España

Resultados ganadores del Super Once del 30 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Guardar

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once de hoy 30 de septiembre, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 30 septiembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 02 05 07 10 12 14 15 18 20 30 36 39 43 50 56 64 68 69 77 82.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Abellán, cardiólogo: “Uno de los asuntos que más me preocupa es lo que se sigue fumando hoy en día. Es brutal”

El especialista advierte sobre los riesgos del tabaquismo y pone el foco en su normalización entre los más jóvenes

José Abellán, cardiólogo: “Uno de los asuntos que más me preocupa es lo que se sigue fumando hoy en día. Es brutal”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 30 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 30 septiembre

Shakira exprime al máximo su único día libre en Madrid: espectáculos de flamenco, reflexiones sobre el arte y degustación de vinos centenarios

La cantante ha compartido por redes sociales cómo ha disfrutado de la capital durante su residencia de conciertos en España

Shakira exprime al máximo su único día libre en Madrid: espectáculos de flamenco, reflexiones sobre el arte y degustación de vinos centenarios

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

La reforma del Reglamento General de Circulación permite a los ayuntamientos adaptar las tarifas del estacionamiento regulado mediante sus ordenanzas municipales

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Después de ‘La bola negra’, Los Javis preparan para HBO Max una serie inspirada en Tor, el pueblo de 13 casas donde una disputa por una montaña acabó en tres asesinatos

La ficción, creada por Fran Araújo y Eduard Sola, combinará “misterio, suspense y drama humano” y contará con la colaboración del periodista Carles Porta

Después de ‘La bola negra’, Los Javis preparan para HBO Max una serie inspirada en Tor, el pueblo de 13 casas donde una disputa por una montaña acabó en tres asesinatos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

La DGT fija nuevas reglas para los ciclistas desde el 1 de octubre: cambios en adelantamientos, protección y circulación urbana

ECONOMÍA

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

Los gasolineros cargan contra la rebaja de la gasolina y el diésel: “No da una respuesta a los precios desbocados”

Las claves de los decretos de vivienda: cómo te afectan si eres inquilino y si eres propietario

DEPORTES

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

Una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y un sorteo en un hotel: la surrealista clasificación de Omán en la Copa del Golfo

Problemas para Topuria: Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia

Venden un histórico club francés por un euro: un fondo de inversión británico se hará cargo del equipo

Asesinan a tiros a Iliyan Filipov, presidente del equipo de fútbol más antiguo de Bulgaria: su nombre será grabado “en letras de oro” en el estadio