El Polisario cuestiona abiertamente la imparcialidad del enviado de Naciones Unidas para el Sáhara

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El Frente Polisario ha puesto en duda la imparcialidad del enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan De Mistura, al que acusa de "comprometer seriamente su mandato de estricta neutralidad y su papel de mediador imparcial al respaldar el plan de autonomía marroquí como base para futuras conversaciones".

El Polisario alude a unas declaraciones efectuadas por De Mistura durante las consultas privadas del Consejo de Seguridad sobre la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), celebradas el 8 de octubre de 2026.

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Según el diario marroquí Le360, De Mistura identificó explícitamente por vez primera la negativa del Polisario a considerar seriamente el plan de autonomía marroquí como un obstáculo importante para el avance del proceso político tras las rondas de conversaciones celebradas este año en Madrid y Washington.

El Consejo de Seguridad, mientras, se prepara para revisar la renovación del mandato de la MINURSO, que expira el 31 de octubre. La Resolución 2797 respalda las negociaciones bajo los auspicios de Naciones Unidas basadas en la propuesta de autonomía marroquí, con el objetivo de alcanzar una solución política definitiva aceptable.

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El texto también reconoce que una forma de autonomía genuina podría representar un resultado viable, aspecto que ha sido el germen del encontronazo entre el Polisario y el enviado.

El Polisario, representación política de la autodeterminación saharaui, denuncia que, con estos comentarios, De Mistura adopta una postura "que se alinea totalmente con la posición de Marruecos, el estado ocupante, el cual no posee soberanía alguna sobre el Sáhara Occidental", tal y como ha trasladado el representante saharaui ante la ONU, Sidi Mohamed Omar, a la secretaria adjunta de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, en una reunión mantenida este lunes.

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El Polisario recuerda que ha pedido hasta en dos ocasiones este año que De Mistura actúe "dentro del marco establecido por la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la ONU y las normas del Derecho Internacional relativas al Sáhara Occidental como cuestión de descolonización".

Los saharauis ven con "grave preocupación" que De Mistura, a su entender, "se haya apartado nuevamente de estos parámetros establecidos, suscitando interrogantes sobre su credibilidad, imparcialidad e independencia, así como sobre la viabilidad de su mandato de mediación".

Así las cosas, el Polisario avisa que si continúa esta tendencia, se vería obligado a "reconsiderar su relación y su continua cooperación con el Enviado Personal en el marco del proceso de paz dirigido por Naciones Unidas".