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El PSOE dice que está preparado para las elecciones y defenderá su proyecto ante PP y Vox

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Madrid, 5 oct (EFE).- El PSOE ha asegurado este lunes que está preparado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que en la campaña defenderán su modelo de ampliación de derechos frente a la "coalición de buitres" de PP y Vox.

En un comunicado, los socialistas han respaldado a su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han subrayado que tienen "proyecto, equipo y fuerza para afrontar las elecciones".

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Han subrayado que durante la campaña electoral saldrán a defender "los avances logrados y un proyecto que quiere seguir ampliando derechos y mejorando la vida de la gente".

Enfrente, han añadido, tendrán "a una coalición PP-Vox, la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo" que hasta ahora ha sido "una oposición de bulos, sin sentido de Estado, que ha llegado a poner en duda hasta nuestro sistema electoral".

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Los socialistas han señalado que les "atacan" porque han impulsado políticas que "mejoran la vida de la gente", entre ellas las que han propiciado que España "supere los 23 millones de afiliados", crezca "por encima de la eurozona" o se haya subido el salario mínimo "un 66% desde 2018, hasta los 1.221 euros".

No obstante han reconocido que aún hay "enormes retos que van a definir las próximas décadas", como la vivienda, la inteligencia artificial o el cambio climático.

Retos que pueden ser "oportunidades para conquistar nuevos derechos y construir un país más justo o, en cambio, pueden abrir la puerta a retrocesos y a ganancias para unos pocos si este país cae en manos de Feijóo y Abascal", han dicho.

Por ello, consideran necesario ampliar los apoyos para continuar con un Gobierno progresista tras las elecciones en las que se "confrontarán dos modelos", el suyo y el de PP y Vox.

"El PSOE defenderá el suyo ante la ciudadanía y, junto a la fuerza de la gente, seguirá trabajando para hacer avanzar España. Nos vamos a dejar la piel", han añadido.

El PSOE ha retrasado la reunión de su Ejecutiva federal a las 17:00 horas de este lunes, después del anuncio del presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre. EFE

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