España

Dos militares aprovechan el desfile del 12 de Octubre para pedirle matrimonio a su pareja: “Todo Día de la Fiesta Nacional es especial, pero este será inolvidable”

El Ministerio de Defensa ha celebrado el compromiso de ambas parejas en sus redes sociales

Un militar de la UME y otro del Ejército del Aire y del Espacio se han comprometido durante la Fiesta Nacional
Un militar de la UME y otro del Ejército del Aire y del Espacio se han comprometido durante la Fiesta Nacional. (Montaje Infobae)
Guardar

Dos militares han aprovechado la celebración del desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid para pedirle matrimonio a sus respectivas parejas, que han aceptado la propuesta. Según ha difundido el Ministerio de Defensa en sus redes sociales, ambos compromisos se han cerrado este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

El desfile recorre 1,5 kilómetros entre la glorieta del Emperador Carlos V y la plaza de Colón, con los Reyes y la princesa Leonor en la tribuna de la plaza de Cánovas del Castillo. En el acto participan 4.380 efectivos, además de 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y 82 aeronaves.

PUBLICIDAD

El primero de ellos ha ocurrido alrededor de las 10:00 horas de la mañana. Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reunido a todo su equipo y ha hincado rodilla para pedir la mano de su novia, que ha aceptado sin dudarlo. El militar, vestido con el uniforme de faena y la boina de la unidad, colocó el anillo a su pareja, que se cubrió el rostro con las manos mientras sus compañeros observaban la escena.

Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) pide matrimonio a su novia durante el Día de la Fiesta Nacional. (Ministerio de Defensa)

“¡Ha dicho sí!”, han celebrado desde el ministerio. ”Todo Día de la Fiesta Nacional es especial, pero este será inolvidable para ellos. ¡Felicidades, pareja!“, han agregado en redes sociales.

PUBLICIDAD

De una boda sale otra

Un militar del Ejército del Aire y del Espacio se declara a su novia en el Día de la Fiesta Nacional. (Ministerio de Defesa)

Más o menos media hora después, a las 10:28 horas, se repetía la escena en el Ejército del Aire y del Espacio. Mientras la feliz novia se acercaba a saludar a su pareja, el militar aprovechaba la ocasión para hacerle la gran pregunta. La joven, ataviada con un oportuno vestido blanco, aceptaba entre lágrimas con un efusivo asentimiento, para después abrazar y besar con cariño al futuro novio.

Dicen que de una boda sale otra y hoy hemos tenido el privilegio de ser testigos de una segunda pedida de mano”, adelantaba en redes sociales el Ministerio de Defensa. “Otra pareja que ha decidido comprometerse en este Día de la Fiesta Nacional ante la inmensa alegría de sus compañeros”, agregaba en su mensaje.

El ministerio no ha facilitado los nombres ni las graduaciones de ninguno de los protagonistas, pero eso no ha impedido a los internautas celebrar sendos compromisos.

El amor se extiende a Zaragoza

La felicidad no se ha quedado en Madrid este 12 de octubre, también se ha extendido hasta Zaragoza, donde celebraban las Fiestas del Pilar. El evento, celebrado en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Pilar, ha sido el escenario de la pedida de mano de Óscar Jiménez y Alejandra Maluenda, dos vecinos del barrio de San José, que se han comprometido a las 8:15 horas de la mañana de este lunes.

Según ha contado la feliz pareja al Heraldo de Aragón, Óscar había conseguido engañar a Alejandra con una mentirijilla piadosa. Le había asegurado que la familia había pedido un permiso especial para hacerse una foto, ataviados en trajes regionales, a los pies de la Virgen durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza.

Bajo esa premisa, Óscar logró convencerla para esperar unos minutos ante la Virgen, momento que ha aprovechado para arrodillarse y pedir su mano.

Temas Relacionados

Fuerzas Armadas EspañaFiesta Nacional EspañaMinisterio de DefensMilitaresÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

La alianza se produce apenas un día después de conocer que el portavoz de ERC no participará en Frente Amplio

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Desfile del 12 de octubre, en directo | Última hora de la Fiesta Nacional, que continúa en el Palacio Real

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Desfile del 12 de octubre, en directo | Última hora de la Fiesta Nacional, que continúa en el Palacio Real

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El desliz de la princesa Leonor en el 12 de octubre que ha acabado en un tierno momento con el rey Felipe: pierde el Toisón de Oro y su padre se lo recoloca

La heredera vivió un momento de tensión antes del desfile y tuvo que buscar la comprensión del rey Felipe VI

El desliz de la princesa Leonor en el 12 de octubre que ha acabado en un tierno momento con el rey Felipe: pierde el Toisón de Oro y su padre se lo recoloca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

Desfile del 12 de octubre, en directo | Última hora de la Fiesta Nacional, que continúa en el Palacio Real

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”