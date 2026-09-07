España

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

El coste residencial continúa escalando en España, con incrementos de dos dígitos en casi todas las autonomías

Carteles de 'Se vende' en la Glorieta de Embajadores en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)
Carteles de 'Se vende' en la Glorieta de Embajadores en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)
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El precio de la vivienda acumula una subida del 7% en los seis primeros meses de 2026, después de avanzar un 3,5% en el primer trimestre y otro 3,4% entre abril y junio, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El encarecimiento ha sido especialmente intenso en el mercado de segunda mano, donde los precios han aumentado un 7,4% desde diciembre, mientras que en la vivienda nueva el incremento acumulado se sitúa en el 4,6%.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda aumentó un 12,2%, siete décimas menos que en los tres primeros meses del año. La segunda mano volvió a registrar el mayor incremento, con un 12,9% interanual, frente al 7,4% de la obra nueva. Pese a la moderación de la tasa anual, los precios siguieron avanzando respecto al trimestre anterior y encadenan ya diez trimestres consecutivos de subidas trimestrales.

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Solo Navarra queda por debajo de las subidas de dos dígitos

La evolución del segundo trimestre confirma, además, que la presión sobre los precios continúa extendida por prácticamente todo el territorio. Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas registraron incrementos interanuales y, salvo Navarra, donde el avance fue del 9,5%, en todas ellas alcanzaron tasas de dos dígitos. Ceuta encabezó las subidas, con un 15,2%, seguida de Asturias, con un 15%, Castilla y León, con un 14,8%, y Aragón, con un 14,6%.

Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

En el extremo contrario, además de Navarra, los aumentos más moderados se registraron en País Vasco, con un 10%, Cataluña, con un 10,1%, y Canarias, con un 11%.

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La subida también fue generalizada si se compara únicamente con los tres primeros meses de 2026. El mayor incremento trimestral se produjo en Extremadura, donde los precios avanzaron un 5,2% entre abril y junio, seguida de Asturias, con un 4,9%, Melilla, con un 4,6%, y Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas con un 4,3%. Cataluña registró el avance más contenido, del 2,4%.

La segunda mano se encarece más que la nueva

La diferencia entre la evolución de la vivienda nueva y la de segunda mano resulta evidente al analizar los datos por territorios. En el mercado usado, todas las comunidades autónomas registraron incrementos interanuales superiores al 10%. Castilla y León lideró el encarecimiento con un 15,8%, seguida de Asturias, con un 15,7%, Aragón, con un 15,6%, y Baleares, con un 14,9%. Incluso Cataluña, que presentó la tasa más baja, anotó un aumento del 10,6%.

La obra nueva mostró una evolución más desigual. Murcia registró el mayor encarecimiento interanual, del 12,6%, seguida de La Rioja, con un 12,5%, y Canarias, con un 11,9%. En cambio, las alzas fueron mucho menores en Baleares, con un 3%, País Vasco, con un 3,1%, Navarra, con un 4,1%, y Madrid, con un 5,6%.

Además, mientras que la segunda mano se encareció respecto al trimestre anterior en todas las comunidades, el precio de la vivienda nueva llegó a retroceder en tres territorios: un 0,5% en País Vasco, un 0,4% en Cantabria y un 0,3% en Cataluña. En el conjunto de España, la obra nueva avanzó solo un 1% entre abril y junio, frente al 3,7% registrado por la vivienda usada, una diferencia de 2,7 puntos entre ambos segmentos del mercado residencial.

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