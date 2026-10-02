España

Baleares juzga a un hombre por matar a su pareja de 66 puñaladas delante de su hija: “En 16 años en la Policía no vi burrada semejante”

El jefe de Homicidios de la Policía Nacional declara este viernes en el juicio del crimen machista de Can Pastilla

Imagen del acusado por el asesinato machista de Can Pastilla. (Isaac Buj - Europa Press)
Imagen del acusado por el asesinato machista de Can Pastilla. (Isaac Buj - Europa Press)
Guardar

La Audiencia Provincial de Baleares ha comenzado este viernes el juicio por el crimen machista de Can Pastilla. Los magistrados y el jurado deberán deliberar sobre la culpabilidad de un hombre acusado de asesinar a su pareja asestándole 66 puñaladas delante de su hija.

Durante la primera jornada del juicio, el inspector jefe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que instruyó las diligencias del asesinato ha asegurado que no había presenciado “burrada semejante” en los 16 años que lleva en el cuerpo armado.

PUBLICIDAD

El crimen de Can Pastilla recibe el nombre de la localidad en la que fue encontrada la víctima. La mujer, ya fallecida, fue abandonada en un vehículo junto con su hija, menor de edad, que presenció el asesinato. La policía encontró al acusado media hora después, en un parque cercano y “cubierto de sangre”, ha puntualizado el inspector en sus declaraciones.

Engañó a su mujer y la mató delante de su hija

Los hechos se remontan al 10 de diciembre de 2024. Por aquel entonces, el acusado ya contaba con una orden de alejamiento de la víctima, de la que debía mantenerse a más de 500 metros de distancia. La mujer portaba por ello una pulsera telemática de control.

PUBLICIDAD

El hombre tampoco tenía permitido comunicarse con ella, pero tras diversas llamadas y mensajes, consiguió convencerla para verse. La pareja acudió ese día a recoger juntos a su hija menor a la escuela. Para poder hacerlo, le pidió a la mujer que dejase la pulsera en casa.

Jornada de inicio del juicio con jurado al hombre que mató a su pareja en Can Pastilla. (Javier Fernández - Europa Press)
Jornada de inicio del juicio con jurado al hombre que mató a su pareja en Can Pastilla. (Javier Fernández - Europa Press)

Una vez recogieron a la niña del colegio, la familia volvió al coche: él se sentó en el asiento del conductor, ella en el del copiloto y la menor, en el asiento trasero del vehículo. Cuando circulaban por el camí de Can Pastilla, el hombre sacó un cuchillo y le asestó 66 puñaladas a la mujer en la cabeza, el cuello, tórax, abdomen y brazos. La víctima no pudo defenderse, debido al reducido espacio del automóvil, y falleció a los pocos minutos.

El acusado se bajó del vehículo e intentó darse a la fuga. A la llegada de los equipos de emergencia, sobre las 15:30 horas, encontraron a la mujer, que presentaba “incontables puñaladas” por todo el cuerpo.

La Policía Local de Palma lo detuvo media hora después, en un parque de la zona y cubierto de sangre. El agente ha recordado que, en el momento de la detención, el acusado levantó la mano y aseguró a los policías locales que era “el que había matado a su pareja”. El policía, además, ha revelado que dieron con un vídeo en redes sociales en el que el acusado, en primer plano, aparecía con una canción que consideró “amenazante y reveladora”.

Piden 27 años de cárcel por el asesinato

Minuto de silencio frente al Consolat de Mar por el crimen machista de Can Pastilla. (CAIB)
Minuto de silencio frente al Consolat de Mar por el crimen machista de Can Pastilla. (CAIB)

El Ministerio Fiscal acusa al procesado de los delitos de asesinato, quebrantamiento de medida cautelar y lesiones en el ámbito familiar. En el caso del homicidio, le impone los agravantes de género y parentesco. Por todo ello, pide 27 años de prisión: 25 años por el asesinato y un año por cada uno de los dos delitos restantes.

Asimismo, la Fiscalía solicita la privación de la patria potestad y la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 1.000 metros de las hijas, sus centros de estudio o de trabajo durante los próximos 33 años. El Ministerio Público reclama a su vez una indemnización de casi 250.000 euros para los familiares de la víctima.

Temas Relacionados

Violencia machistaViolencia contra las MujeresAsesinatosJuiciosJusticiaTribunalesTribunales EspañaIslas BalearesEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Feijóo responsabiliza al Ejecutivo del fracaso de las votaciones y asegura que “España no aguanta más”

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Los fondos seguirán desahuciando, los propietarios subirán la renta y el alquiler de temporada no se regulará: las medidas que decaen con el ‘no’ de PP, Junts y Vox al decreto

El rechazo de los tres partidos deja sin efecto las nuevas protecciones frente a determinados desahucios, la regulación estatal de los alquileres de temporada y por habitaciones y los incentivos fiscales para contener las rentas

Los fondos seguirán desahuciando, los propietarios subirán la renta y el alquiler de temporada no se regulará: las medidas que decaen con el ‘no’ de PP, Junts y Vox al decreto

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión de Junts ha condenado las medidas al fracaso: 172 votos a favor y 178 en contra

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

La inflación se dispara hasta el 4,9% en septiembre y eleva la estimación de revalorización de las prestaciones contributivas para el próximo año, aunque el porcentaje definitivo no se conocerá hasta diciembre

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Belén Esteban arrasa en audiencias en su regreso a Telecinco tras años de veto y se prepara para el directo: “Saben que cuento toda la verdad”

La colaboradora se sienta esta noche en el plató de ‘¡De viernes!’ después de mucho tiempo fuera de la cadena

Belén Esteban arrasa en audiencias en su regreso a Telecinco tras años de veto y se prepara para el directo: “Saben que cuento toda la verdad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Los fondos seguirán desahuciando, los propietarios subirán la renta y el alquiler de temporada no se regulará: las medidas que decaen con el ‘no’ de PP, Junts y Vox al decreto

Termina la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Junts tumba los decretos de vivienda, revienta la legislatura y empuja a Sánchez a considerar las elecciones generales

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

ECONOMÍA

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

DEPORTES

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años