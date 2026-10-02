Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este sábado 3 de octubre.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 3 de octubre

Precio medio: 168.03 euros por megavatio hora

Precio máximo: 230.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 66.91 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 3 de octubre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 204.51 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 188.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 176.96 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 166.04 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 169.43 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 202.94 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 199.51 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 181.63 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 150.78 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.83 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 66.91 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.3 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 140.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 156.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 203.51 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 230.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 221.81 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 212.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 204.8 euros por megavatio hora.