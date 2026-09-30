Nueve de cada diez españoles considera que las administraciones públicas deberían gastar más en la sanidad

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Nueve de cada diez personas encuestadas opina que las administraciones públicas deberían gastar más en asuntos como la sanidad (94,6%), según se refleja en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) sobre el Estado del Bienestar, dado a conocer este miércoles.

La encuesta, basada en 6.040 entrevistas realizadas entre el 10 y 17 de septiembre, como máxima prioridad el aumento del gasto público en sanidad, aunque le siguen de cerca la educación y prevención y extinción de incendios forestales y el medioambiente.

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El 60,7 por ciento considera que la protección de la salud está garantizada (60,7%); el 50,6 por ciento considera que la asistencia sanitaria funciona 'muy o bastante satisfactoriamente', frente al 48,4 por ciento que considera que funciona 'poco o nada satisfactoriamente'.

Aunque un 52 por ciento no cree que en España todas las personas tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios públicos, como por ejemplo la educación y la sanidad, y los principales motivos son los ingresos económicos (28,2%), la comunidad autónoma de residencia (13,6%), el pueblo o barrio donde reside (11,3%) y la etnia o la raza (10,6%).

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En cuanto a la valoración del funcionamiento de los servicios, la mejores puntuación corresponde a las farmacias, junto a las tiendas de alimentación, ambas con una valoración media cercana a 7,9 sobre 10; mientras que los centros de salud obtiene también una valoración positiva, de aproximadamente 7,1 puntos, pero se quedan en el quinto lugar de los diez servicios analizados.

En relación con la accesibilidad de los servicios, de nuevo la mayoría de las personas encuestadas señala la farmacia como el servicio mayor accesibilidad a pie (93,9%), seguido de las paradas o estaciones de transporte público (93,8%), las tiendas de alimentación (91,5%), los colegios de enseñanza básica (89,0%) y, finalmente, los centros de salud (87,7%).

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