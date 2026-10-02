Junts acusa al Gobierno de “alimentar una falsa esperanza” y sostiene que los decretos de vivienda no terminan con la especulación

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, llega al Congreso de los Diputados (EFE/J.J. Guillén)

Guardar

Míriam Nogueras ha explicado en el Congreso los motivos por los que su partido está cerca de tumbar los dos decretos de vivienda. Junts tenía la llave para que saliera adelante el que contiene medidas contra los desahucios y fondos buitre, tras dar por el hecho el rechazo de PP y Vox. Sin embargo, los nacionalistas han acusado al Gobierno de “alimentar una falsa esperanza” porque los decretos propuestos no permiten terminar con los problemas de especulación.

Así, la portavoz de Junts per Catalunya ha cuestionado el alcance del real decreto. “Una cosa es el titular, señora ministra, y otra es el articulado de la ley”, afirmó durante su intervención. Nogueras ha reincidido en que la norma mantiene sin cambios aspectos que permitirían a los fondos y grandes propietarios continuar con sus operaciones. “Los especuladores podrán seguir comprando y podrán seguir los desahucios si se aprueba este real decreto”, ha asegurado. Según dijo, el Ejecutivo plantea “promesas que suenan muy bien”, aunque las familias necesitan “leyes que funcionen” y que no agraven sus problemas.

PUBLICIDAD

Torres pide a los grupos que "al menos se abstengan" para que los decretos salgan adelante

La portavoz de Junts ha criticado que la política de vivienda quede “atrapada por los titulares, el populismo y los extremos” y ha sostenido que esa dinámica reduce su utilidad. “La gente necesita saber qué pasa, aunque la verdad vaya un poco más lenta; la verdad llega”, ha declarado. Nogueras ha defendido que el Gobierno debería rectificar las políticas que, según ha dicho, han contribuido a que muchas personas vivan de forma precaria o tengan que alquilar habitaciones. “Una habitación no puede ser un hogar ni una vivienda propia”, ha añadido.

Tras Nogueras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha tomado el testigo para centrar su discurso en atacar a Junts por su decisión. “No son conscientes de lo que están haciendo”, ha dicho, añadiendo que se “están cargando un partido” y que tienen que “dejar de imitar a Vox y Ayuso”. “Me voy a esforzar para que ustedes no cuenten para nada y porque mi partido no vuelva a pactar con ustedes”, ha concluido.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación.