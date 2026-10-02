Mariano Rajoy y Felipe González piden elecciones a Pedro Sánchez y el socialista bromea: “Si digo yo que las hay que convocar, no se convocan”

Rajoy urge elecciones generales y González se suma con ironía: "Si digo yo que las hay que convocar, no se convocan". (Europa Press)

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Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y Felipe González están de acuerdo: Pedro Sánchez debe convocar elecciones después de que este viernes el Congreso de los Diputados haya tumbado los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo. El encuentro entre ambos se ha producido en una mesa de debate del Foro La Toja titulada Dos miradas sobre España, donde ambos exmandatarios mostraron una sintonía inusual en varios asuntos del panorama político actual.

Rajoy reclamó que la convocatoria electoral se produzca “ya”. Y González, por su parte, se sumó a ese planteamiento con un comentario irónico: “Si digo yo que hay que convocar elecciones, no se convocan”, recoge Europa Press. El líder del Partido Popular replicó de inmediato: “Yo tendré más éxito, por eso digo que se tienen que convocar”.

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El debate entre ambos se ha producido el mismo día en que el pleno del Congreso derogó los dos reales decretos leyes de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros tres días antes. El primero, que incluía la suspensión de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler, cayó con 172 votos a favor y 178 en contra, tras la decisión de Junts de votar en contra este jueves por la noche. El segundo decreto, impulsado por Sumar, sumó aún más rechazos, con 184 votos en su contra, al incorporarse también el PNV y Coalición Canaria. Se trata del quinto decreto ley en materia de vivienda que el Parlamento deroga en lo que va del año.

Ambos expresidentes alertan de la ingobernabilidad

Tanto Rajoy como González han coincidido en que España “no se puede gobernar desde hace mucho tiempo” y han señalado la incapacidad del Ejecutivo de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como argumento central para justificar un adelanto electoral. González ha planteado la pregunta de manera directa: “¿Se puede vivir sin presupuestos?”. El andaluz ha reconocido que, en apariencia, la respuesta hoy es afirmativa, pero recordó que cuando él mismo careció de mayoría para aprobarlos optó por convocar comicios.

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El expresidente socialista también ha advertido que, frente a discursos “populistas” sobre vivienda, no habrá solución si las distintas administraciones no alcanzan acuerdos. Rajoy coincidió con ese diagnóstico y calificó el problema habitacional como “transversal”. “Estoy de acuerdo, es un problema transversal, lo tiene absolutamente todo el mundo. Esto es imposible hoy, pero es preciso un pacto de Estado”, ha agregado el expresidente popular, al tiempo que subrayó la necesidad de involucrar a las comunidades autónomas en cualquier acuerdo.

Rajoy y González han lamentado la ausencia de diálogo entre los dos principales partidos del país. El expresidente popular se ha definido como “un incondicional del bipartidismo”, mientras que González ha ampliado la propuesta de pacto más allá de las autonomías: “Y yo metía a los ayuntamientos, que igual tienen algo que decir”.

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Con información de Europa Press