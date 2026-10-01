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El sur de Tarragona, en alerta por previsión de lluvias torrenciales hasta el viernes

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Tarragona, 1 oct (EFE).- El Servicio Catalán de Meteorología (Meteocat) mantiene la alerta por lluvias intensas, que pueden llegar a ser torrenciales, a lo largo de esta noche y el viernes por la mañana, especialmente en el sur de Tarragona.

La alerta afecta a las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre y Baix Camp, a las que Protección Civil de la Generalitat ha enviado un Es-Alert para pedir precaución a sus ciudadanos, según ha informado en rueda de prensa la consejera de Interior, Núria Parlon.

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La previsión del Meteocat es que el episodio de lluvias tenga lugar entre esta medianoche y las 14:00 horas del viernes, sobre todo en las Terres de l’Ebre, con la posibilidad de que se acumulen más de 200 litros por metros cuadrado.

La Terra Alta, Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre y Baix Camp, en la provincia de Tarragona, están en alerta con un nivel 5 sobre 6, ha explicado la directora del Servicio Catalán de Meteorología, Sarai Sarroca.

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Sarroca ha señalado que las lluvias remitirán el viernes por la tarde, pero el sábado está previsto un nuevo episodio de precipitaciones intensas, aunque "el riesgo no será tan elevado".

En el nuevo Es-Alert enviado a los teléfonos móviles esta tarde, Protección Civil pide a los ciudadanos que extremen la precaución en la movilidad y en las actividades al aire libre y que no se acerquen a zonas inundables.

De hecho, municipios de las Terres de l’Ebre, como Amposta, Deltebre, Alcanar o La Ràpita, han suspendido las clases en las escuelas este viernes.

Respecto a las afectaciones por las lluvias de este jueves, la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha afirmado que el teléfono de emergencias 112 ha atendido 126 llamadas y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha realizado 12 intervenciones, entre ellas el traslado de una persona en estado menos grave, y Bomberos ha registrado 53 servicios.

Imma Solé ha destacado que no ha habido afectaciones de tráfico, pero ha pedido precaución, sobre todo en vías secundarias por posibles acumulaciones de agua.

La circulación de trenes de alta velocidad sí se ha visto alterada, ya que algunos convoyes no han llegado hasta Tarragona. EFE

dpj/mg/acm

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