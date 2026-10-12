Dos militares aprovechan el desfile del 12 de Octubre para pedirle matrimonio a su pareja: “Todo Día de la Fiesta Nacional es especial, pero este será inolvidable”

Un militar de la UME y otro del Ejército del Aire y del Espacio se han comprometido durante la Fiesta Nacional. (Montaje Infobae)

Guardar

Dos militares han aprovechado la celebración del desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid para pedirle matrimonio a sus respectivas parejas, que han aceptado la propuesta. Según ha difundido el Ministerio de Defensa en sus redes sociales, ambos compromisos se han cerrado este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

El desfile recorre 1,5 kilómetros entre la glorieta del Emperador Carlos V y la plaza de Colón, con los Reyes y la princesa Leonor en la tribuna de la plaza de Cánovas del Castillo. En el acto participan 4.380 efectivos, además de 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y 82 aeronaves.

PUBLICIDAD

El primero de ellos ha ocurrido alrededor de las 10:00 horas de la mañana. Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reunido a todo su equipo y ha hincado rodilla para pedir la mano de su novia, que ha aceptado sin dudarlo. El militar, vestido con el uniforme de faena y la boina de la unidad, colocó el anillo a su pareja, que se cubrió el rostro con las manos mientras sus compañeros observaban la escena.

Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) pide matrimonio a su novia durante el Día de la Fiesta Nacional. (Ministerio de Defensa)

“¡Ha dicho sí!”, han celebrado desde el ministerio. ”Todo Día de la Fiesta Nacional es especial, pero este será inolvidable para ellos. ¡Felicidades, pareja!“, han agregado en redes sociales.

PUBLICIDAD

De una boda sale otra

Un militar del Ejército del Aire y del Espacio se declara a su novia en el Día de la Fiesta Nacional. (Ministerio de Defesa)

Más o menos media hora después, a las 10:28 horas, se repetía la escena en el Ejército del Aire y del Espacio. Mientras la feliz novia se acercaba a saludar a su pareja, el militar aprovechaba la ocasión para hacerle la gran pregunta. La joven, ataviada con un oportuno vestido blanco, aceptaba entre lágrimas con un efusivo asentimiento, para después abrazar y besar con cariño al futuro novio.

“Dicen que de una boda sale otra y hoy hemos tenido el privilegio de ser testigos de una segunda pedida de mano”, adelantaba en redes sociales el Ministerio de Defensa. “Otra pareja que ha decidido comprometerse en este Día de la Fiesta Nacional ante la inmensa alegría de sus compañeros”, agregaba en su mensaje.

PUBLICIDAD

El ministerio no ha facilitado los nombres ni las graduaciones de ninguno de los protagonistas, pero eso no ha impedido a los internautas celebrar sendos compromisos.

El amor se extiende a Zaragoza

Pedida de matrimonio a los pies de la Virgen del Pilar 💍 Qué bonito sentir este amor en un día como hoy ❤️🥹 #Pilar26 @zaragoza_es @ZCultura https://t.co/cSnlGEArw2 — Fiestas del Pilar. Oficial (@FiestasPilarOfi) October 12, 2026

La felicidad no se ha quedado en Madrid este 12 de octubre, también se ha extendido hasta Zaragoza, donde celebraban las Fiestas del Pilar. El evento, celebrado en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Pilar, ha sido el escenario de la pedida de mano de Óscar Jiménez y Alejandra Maluenda, dos vecinos del barrio de San José, que se han comprometido a las 8:15 horas de la mañana de este lunes.

PUBLICIDAD

Según ha contado la feliz pareja al Heraldo de Aragón, Óscar había conseguido engañar a Alejandra con una mentirijilla piadosa. Le había asegurado que la familia había pedido un permiso especial para hacerse una foto, ataviados en trajes regionales, a los pies de la Virgen durante la Ofrenda de Flores de Zaragoza.

Bajo esa premisa, Óscar logró convencerla para esperar unos minutos ante la Virgen, momento que ha aprovechado para arrodillarse y pedir su mano.