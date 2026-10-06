La sanidad privada crece en España: Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha duplican su presencia en diez años

Manifestación en defensa de la sanidad pública en Sevilla, en 2025. (Rocío Ruz - Europa Press)

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La sanidad privada sigue ganando peso en España en detrimento de los servicios públicos. El último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fads) advierte del incremento de la privatización de los servicios sanitarios públicos en el conjunto del Estado.

La organización ha medido el peso de la asistencia privada en las comunidades autónomas según el avance del seguro privado, el gasto sanitario per cápita y la presencia de servicios y conciertos privados, que identifican como la “curva de privatización”.

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“Hay comunidades que salen mejor y peor, pero eso no significa que la situación sea buena en ninguna de ellas”, ha señalado el portavoz de la Fadsp, Sergio Fernández. “La privatización está presente en todas. Lo único que cambia es su intensidad y las fórmulas que utiliza cada comunidad”, ha agregado.

Según su estudio, Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha son las que más rápido avanzan en la privatización sanitaria. Desde que comenzaran sus informes en 2014, el principado ha experimentado un incremento del 95,8% de la curva de privatización, casi el doble que hace una década, y ha acelerado sus procesos en los últimos tres años. La siguiente es Extremadura (94,4%), que acelera desde 2022, mientras que en Castilla-La Mancha el incremento ha sido del 90%.

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Sin embargo, la Comunidad de Madrid sigue siendo la que lidera el proceso de privatización. La región ha puntuado un 34 sobre 34 puntos posibles en cuanto a los criterios de privatización. Le siguen Baleares (28) y Cataluña (28). A la cola se encuentran La Rioja (14), Murcia (15,5) y Extremadura (17,5). En Andalucía (20,5), por su parte, el proceso se ha ralentizado desde 2025 y se mantiene por debajo de la media nacional (22), un cambio que achacan a “la modificación de las asignaciones presupuestarias”.

Más seguros, camas y consultas privadas

Imagen de archivo de una consulta médica privada. (Europa Press)

El avance de la sanidad privada en estas comunidades deja su huella: más de una de cada cuatro camas de hospital en España es de titularidad privada (26,53% del total). En este indicador, Cataluña es el máximo exponente, pues más de la mitad de sus camas de hospital son privadas.

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En cuanto al gasto sanitario, los españoles destinan un 81% más en el seguro privado respecto a los datos de 2014, pasando de 115,94 euros a los 2010. Los madrileños son los que más invierten en el seguro privado, una media de 381 euros, seguidos de catalanes (312) y baleares (304); en el otro extremo, los navarros apenas desembolsaron 121, los murcianos 132 y los cántabros 139.

Los madrileños son también los que más consultas realizan: un 33,7% de los madrileños acudieron en el último año a especialistas del sector privado y un 32% visitó a un médico de cabecera privado.

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Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, comparece ante el Congreso de los Diputados

En cambio, es Cataluña la que más porcentaje de su gasto sanitario destina a conciertos privados, un 21,6% del total. Le sigue la Comunidad de Madrid (12,2%) y, a gran distancia, Canarias (7,3%). Los catalanes también concentran un 33% de su equipamiento de alta tecnología en la sanidad privada, al igual que Baleares.

Los gastos no cubiertos por la sanidad pública también han crecido para los españoles. Los gallegos asumieron los más altos de toda España (658,85 euros), además de los madrileños (652,68 euros) y los vascos (651,69). Castilla-La Mancha ha sido donde más han crecido estos gastos, casi el doble que en 2014 (96,3% más), seguida de Baleares (75,3%) y Canarias (73,5%).

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Las listas de espera empujan la privatización

El informe ubica el aumento de las listas de espera como “el motor de la privatización en España”. “Es el resultado de políticas deliberadas de recortes, falta de liderazgo y obsolescencia de modelos organizativos”, afirman los autores del estudio.

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad registran a más de 850.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, con grandes disparidades entre comunidades autónomas. Mientras, cerca de cuatro millones de españoles aguardan una cita con el especialista y más de un 20% de los españoles declara no haber podido conseguir cita con su médico de cabecera.

Según la Fadsp, las comunidades autónomas acuden a las peonadas (jornadas extraordinarias de los médicos), los conciertos con la sanidad privada y las contrataciones temporales de profesionales para intentar reducir la lista de espera, pero “ninguna de las tres medidas ha resuelto el problema”. “La privatización es el problema de salud pública más importante de España”, aseveran.

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