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El cantaor Israel Fernández, sobre la crisis de la vivienda: “Tengo familiares cercanos que han sufrido desahucios y habría que poner un poquito el corazón”

‘Infobae’ ha hablado con el artista y otros rostros como Carlos Areces o Aless Gibaja sobre la reivindicación de la acampada de Sol en Madrid

¿Qué opinan los famosos sobre el problema de la vivienda? Desde experiencias personales hasta un llamado a la conciencia, varios artistas e influencers alzan la voz sobre una de las mayores preocupaciones del país.

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El pasado martes 29 de septiembre se presentó Aquel, la serie biográfica de Netflix sobre Raphael en los Cines Callao de Madrid. Por la proximidad del evento con la acampada instalada en la Puerta del Sol a modo de manifestación por la crisis de la vivienda, Infobae quiso invitar a los asistentes a pronunciarse sobre la protesta que, desde el pasado fin de semana, reclama medidas urgentes contra los desahucios y la subida de los alquileres.

El actor Carlos Areces, uno de los rostros de renombre que acudió al estreno, relata que él sí atravesó dificultades relacionadas con la vivienda en etapas anteriores de su vida: “Yo tuve problemas con la vivienda hace tiempo. Afortunadamente ya no, pero entiendo que es una necesidad”, cuenta Areces a Infobae.

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El intérprete cuestiona, no obstante, la simplicidad de algunas de las soluciones que circulan en el debate público: “Me di cuenta también de que muchas soluciones de las que se dan son muy demagógicas y muy facilonas”. Carlos Areces evita presentarse como una fuente de respuestas concretas al problema: “No me he postulado nunca para dar las explicaciones ni las soluciones, pero sinceramente creo que algo tiene que ocurrir para que la gente pueda vivir en un piso, que me parece algo, una pretensión muy normal y corriente”.

Carlos Areces, en imagen de archivo (Europa Press)
Carlos Areces, en imagen de archivo (Europa Press)

Anita Giaver, sobre la situación de la vivienda

Anita Giaever, influencer e hija de Makoke y Kiko Matamoros, expresa una perspectiva crítica sobre la coexistencia entre el glamour del estreno y la protesta cercana: “Creo que vivimos socialmente un problemón con la vivienda y ha afectado a gente famosa, bueno, es que afecta absolutamente todo el mundo”.

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La joven subraya la necesidad de mantener una postura consciente ante la situación social: “Creo que cómo estamos socialmente es un poco obligatorio ser consciente y tener esa conciencia encendida”. La estudiante de interpretación llegó a manifestar cierto malestar por su propia presencia en el evento. “Me sabe mal estar aquí de punta en blanco y hacer como que no está pasando nada cuando a escasos metros está la cosa tan liada”, reconoció.

Anita Giaever, en el photocall de 'Aquel' (Europa Press)
Anita Giaever, en el photocall de 'Aquel' (Europa Press)

Los casos cercanos a Israel Fernández

El cantaor Israel Fernández relacionó la crisis habitacional con casos de su entorno: “Tengo familiares cercanos que han sufrido desahucios”. “Yo me he criado en una familia muy humilde. Seguimos en la misma casa de siempre con mis padres, sigo viviendo en el mismo pueblo”, relata sobre su situación concreta.

El artista menciona el caso de Maricarmen, la mujer desalojada tras 70 años en su vivienda que motivó la manifestación del sábado pasado en Madrid y la posterior acampada, pero no cree que deba limitarse a ella: “No hay que fijarse en una persona, por ejemplo, ahora como la tita Mari Carmen, que es una pena, por supuesto, pero que pasa muchas veces en distintas etapas de la vida”. El cantaor insiste en que las soluciones requieren un abordaje integral más allá de casos aislados: “Habría que poner un poquito el corazón, habría que revisar esto, pero con corazón y con verdad. más que palabras, y hacerlo en grande”.

Israel Fernández, durante su entrevista con 'Infobae'
Israel Fernández, durante su entrevista con 'Infobae'

Por último, el influencer Aless Gibaja reconoce su condición de privilegio frente a la problemática, pero muestra su preocupación y empatía: “La verdad que no he tenido problemas con la vivienda, porque he sido un privilegiado desde que he nacido. Hay que ser honesto y decir la verdad, pero me parece una locura todo lo que está pasando y es tremendo el tema de la vivienda”.

Aless Gibaja fue contundente al advertir sobre las consecuencias de la falta de respuestas por parte de las autoridades. “Hay que hacer algo, qué miedo, y que tiene que explotar en algún momento. No se puede seguir así”, concluye. Mientras tanto, la acampada en la Puerta del Sol, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se mantiene activa desde el sábado pasado tras una manifestación que congregó a decenas de miles de personas bajo el lema “Ni una Maricarmen más”.

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