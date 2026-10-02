Baleares juzga a un hombre por matar a su pareja de 66 puñaladas delante de su hija: “En 16 años en la Policía no vi burrada semejante”

Imagen del acusado por el asesinato machista de Can Pastilla. (Isaac Buj - Europa Press)

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La Audiencia Provincial de Baleares ha comenzado este viernes el juicio por el crimen machista de Can Pastilla. Los magistrados y el jurado deberán deliberar sobre la culpabilidad de un hombre acusado de asesinar a su pareja asestándole 66 puñaladas delante de su hija.

Durante la primera jornada del juicio, el inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que instruyó las diligencias del asesinato ha asegurado que no había presenciado “burrada semejante” en los 16 años que lleva en el cuerpo armado.

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El crimen de Can Pastilla recibe el nombre de la localidad en la que fue encontrada la víctima. La mujer, ya fallecida, fue abandonada en un vehículo junto con su hija, menor de edad, que presenció el asesinato. La policía encontró al acusado media hora después, en un parque cercano y “cubierto de sangre”, ha puntualizado el inspector en sus declaraciones.

Engañó a su mujer y la mató delante de su hija

Los hechos se remontan al 10 de diciembre de 2024. Por aquel entonces, el acusado ya contaba con una orden de alejamiento de la víctima, de la que debía mantenerse a más de 500 metros de distancia. La mujer portaba por ello una pulsera telemática de control.

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El hombre tampoco tenía permitido comunicarse con ella, pero tras diversas llamadas y mensajes, consiguió convencerla para verse. La pareja acudió ese día a recoger juntos a su hija menor a la escuela. Para poder hacerlo, le pidió a la mujer que dejase la pulsera en casa.

Jornada de inicio del juicio con jurado al hombre que mató a su pareja en Can Pastilla. (Javier Fernández - Europa Press)

Una vez recogieron a la niña del colegio, la familia volvió al coche: él se sentó en el asiento del conductor, ella en el del copiloto y la menor, en el asiento trasero del vehículo. Cuando circulaban por el camí de Can Pastilla, el hombre sacó un cuchillo y le asestó 66 puñaladas a la mujer en la cabeza, el cuello, tórax, abdomen y brazos. La víctima no pudo defenderse, debido al reducido espacio del automóvil, y falleció a los pocos minutos.

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El acusado se bajó del vehículo e intentó darse a la fuga. A la llegada de los equipos de emergencia, sobre las 15:30 horas, encontraron a la mujer, que presentaba “incontables puñaladas” por todo el cuerpo.

La Policía Local de Palma lo detuvo media hora después, en un parque de la zona y cubierto de sangre. El agente ha recordado que, en el momento de la detención, el acusado levantó la mano y aseguró a los policías locales que era “el que había matado a su pareja”. El policía, además, ha revelado que dieron con un vídeo en redes sociales en el que el acusado, en primer plano, aparecía con una canción que consideró “amenazante y reveladora”.

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Piden 27 años de cárcel por el asesinato

Minuto de silencio frente al Consolat de Mar por el crimen machista de Can Pastilla. (CAIB)

El Ministerio Fiscal acusa al procesado de los delitos de asesinato, quebrantamiento de medida cautelar y lesiones en el ámbito familiar. En el caso del homicidio, le impone los agravantes de género y parentesco. Por todo ello, pide 27 años de prisión: 25 años por el asesinato y un año por cada uno de los dos delitos restantes.

Asimismo, la Fiscalía solicita la privación de la patria potestad y la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 1.000 metros de las hijas, sus centros de estudio o de trabajo durante los próximos 33 años. El Ministerio Público reclama a su vez una indemnización de casi 250.000 euros para los familiares de la víctima.

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