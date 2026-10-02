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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este sábado 3 de octubre.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 3 de octubre

Precio medio: 168.03 euros por megavatio hora

Precio máximo: 230.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 66.91 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 3 de octubre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 204.51 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 188.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 176.96 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 166.04 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 169.43 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 175.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 202.94 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 199.51 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 181.63 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 150.78 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.83 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 66.91 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.3 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 140.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 156.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 203.51 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 230.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 221.81 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 212.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 204.8 euros por megavatio hora.

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