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Alemania detiene por sospecha de espionaje a un exjefe de los servicios secretos

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Berlín, 6 oct (EFE).- Un antiguo jefe del Servicio de Información Federal (BND) alemán, August Hanning, fue detenido este martes por la sospecha de que, cuando ya había dejado de ocupar el cargo, intentó cometer alta traición al actuar al servicio de una agencia de espionaje extranjera, según informó la Fiscalía General germana.

Según un comunicado, Hanning, que dejó de presidir el BND en 2005, es objeto de una investigación por presunto espionaje constitutivo de alta traición, obtención de secretos de Estado, tentativa de alta traición y actividades como agente de espionaje. EFE

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