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Detienen a un exjefe de la Inteligencia de Alemania por espionaje: transmitió información a “un oficial de un servicio extranjero”

La Fiscalía Federal de Alemania ha ordenado este martes la detención de August Hannin y de el que fue su jefe de gabinete, Manfred D

August Hanning. Reyuters (/Fabrizio Bensch/File Photo)
August Hanning. Reyuters (/Fabrizio Bensch/File Photo)
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La Fiscalía Federal de Alemania ordenó este martes la detención de August Hanning, antiguo presidente del Servicio Federal de Inteligencia, y de su exjefe de gabinete, Manfred D., por sospechas de espionaje, obtención de secretos de Estado y tentativa de traición. La investigación sitúa a Manfred D. como la persona que habría entregado documentos reservados a Hanning, quien presuntamente los empleó en actividades privadas y los trasladó en parte a representantes de servicios de inteligencia extranjeros.

Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la Oficina Federal de Policía Criminal en los distritos de Bad Tölz-Wolfratshausen, en Baviera, y Steinfurt, en Renania del Norte-Westfalia. Las autoridades también registraron los domicilios de los dos sospechosos en esas zonas y en Berlín. Hanning fue presidente del Servicio Federal de Inteligencia, conocido en Alemania como Bundesnachrichtendienst (BND), entre diciembre de 1998 y noviembre de 2005. Después fue secretario de Estado en el Ministerio Federal del Interior hasta noviembre de 2009.

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Manfred D. trabajó primero como jefe de gabinete de Hanning durante su etapa al frente del BND. Más tarde fue su asistente parlamentario en Interior. Entre marzo de 2012 y marzo de 2026, regresó al servicio de inteligencia como jefe de gabinete de varios de los sucesores de Hanning en la presidencia del organismo, una función desde la que tuvo acceso a información confidencial.

Un funcionario de fronteras británico y un ex policía de Hong Kong fueron condenados por ayudar a una agencia de espionaje china en Gran Bretaña.

Uso privado de la información y contacto extranjero

Según las órdenes de detención, ambos habrían alcanzado un acuerdo en la primavera de 2010. La Fiscalía sostiene que Manfred D. entregaba de forma continuada información reservada del BND a Hanning a cambio de dinero, con un total cercano a los 2.000 documentos. El antiguo director de la Inteligencia alemana habría utilizado esos datos para sus actividades de consultoría privada. Buena parte de ese material estaba clasificado para uso exclusivamente interno del BND. Entre los documentos había información relativa a informes de inteligencia para el poder ejecutivo, que reúnen periódicamente a altos cargos de los ministerios federales y de diferentes organismos de seguridad en la Cancillería Federal.

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La Fiscalía atribuye a Hanning los delitos de espionaje traidor, obtención de secretos de Estado, tentativa de traición y espionaje. En el caso de Manfred D., la acusación se centra en la complicidad en tentativa de traición y espionaje traidor. El comunicado describe una secuencia concreta en la salida de la información. El espionaje entra de lleno por una segunda acusación. Supuestamente, en al menos un caso, elaboró un análisis destinado a un oficial de un servicio de inteligencia extranjero a partir de los documentos proporcionados por su antiguo colaborador.

Archivo, Policías de Alemania. (Dpa)
Archivo, Policías de Alemania. (Dpa)

Las autoridades no han determinado si ese análisis llegó finalmente a su destinatario. Tampoco han identificado al servicio de inteligencia extranjero cuyo oficial iba a recibirlo. La causa recoge además que Hanning mantuvo durante años una relación estrecha con un representante de otro servicio de inteligencia. Según la Fiscalía, el exresponsable del BND le trasladó información de carácter político que se basaba parcialmente en los documentos que Manfred D. le habría suministrado.

La investigación se abrió a raíz de un registro practicado en el domicilio de Hanning por la Fiscalía de Hamburgo en septiembre de 2025. Aquella diligencia formaba parte de una causa contra Christina Block y otras personas. La Fiscalía Federal asumió las indagaciones a comienzos de mayo de 2026. Desde entonces, trabaja junto al Servicio Federal de Inteligencia y la Oficina Federal de Policía Criminal. Los dos detenidos comparecerán este martes ante el juez instructor del Tribunal Federal de Justicia. El magistrado les comunicará formalmente los cargos y resolverá si deben ingresar en prisión provisional.

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