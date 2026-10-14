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Tailandia prepara el último adiós a la princesa Bha: la urna real de sándalo y los detalles de una ceremonia histórica

La primogénita de Rama X falleció el pasado mes de junio a los 47 años después de permanecer hospitalizada desde diciembre de 2022

La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia en una imagen de archivo. (REUTERS/Athit Perawongmetha)
La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia en una imagen de archivo. (REUTERS/Athit Perawongmetha)
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La Casa Real tailandesa se prepara para despedir a una de sus figuras más destacadas de las últimas décadas. La princesa Bajrakitiyabha, conocida popularmente como princesa Bha o princesa Pa, falleció a los 47 años después de permanecer ingresada durante más de tres años. Su muerte supuso un duro golpe para la familia real y para quienes veían en ella una figura relevante para el futuro de la institución.

Ahora, el país avanza en los preparativos de una ceremonia que estará marcada por el protocolo, el simbolismo religioso y la preservación de las tradiciones dinásticas. El Gobierno tailandés ha confirmado que el funeral contará con honores reales y con una puesta en escena en la que participarán distintos organismos públicos.

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Entre los elementos más destacados figura la urna funeraria que se elaborará con madera de sándalo aromático, un material reservado para este tipo de ceremonias por su significado espiritual.

La urna real de sándalo, uno de los elementos centrales del funeral

Los preparativos de la cremación real comenzaron a tomar forma durante el verano. El pasado 20 de agosto se celebró en el Parque Nacional de Kui Buri, en la provincia de Prachuap Khiri Khan, una ceremonia para la selección y tala ritual de la madera destinada al último homenaje a la princesa.

El rey tailandés Maha Vajiralongkorn con la princesa Bajrakitiyabha Mahidol durante un encuentro con sus seguidores en Bangkok en noviembre de 2020 (AP/Wason Wanichakorn, archivo)
El rey tailandés Maha Vajiralongkorn con la princesa Bajrakitiyabha Mahidol durante un encuentro con sus seguidores en Bangkok en noviembre de 2020 (AP/Wason Wanichakorn, archivo)

Según la información difundida por las autoridades tailandesas, se seleccionaron 20 árboles de sándalo aromático muertos en pie, elegidos por sus características y por cumplir los requisitos establecidos para su utilización ceremonial. El material se transformará en la urna real, el féretro y otros elementos vinculados a la cremación. El proceso contempla la preparación de 370 piezas de madera y 1.350 tablones que serán entregados a la Oficina de Artes Tradicionales del Departamento de Bellas Artes.

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La elección de esta madera no es casual. El sándalo aromático ocupa un lugar especial en las ceremonias funerarias de la realeza tailandesa desde hace siglos y está asociado a la solemnidad del tránsito hacia el más allá. Su fragancia y su valor simbólico lo convierten en un material especialmente apreciado para rendir homenaje a los miembros de la familia real.

La princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia y conocida de manera afectiva como "Bha", ha fallecido a los 47 años tras un largo periodo de tiempo hospitalizada a raíz de que sufriera en diciembre de 2022 un problema cardíaco, informó este viernes la Casa Real tailandesa

La elaboración de la urna, conocida como phra kot chan, forma parte de una tradición artesanal que exige respetar los criterios estéticos y ceremoniales establecidos por las autoridades. No se trata únicamente de preparar un recipiente funerario, sino de construir una pieza que represente la dignidad de la persona homenajeada y la continuidad de las costumbres de la dinastía Chakri.

El proceso también contempla medidas de conservación medioambiental. Tras la ceremonia de selección de la madera, se plantaron diez nuevos árboles de sándalo en el parque nacional para contribuir a la recuperación del entorno forestal, con la previsión de continuar las labores de replantación.

La princesa Bajrakitiyabha, una figura clave para la monarquía tailandesa

La historia de la princesa quedó marcada por el episodio médico que sufrió el 15 de diciembre de 2022. Bajrakitiyabha perdió el conocimiento debido a un problema cardíaco mientras se encontraba en el parque nacional de Khao Yai, donde participaba en una actividad relacionada con sus perros. Fue trasladada a Bangkok para recibir tratamiento y permaneció hospitalizada desde entonces.

El rey de Tailandia, Rama X, y su hija, la princesa Bajrakitiyabha. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)
El rey de Tailandia, Rama X, y su hija, la princesa Bajrakitiyabha. (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

En mayo de 2026, la Casa Real informó de un empeoramiento de su estado de salud a raíz de una infección abdominal asociada a una inflamación del intestino grueso. Las complicaciones incluyeron una bajada de tensión arterial, alteraciones del ritmo cardíaco y problemas de coagulación. Finalmente, falleció en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn de Bangkok, según confirmó la Oficina de la Casa Real.

Nacida en 1978, la primogénita de Rama X destacó por su preparación jurídica y su trayectoria institucional. Estudió Derecho en la Universidad de Cornell y desarrolló una carrera vinculada a la justicia, la diplomacia y la defensa de los derechos de las mujeres encarceladas. También desempeñó funciones en el ámbito judicial tailandés y trabajó en iniciativas relacionadas con la prevención del delito y la reinserción.

Su formación y su presencia en diferentes responsabilidades públicas alimentaron durante años las especulaciones sobre su posible papel en el futuro de la Corona. Aunque fue considerada por algunos observadores una figura con posibilidades de suceder a su padre, no llegó a ser proclamada oficialmente heredera.

Su fallecimiento deja, por tanto, una incógnita sobre la futura sucesión de Rama X, que no ha designado públicamente a un heredero. La Constitución tailandesa y las normas sucesorias establecen un marco específico para la transmisión de la Corona, pero la elección del próximo monarca continúa siendo una cuestión pendiente. Mientras tanto, el último adiós a la princesa Bha servirá para rendir tributo a una mujer cuya trayectoria académica, institucional y personal la convirtió en una de las figuras más relevantes de la familia real tailandesa.

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