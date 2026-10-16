El PSOE sale ganando en el culebrón a su izquierda, pero la dispersión de voto lastra sus opciones en Madrid contra PP y Vox: “No nos vale con ser el voto útil”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en La Moncloa, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

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En las filas socialistas se observa con cierto recelo el culebrón que viven los partidos a su izquierda. Por un lado, el PSOE prevé que canalizará votos hacia la formación en los comicios del 29 de noviembre. Y más aún cuando el rival con potencial para “quitar” voto socialista ahora debe competir por el mismo espacio con otra lista. “La división puede generar algo más de apoyo al PSOE porque la gente verá que es el voto útil. Sabemos que en Madrid, el perfil de Emilio Delgado nos va a quitar algo de voto que nos hubiera elegido y se irá a ellos”, reconoce una fuente socialista consultada por Infobae.

Pero, por otro lado, en las filas socialistas reconocen que la dispersión de voto en la izquierda perjudica en la suma de bloques en las grandes circunscripciones. “Somos también conscientes de que el voto útil es insuficiente para ganar estas elecciones; preferimos que sean capaces de realizar un proyecto común”, añade una segunda fuente.

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A un día del cierre de coaliciones, todo apunta a que el voto progresista en la capital se disputará entre el PSOE, el Frente Amplio y Podemos. Un contexto similar a Barcelona, donde los comunes de Ada Colau rivalizarán contra una lista conjunta entre ERC y Podemos por un espacio a la izquierda del PSC. En el resto de las comunidades autónomas, el escenario permanece abierto: Podemos no oculta su intención de desmembrar al Frente Amplio mediante la incorporación de Izquierda Unida a sus listas, mientras que los partidos regionalistas consideran que tienen más opciones si concurren por separado.

Madrid es la circunscripción que más escaños reparte. En estos comicios, la circunscripción elegirá 38 diputados, uno más tras restárselo a Cádiz, lo que reduce el umbral de votos necesario para obtener representación en el Congreso de los Diputados. Fuera de las circunscripciones clave como Madrid, Sevilla, Barcelona o Málaga, el PSOE incide en la idea de que, en las circunscripciones pequeñas, se evite el voto a los partidos a su izquierda. “Muchos votos se van a la basura”, afirmó la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. El exjefe de Gabinete de Sánchez estimó un empate en 28 provincias, que dependen de un puñado de votos para desempatar.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que sigue sobre la mesa la opción de que el PSOE concurra a las elecciones al Senado en una lista unitaria de la izquierda, a solo un día de que finalice el plazo para establecer coaliciones electorales.

En el Senado, donde esta dinámica sirvió a los populares para conseguir la mayoría absoluta, los socialistas negocian con el Frente Amplio para configurar una lista unitaria. Y este escenario podría lograrse si concentra el voto progresista en 30 circunscripciones, según un reciente estudio publicado por la plataforma Senadores y Senadoras por la Democracia.

Qué dicen las encuestas: el CIS, a contracorriente

En unas elecciones que se juegan con la calculadora electoral y el sistema D’Hont territorio por territorio, las encuestas advierten del peligro de perderse en batallitas. En plena precampaña y a poco más de un mes de las urnas, la práctica totalidad de los sondeos publicados en la precampaña electoral auguran una victoria del bloque de las derechas, que sumaría por encima del 50% de los votos.

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La única encuesta a la que puede aferrarse el PSOE es la elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se muestra como la excepción dentro de este panorama, sabiendo que tiende a sobrerrepresentar a la izquierda (en su muestra hay el doble de votantes del PSOE que del PP).

En esta línea, el organismo ha aumentado la estimación para el PSOE desde el 31% de septiembre hasta el 34% de octubre, mientras el PP ha pasado del 25,5% al 22,2% en el mismo periodo. Ese avance concede a los socialistas 11,8 puntos de ventaja y sitúa la suma de PSOE, Sumar-Frente Amplio y Podemos en el 43,2 % de los votos, frente al 39,3 % de PP y Vox.

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