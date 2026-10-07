8 años de la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales: 300 invitados, Isabel Pantoja de madrina y el secreto que destapó que no estaban casados

Irene Rosales y Kiko Rivera, en una boda en Sevilla en 2021. (Firma: Europa Press Reportajes)

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Hay bodas que se recuerdan por el vestido de la novia, otras por la lista de invitados y algunas por las fotografías que dejan para la posteridad. La de Kiko Rivera e Irene Rosales reúne todas esas características, pero también guarda una historia mucho más sorprendente, especialmente este 2026, pues es el primero desde su separación. El 7 de octubre de 2016, la pareja celebró su enlace en la Hacienda Los Parrales, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), rodeada de más de 300 familiares y amigos y con Isabel Pantoja ejerciendo de madrina.

Aquel día parecía no faltar absolutamente nada para convertir la celebración en una boda de película. Hubo vestido de novia, intercambio de anillos, ‘sí, quiero’, banquete, baile, luna de miel y una exclusiva para ¡Hola!. Las imágenes mostraban a Kiko e Irene como recién casados y así fue como todo el mundo entendió su relación desde entonces. Incluso la prensa de la época habló de ellos como marido y mujer.

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Portada de la revista '¡HOLA!' de la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales. (Instagram @holacom)

Sin embargo, dos años después ocurrió algo que hizo saltar por los aires aquella aparente normalidad y que acabaría convirtiéndose en una de las historias más sorprendentes del matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales.

Isabel Pantoja, madrina y protagonista de una boda multitudinaria

La presencia de Isabel Pantoja era uno de los grandes acontecimientos de aquel enlace. La tonadillera acompañó a su hijo en un momento especialmente importante para él y su presencia convirtió la boda en una cita todavía más mediática. También acudieron los hermanos Rivera, Francisco y Cayetano, protagonizando junto a Kiko una de las imágenes familiares más comentadas de la jornada.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La celebración fue además un auténtico despliegue. Más de 300 invitados ocuparon las instalaciones de la Hacienda Los Parrales, donde los novios ofrecieron un banquete con diferentes platos y una tarta de cinco pisos. La exclusiva hizo que las medidas de seguridad fueran especialmente estrictas para evitar que las fotografías se filtrasen antes de tiempo.

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El secreto que Irene descubrió dos años después

En 2018, con el nacimiento de Carlota, Kiko e Irene acudieron al Registro Civil para realizar los trámites correspondientes. Fue entonces cuando Irene habría descubierto que, pese a haber celebrado aquella espectacular boda en 2016, su matrimonio no había quedado formalizado oficialmente. Según la información publicada entonces, los documentos de la boda no habían sido entregados en la Administración y ambos figuraban como solteros.

La noticia provocó una enorme polémica porque Irene y Kiko hicieron creer que habían vivido durante dos años dando a entender que eran marido y mujer. La situación generó una gran espectación en la pareja y obligó al DJ a dar un paso que hasta entonces había quedado pendiente: oficializar legalmente su matrimonio.

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Kiko Rivera e Irene Rosales en el plató de 'GH Vip'. (Mediaset España)

Finalmente, en abril de 2019, Kiko e Irene acudieron al juzgado de Paz de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, para formalizar su unión. Es decir, aquella espectacular celebración de octubre de 2016 no había supuesto, por sí sola, el matrimonio legal que Irene creía tener.

El episodio añadió una sorprendente segunda parte a una boda que ya había sido noticia por sus invitados, por Isabel Pantoja y por el esperado reencuentro familiar. Años después, Irene también reconocería que siempre había tenido la ilusión de casarse por la Iglesia, aunque finalmente ese proyecto tampoco llegó a materializarse. Ahora, cada uno hace su vida por su lado, siempre pendientes de las dos hijas que tienen en común, pero disfrutando del amor con sus nuevas parejas.

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