España

Mariano Rajoy y Felipe González piden elecciones a Pedro Sánchez y el socialista bromea: “Si digo yo que las hay que convocar, no se convocan”

Tanto Rajoy como González han coincidido en que España “no se puede gobernar desde hace mucho tiempo” y han señalado la incapacidad del Ejecutivo de sacar adelante los presupuestos

Rajoy urge elecciones generales y González se suma con ironía: "Si digo yo que las hay que convocar, no se convocan". (Europa Press)
Rajoy urge elecciones generales y González se suma con ironía: "Si digo yo que las hay que convocar, no se convocan". (Europa Press)
Guardar

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González están de acuerdo: Pedro Sánchez debe convocar elecciones después de que este viernes el Congreso de los Diputados haya tumbado los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo. El encuentro entre ambos se ha producido en una mesa de debate del Foro La Toja titulada Dos miradas sobre España, donde ambos exmandatarios mostraron una sintonía inusual en varios asuntos del panorama político actual.

Rajoy reclamó que la convocatoria electoral se produzca “ya”. Y González, por su parte, se sumó a ese planteamiento con un comentario irónico: “Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan”, recoge Europa Press. El líder del Partido Popular replicó de inmediato: “Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar”.

PUBLICIDAD

El debate entre ambos se ha producido el mismo día en que el pleno del Congreso derogó los dos reales decretos leyes de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros tres días antes. El primero, que incluía la suspensión de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler, cayó con 172 votos a favor y 178 en contra, tras la decisión de Junts de votar en contra este jueves por la noche. El segundo decreto, impulsado por Sumar, sumó aún más rechazos, con 184 votos en su contra, al incorporarse también el PNV y Coalición Canaria. Se trata del quinto decreto ley en materia de vivienda que el Parlamento deroga en lo que va del año.

Ambos expresidentes alertan de la ingobernabilidad

Tanto Rajoy como González han coincidido en que España “no se puede gobernar desde hace mucho tiempo” y han señalado la incapacidad del Ejecutivo de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como argumento central para justificar un adelanto electoral. González ha planteado la pregunta de manera directa: “¿Se puede vivir sin presupuestos?”. El andaluz ha reconocido que, en apariencia, la respuesta hoy es afirmativa, pero recordó que cuando él mismo careció de mayoría para aprobarlos optó por convocar comicios.

PUBLICIDAD

El expresidente socialista también ha advertido que, frente a discursos “populistas” sobre vivienda, no habrá solución si las distintas administraciones no alcanzan acuerdos. Rajoy coincidió con ese diagnóstico y calificó el problema habitacional como “transversal”. “Estoy de acuerdo, es un problema transversal, lo tiene absolutamente todo el mundo. Esto es imposible hoy, pero es preciso un pacto de Estado”, ha agregado el expresidente popular, al tiempo que subrayó la necesidad de involucrar a las comunidades autónomas en cualquier acuerdo.

Rajoy y González han lamentado la ausencia de diálogo entre los dos principales partidos del país. El expresidente popular se ha definido como “un incondicional del bipartidismo”, mientras que González ha ampliado la propuesta de pacto más allá de las autonomías: “Y yo metía a los ayuntamientos, que igual tienen algo que decir”.

Con información de Europa Press

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMariano RajoyFelipe GonzálezÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión de Junts ha condenado las medidas al fracaso: 172 votos a favor y 178 en contra

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Tres plantas con flor que puedes plantar en octubre para que luzcan en primavera

Estas plantas destinan el invierno a asentarse, conservar o desarrollar hojas vistosas y preparar los tallos florales que irán apareciendo cuando aumenten las temperaturas

Tres plantas con flor que puedes plantar en octubre para que luzcan en primavera

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

Esta semana, el calendario lunar nos acompaña con sus fases cambiantes, recordándonos su influencia en la naturaleza y nuestras costumbres

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

El fracaso del Ejecutivo deja la puerta abierta a que Sánchez adelante los comicios

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

Con pimientos en conserva y una lata de sardinas puedes preparar esta cena deliciosa y saludable recomendada por una nutricionista

Esta idea de cena, compartida por la nutricionista Marta Castroviejo, estará lista en poco más de 10 minutos

Con pimientos en conserva y una lata de sardinas puedes preparar esta cena deliciosa y saludable recomendada por una nutricionista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Pedro Sánchez se da dos días para decidir: escuchará a las calles este fin de semana sin descartar un adelanto electoral

Las inmobiliarias celebran la caída de los decretos de vivienda y reclaman un plan para aumentar la oferta

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Los fondos seguirán desahuciando, los propietarios subirán la renta y el alquiler de temporada no se regulará: las medidas que decaen con el ‘no’ de PP, Junts y Vox al decreto

ECONOMÍA

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

DEPORTES

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años