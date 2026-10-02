Más de 300 incidencias por el temporal en Tarragona: Protección Civil levanta el confinamiento, pero mantiene el aviso por riesgo

Inundaciones en Tarragona (Europa Press)

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El teléfono de emergencias 112 ha recibido 501 llamadas vinculadas al temporal que asola el litoral del sur de Tarragona, en Cataluña. Según ha informado Protección Civil, en la mañana del viernes se han saldado 376 incidencias dentro del Plan INUNCAT.

Ante la mejora de las condiciones meteorológicas, Protección Civil ha levantado el confinamiento en el Baix Ebre y el Montsià, si bien mantiene en pie las restricciones a la movilidad interurbana hasta las 20:00 horas. El episodio ha dejado 249 l/m² en L’Ametlla de Mar, el mayor acumulado registrado por el Servicio Meteorológico de Cataluña.

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La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha pedido “mucha prudencia” ante una situación meteorológica que seguirá siendo inestable. Ha instado a evitar desplazamientos innecesarios, seguir las indicaciones de Protección Civil y llamar al 112 cuando exista una situación de riesgo.

Parlon ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia, que han efectuado 14 rescates de personas atrapadas en sus vehículos. “La coordinación con los ayuntamientos y Cruz Roja ha sido clave para dar respuesta a la situación”, ha afirmado.

Más de 300 incidencias en una mañana

Los servicios de emergencias han resuelto hasta las 12:00 horas del viernes un total de 376 incidencias. El Baix Ebre ha concentrado 185 llamadas; el Montsià, 127; el Tarragonès, 71, y el Baix Penedès, 44.

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Tortosa ha sido el municipio con más avisos, con 116 llamadas, seguido de Tarragona, con 35; Amposta, con 33, y Ulldecona, con 31. Los Bomberos de la Generalitat han recibido 243 avisos desde el inicio del episodio, durante la mañana del día anterior, hasta las 12.00 horas.

Las calles de Tortosa acumulan agua tras las lluvias intensas que afectan a la provincia de Tarragona durante el episodio de tormentas en el litoral mediterráneo. (@tortosacapital)

El cuerpo ha movilizado cerca de 140 efectivos y 55 dotaciones, después de reforzar el 112 de Reus y ampliar el Sistema de Mando a SISCOM 4 con recursos procedentes de otras regiones de emergencia. El dispositivo incluye unidades del GRAE con helicóptero, embarcaciones del grupo subacuático, drones, personal logístico del GROS, especialistas del GREC, analistas del GRAF y equipos EPAF.

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La mayoría de los avisos atendidos corresponden a inundaciones y acumulaciones de agua en carreteras y plantas bajas de edificios. Los Bomberos han rescatado a 19 personas atrapadas en vehículos y no tienen constancia de heridos.

Cruz Roja y el Ayuntamiento de Tortosa han habilitado el pabellón El Temple para acoger hasta 50 personas. En Ulldecona se ha abierto el pabellón de la avenida de Terrers, también con capacidad para 50 personas y apoyo de Cruz Roja, mientras que el Ayuntamiento de Amposta ha dispuesto el Centro de Tecnificación Deportiva municipal.

Continúan los cortes de electricidad y telefonía

En el momento de la reunión del Consejo Asesor del Plan INUNCAT, unos 2.000 abonados sufrían incidencias en el suministro eléctrico en el Montsià y el Baix Ebre. Los equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio.

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La Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital, coordinada con Protección Civil, ha puesto a disposición una unidad móvil de conectividad. El vehículo cuenta con una antena desplegable y autonomía energética para ofrecer temporalmente servicios básicos de voz y datos de las principales operadoras en las zonas que lo requieran.

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información supervisa las incidencias en los servicios públicos y mantiene contacto con las operadoras. El organismo ha informado de cinco municipios sin telefonía móvil ni fija a causa del temporal: Ulldecona, Godall y La Sénia carecen de servicio completo, mientras L’Ametlla de Mar, L’Aldea y Bràfim presentan fallos puntuales.

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