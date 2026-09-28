Belén Esteban reta a Jesulín de Ubrique a que le denuncie y deja en el aire si entonces hablaría su hija Andrea

13/10/2025 Belén Esteban EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Tres años después de su polémica salida de Mediaset, Belén Esteban ha vuelto a la que fue su casa durante 20 años y lo ha hecho con una entrevista 'bomba' en '¡De Viernes!' en la que, harta de que se especule con la versión que ha mantenido públicamente sobre Jesulín de Ubrique en los últimos 27 años después de que Julia Janeiro negase que el torero fuese un padre ausente con su hermana Andrea, ha arremetido contra 'el hombre invisible' -como así le llama- y ha revelado que hace 4 años que su hija no ve a su progenitor, y más de dos que no hablan y ni siquiera la felicita en su cumpleaños, relatando además los desprecios y feos que sufrió la joven en Ambiciones cuando era tan solo una niña.

Unas duras declaraciones que Belén ha hecho con la autorización de su hija, y que ya habrían tenido una reacción tanto en el diestro como en María José Campanario, que estarían planteándose responder a la 'princesa del pueblo' vía exclusiva; y, lejos de quedarse ahí, Jesulín estaría estudiando la posibilidad de demandar a su ex por algunas de las cosas que ha dicho sobre él en su reaparición.

PUBLICIDAD

Algo que no preocupa en absoluto a la tertuliana, que ha dejado claro ante las cámaras de Europa Press que no le importaría escuchar lo que tiene que decir el de Ubrique: "Yo dije que contaran la historia. Sobre todo él porque es el padre ¿no? Lo que no es normal es que digan que hay una historia, 27 años, y que no la cuenten" ha expresado rotunda.

"Yo ya sabía lo de los abogados. Hombre, si me denuncian por el hombre invisible no es un insulto, ¿no?" ha reaccionado a la posible demanda de Jesulín, dejando en el aire si entonces sería Andrea la que daría un paso al frente para defender a su madre y confirmar lo que ha contado en televisión. "Tengo que dejar claro que mi hija mandó un comunicado que me daba autorización para hablar y que sigue siendo anónima. A ver, yo no sé el futuro. Mi hija es anónima" ha apuntado con firmeza,

PUBLICIDAD

Además, Belén se ha pronunciado sobre el mensaje que compartió Juls en redes durante su intervención en '¡De Viernes!' asegurando que "las zorras siempre han tenido envidia de la reina". "Pero eso... Primero dijeron que va por mí, luego no por mí. Pero es que... Me da igual" ha sentenciado con indiferencia, dejando claro que lo último que quiere es entrar en guerra con la hija de María José Campanario.

La 'patrona' también ha salido al paso de los comentarios de que su entrevista no ha sido solo para vengarse de Jesulín, sino también por problemas económicos, y como ha expresado, "estoy muy bien con mis campañas de Instagram, me va muy bien. Como ha dicho mucha gente, vuelvo porque no tengo un duro... Mira, yo, mi hija sigue viviendo donde vive, yo hago mis campañas que no me va nada mal y estoy contenta".

PUBLICIDAD

Y, por último, Belén ha confesado la razón por la que, a pesar de lo mal que se ha portado el torero con su hija, le gustaría que hubiese un reencuentro y que tuviesen relación: "Pues te digo por qué, yo llevo sin mi padre 20 años y cada día me acuerdo de él. Venga amor" ha zanjado.