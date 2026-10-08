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Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la FP

El sector vive su mejor momento en cifras económicas debido al contexto geopolítico y el compromiso de gasto militar. El sector del metal demanda 350.000 empleos, muchos de los cuales son derivados a esta industria

Ceremonia de la botadura de la fragata F-111 en el astillero de Navantia en Ferrol. (Europa Press)
Ceremonia de la botadura de la fragata F-111 en el astillero de Navantia en Ferrol. (Europa Press)
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El sector de la Defensa pasa por uno de sus mejores momentos en España. Esta industria (muy unida a la seguridad y aeronáutica) marcó en 2025 un hito histórico al facturar 18.034 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,6% respecto a los 16.153 millones del ejercicio de 2024, según el último informe elaborado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) presentado hace unos días. El aumento del mercado coincide con la subida de la inversión en defensa que se está produciendo en Europa tras la invasión rusa de Ucrania y el refuerzo de los compromisos de gasto militar entre los países de la OTAN, un gasto alentado por el ‘hermano mayor’ de la organización atlántica, EEUU.

Los datos facilitados por el ministerio de Defensa también son buenos. Las exportaciones crecieron en el primer semestre de 2025 (útimos datos), alcanzando la cifra de 2.535 millones de euros, un 18% más que el mismo semestre durante el año anterior. De este total, el 64,6% se dirigió a países de la UE y la OTAN. En cuanto a otros países, destacan las ventas a Emiratos Árabes Unidos (246 millones), India (231 millones) y Kazajstán (81,5 millones). La categoría de “Aeronaves” (1.552,2 milones) fue la principal dentro del valor total.

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Con este escenario, la industria necesita cubrir de forma inmediata perfiles ante el aumento de inversión por el contexto geopolítico y la autonomía europea, pero no solo hay trabajo, sino empleo bien remunerado. El sueldo medio bruto supera los 60.000 euros anuales y no hace falta ni alistarse en el ejército ni haber hecho la ‘mili’, según la Fundación del Metal para la Formación, integrada por Confemetal, CCOO Industria y UGT FICA. Los sindicatos explican que el sector del metal en general necesita ahora unos 350.000 empleos, donde la defensa es ahora un sector demandante. Más del 30% de las plantillas en las empresas más punteras del sector ya viene de la FP. “El abanico de opciones es amplio, de modo que un estudiante puede acabar en la construcción de embarcaciones y buques, aeronáutica y espacial o vehículos terrestres militares; en la reparación de todos ellos; o bien, en la fabricación de armas y municiones”.

Un soldador con máscara protectora trabaja en una mesa metálica entre chispas en un taller.
Un soldador equipado con protección adecuada realiza trabajos sobre un marco metálico en un taller industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la industria de la defensa es muy propensa a la FP Dual, de modo que el alumnado puede, más allá de las aulas, empezar con sus prácticas en empresa y sumergirse en este mundo desde una época temprana, además de aumentar sus opciones de empleabilidad a corto plazo. Algunos de los empleos más demandados son Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, que participan en la instalación, programación y mantenimiento de sistemas eléctricos y de control en plataformas terrestres, navales o industriales; así como Técnico Mecanizado, responsables de fabricar con precisión piezas para vehículos, drones y sistemas balísticos.

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. Actualmente, el sector de la Defensa emplea de forma directa a 36.000 personas, más otras 37.000 de forma indirecta y 15.000 de forma inducida, señalas desde UGT FICA. Y, si bien las grandes empresas representan el 75% de las ventas del sector, las pymes son esenciales en la cadena de suministro y concentran cerca del 80% del tejido industrial, según datos del Ministerio de Defensa.

No obstante, si vemos el sector en toda su amplitud, es decir, incluyendo defensa, seguridad, aeronáutica y espacio, los datos de la asociación sectorial TEDAE muestran que el sector emplea de forma directa a más de 83.000 personas con Madrid, Andalucía y País Vasco como principales regiones por facturación, con el 53%, 17% y 7%, respectivamente. “Además, trabajar en la industria de la defensa supone estar cubierto por ese gran paraguas que es la industria y servicios del metal y que abarca otros sectores como automoción, siderurgia o metalurgia. Un ecosistema que ofrece altos ratios de empleabilidad y muy buenas condiciones laborales, con sueldos sujetos a subida de convenio, lo que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo; a lo que hay que añadir otros beneficios sociales como seguros de vida, coberturas de incapacidad e incentivos a la jubilación”, señala Héctor Aguirre, Coordinador Gerente de la Fundación del Metal para la Formación.

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