado se disperse por la habitación. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
Limpiar los radiadores antes de encender la calefacción evita que el polvo acumulado se disperse por la habitación. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
Guardar

Con la llegada del otoño, muchos hogares en España retoman la calefacción tras meses de inactividad. Estos aparatos quedan aparcados durante los meses más cálidos y cuando llegan las temperaturas altas los conectamos. Pero hay que tener en cuenta que la suciedad se puede acumular. Antes de encender la calefacción conviene dedicar unos minutos a limpiar los radiadores a fondo, porque durante el verano acumulan polvo y pelusas en zonas que suelen pasar desapercibidas. Una revisión completa, que combine limpieza y comprobación del sistema, evita que esas partículas se dispersen por la habitación en cuanto arranca el calor.

A simple vista, un radiador puede parecer en buen estado, sobre todo si la superficie exterior se repasa con regularidad. Buena parte de los restos, sin embargo, termina en ranuras interiores, huecos entre paneles o en el espacio junto a la pared. La forma del radiador esconde aberturas y relieves que pueden acumular suciedad y roña que no se ve a primera vista. Las limpiezas rápidas a los calefactores dan un buen resultado pero las zonas más escondidas pueden quedar olvidadas.

PUBLICIDAD

Cuando la calefacción vuelve a ponerse en marcha, el movimiento del aire caliente en casa levanta esas partículas y las reparte por la estancia.

Las zonas de los radiadores que más suciedad acumulan

una mano con una esponja amarilla lista para limpiar los accesos más difíciles del radiador
Los radiadores se pueden limpiar con un trapo o con un estropajo blanco, pero nunca uno abrasivo. (Canva/Olga Kostrova)

El interior del radiador, en particular el espacio entre las láminas y las aletas metálicas, es uno de los puntos que más conviene revisar. En los modelos de doble panel, el espacio central resulta especialmente difícil de alcanzar porque queda oculto entre ambas superficies.

La rejilla superior es otro lugar habitual de acumulación. Sus aberturas permiten que circule el aire, pero también dejan pasar pelusas hacia el interior. Cuando sea posible desmontarla, limpiarla por separado facilita retirar los restos acumulados debajo; en los demás casos, un cepillo largo o un accesorio estrecho resulta más eficaz que una bayeta.

PUBLICIDAD

La parte trasera también merece atención, sobre todo cuando el aparato está instalado muy cerca de la pared, un espacio donde el polvo puede permanecer durante meses. A esto se suman la zona inferior, los laterales, las válvulas y las conexiones. En algunos casos, las corrientes de aire caliente dejan marcas grisáceas en la pared, una señal de que el polvo se ha desplazado con el uso de la calefacción.

Cómo limpiar los radiadores antes de encender la calefacción

Una persona trata de solventar los problemas con un radiador en un hogar. / Freepick
Una persona trata de solventar los problemas con un radiador en un hogar. / Freepick

Antes de empezar, la calefacción debe estar apagada y el radiador completamente frío para evitar quemaduras. Colocar una toalla vieja debajo ayuda a recoger lo que vaya cayendo.

  • Paso 1: aspirar las zonas accesibles. El primer paso consiste en pasar una aspiradora con boquilla estrecha o un accesorio de cepillo suave por las aberturas superiores y los huecos accesibles. Para llegar más al fondo pueden usarse cepillos largos o plumeros flexibles, con cuidado de no dañar las aletas metálicas.
  • Paso 2: desplazar el polvo con aire frío. Otra alternativa consiste en recurrir a un secador de pelo con aire frío y una intensidad alta. Al dirigirlo hacia el espacio entre el radiador y la pared, el polvo suelto cae hacia abajo, donde la toalla lo recoge. Este método resulta útil en los puntos donde no cabe la boquilla de la aspiradora.
  • Paso 3: repasar el exterior. Una vez limpio el interior, la superficie externa puede repasarse con una bayeta suave ligeramente humedecida con agua templada y jabón neutro, bien escurrida para evitar que el agua llegue a juntas o conexiones. No se recomienda usar estropajos abrasivos ni echar agua directamente por las rendijas, porque puede quedar retenida en puntos difíciles de secar.

Diferencia entre limpiar y purgar un radiador

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La limpieza y el purgado resuelven problemas distintos. La primera retira el polvo acumulado en el exterior y en los huecos internos del aparato. El purgado, en cambio, elimina el aire atrapado en el circuito de agua de la calefacción, un problema que ninguna limpieza, por completa que sea, puede solucionar.

Ambas tareas son complementarias. Un radiador puede estar limpio por fuera y, al mismo tiempo, calentar de forma irregular porque el circuito contiene aire. Algunas señales permiten identificar cuándo hace falta purgar: ruidos de burbujeo al encender la calefacción o una parte superior del radiador que permanece fría mientras la inferior sí alcanza temperatura.

Por qué purgar el radiador antes de encender la calefacción

El aire acumulado en el circuito, más ligero que el agua, tiende a situarse en la parte alta del radiador y bloquea la circulación del agua caliente. El resultado es un radiador que calienta de forma desigual, con la zona superior fría.

Radiador. (Adobe Stock)
Radiador. (Adobe Stock)

Según las recomendaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), el aire contenido en el interior de los radiadores dificulta la transmisión de calor desde el agua hacia el exterior, por lo que conviene purgarlos al menos una vez al año, al iniciar la temporada de calefacción. El organismo señala que este tipo de medidas de bajo coste, junto con otras como la instalación de válvulas termostáticas, pueden reducir el gasto energético del hogar entre el 10% y el 40 por ciento.

El procedimiento debe realizarse con la caldera apagada y los radiadores fríos. Localizada la válvula de purga, en uno de los laterales superiores, se coloca un recipiente debajo y se afloja con una llave específica en sentido contrario a las agujas del reloj. Un silbido indica que sale el aire; cuando el agua fluye de manera continua y sin burbujas, se cierra la válvula. Después conviene revisar la presión del circuito en el manómetro de la caldera, que suele bajar durante la operación, y ajustarla según las indicaciones del fabricante, generalmente entre 1,5 y 2 bares.

Si tras purgar los radiadores persisten los ruidos o las zonas frías, conviene consultar con un técnico, ya que el problema puede estar en la bomba de circulación o en otro punto del sistema de calefacción.

Temas Relacionados

CalefacciónLimpiezaRadiadoresHogarEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Tras ocho años, con distintas etapas, al frente del municipio, se ha consolidado como la figura más conocida del partido en la comunidad

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

El mar que la Unión Soviética hizo desaparecer hace 60 años para cultivar algodón: hoy todavía luchan contra sus devastadoras consecuencias

Los proyectos de regadío acabaron provocando la desecación del 90 % del lago salado. En la actualidad existen proyectos y propuestas para recuperar la zona mediante reforestación o reinundación

El mar que la Unión Soviética hizo desaparecer hace 60 años para cultivar algodón: hoy todavía luchan contra sus devastadoras consecuencias

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Con los programas electorales aún sin cerrar, las posiciones conocidas de ambas formaciones muestran diferencias en la regulación del alquiler, la progresividad fiscal y las cifras planteadas para el salario mínimo y la jornada laboral

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

El ganador será el primer tenista de España que levante el trofeo del torneo chino

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

La autopsia determinó que la mujer murió por insuficiencia respiratoria, ya que la inmovilización y la mordaza le impidieron utilizar el equipo de oxígeno

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Cataluña para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Cataluña para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Frente Amplio y Podemos se echan las culpas por el fracaso de la candidatura conjunta: del “si alguien no se quiere sentar a una mesa” al “así no se cambian las cosas”

Frente Amplio presenta a Ada Colau de candidata tras el fracaso del acuerdo con Podemos: “Sabemos que no estamos todas”

ECONOMÍA

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”