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La Armada despliega dos fragatas por el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo

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Cádiz, 26 sep (EFE).- La Armada ha iniciado este sábado un despliegue que llevará a las fragatas 'Navarra' (F-85) y 'Cristóbal Colón' (F-105) a navegar por el Golfo de Cádiz, el océano Atlántico oriental, el mar Mediterráneo y los mares Adriático y Jónico hasta el próximo 2 de noviembre.

Según ha informado el Ministerio de Defensa, el despliegue se enmarca en la actividad permanente de la Armada para mantener unidades preparadas y desplegables, contribuir a los compromisos internacionales asumidos por España y reforzar la presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de interés.

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Ha explicado que durante este periodo ambas unidades desarrollarán operaciones y ejercicios de interoperabilidad con marinas aliadas, entre ellas las de Italia y Grecia, y se integrarán en la Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG-2), una de las agrupaciones navales permanentes de la OTAN.

Las fragatas participarán además en la actividad Neptune Strike 26.4 (NEST 26.4) de la OTAN, con la que reforzarán su preparación para operar de manera combinada en distintos escenarios navales.

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El despliegue incluirá también operaciones de vigilancia y disuasión en el mar de Alborán y actividades de apoyo asociadas a la Operación Sea Guardian. Estas actuaciones contribuirán al conocimiento del entorno marítimo y a reforzar la presencia naval y la seguridad en espacios de interés para España y sus aliados.

Las fragatas, junto con COMANDES-41 y su Estado Mayor, efectuarán escalas en Nápoles (Italia) y Split (Croacia), que servirán de marco para actividades de diplomacia de defensa y para reforzar las relaciones con países aliados.

El despliegue contempla igualmente actuaciones de apoyo a la industria nacional, con el objetivo de favorecer la proyección exterior de las capacidades españolas vinculadas al ámbito naval y de defensa.

La participación conjunta de las dos fragatas permitirá aprovechar las capacidades complementarias de ambas unidades, potenciar el adiestramiento entre escoltas de la Armada y reforzar su interoperabilidad con unidades navales de países aliados de la OTAN.

El despliegue, que se prolongará hasta el 2 de noviembre, se enmarca en la actividad permanente de la Armada para mantener unidades preparadas y desplegables, contribuir a los compromisos internacionales asumidos por España y reforzar la presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de interés. EFE

fjs/avl/mcm

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