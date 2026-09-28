España

Disney+ lleva ‘MasterChef Junior’ en exclusiva al streaming, lejos de RTVE: “El prime time en un contenido infantil no tenía mucho sentido”

‘Infobae’ ha acudido a la presentación de la próxima edición del talent culinario infantil, que por primera vez abandona Televisión Española

El salto a Disney
Masterchef Junior llega a Disney+. (Montaje Infobae)
Guardar

MasterChef Junior ya ha presentado desde sus cocinas su próxima edición, que se emitirá en exclusiva en Disney+ después de que RTVE decidiera dar descanso al formato durante 2025. La plataforma ha confirmado a través de una rueda de prensa a la que ha podido asistir Infobae que será el nuevo hogar de la duodécima edición, cuyo casting comenzó en julio. El cambio no afecta al resto de la franquicia: las versiones protagonizadas por adultos y famosos continuarán en TVE.

La nueva temporada infantil será, como de costumbre, producida por Shine Iberia, pero tendrá una trayectoria independiente en el servicio de streaming. Esta edición contará con cinco capítulos de 90 minutos, una reducción considerable de la duración, que se estrenarán en Disney+ durante la temporada navideña empezando por el 18 de diciembre y, posteriormente, el 22, 25, 1 de enero y la gran final el día de Reyes, el 6.

PUBLICIDAD

Cada uno de estos días, los programas se estrenarán a las 9:00 horas de la mañana: “El poder lo tiene el suscriptor, eligiendo cuándo y cómo la quiete ver”, señala Sofía Fábregas, VP de producción original de Disney+ España. La directiva asegura que la plataforma tiene interés en apoyar el producto nacional: “Apostamos al principio por ficciones, pero el entretenimiento no guionizado tiene la magia de tener un contacto directo con el público y esa experiencia compartida de que se pueda ver en familia”.

La rueda de prensa de la llegada de 'MasterChef Junior' a Disney+ (Getty Images for Disney)
La rueda de prensa de la llegada de 'MasterChef Junior' a Disney+ (Getty Images for Disney)

‘MasterChef Junior’, lejos de la televisión en abierto

Es cierto, que las últimas temporadas de MasterChef Junior en TVE habían notado una caída de la audiencia, pero para Fábregas no es un problema: “Las decisiones que tomamos van en función del contenido, no de los números”. Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, señala que la pérdida del horario nocturno vendrá bien al concurso: “Antes lo tenías que ver a una hora determinado, que es la gran queja de todo el mundo, lo que es el prime time general en todas las cadenas, sobre todo en un contenido como este, que es infantil, no tenía mucho sentido”.

PUBLICIDAD

Rey señala a Disney+ como su “socio natural”: “No puedo pensar en un compañero mejor de viaje que un canal que tiene a nuestro público cautivo”. El cambio de los códigos televisivos a los del streaming también afectarán en un cambio en la duración, que se reduce ahora a 90 minutos para ganar agilidad, pero también se pierde una de las tres pruebas: “Hemos hecho un mix. Hay programas donde hay dos pruebas de plató y otros donde hay exterior y plató, porque tenemos que hacer una manera de elegir el equipo que gana o pierde, porque al final siempre es una competición”.

El jurado de 'MasterChef' con su nueva incorporación, Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha (RTVE).
El jurado de 'MasterChef' con su nueva incorporación, Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha (RTVE).

La próxima edición de ‘MasterChef Junior’

Sobre los invitados que suele traer el programa, aseguran que se mantendrá la esencia con chefs como Martín Berasategui y rostros como Florentino Fernández o Santiago Segura, pero siempre en sintonía con el universo Disney. El premio se mantiene: 12.000 euros para su formación, un curso de cocina en el Basque Culinary Center y el trofeo, que es “lo que más les gusta” a los niños, además de diferentes recompensas vinculadas a la plataforma a lo largo de los cinco programas.

Macarena Rey celebra el regreso de MasterChef Junior como un “renacimiento”: “Estuvimos dos años sin emitir porque por la razón que fuera en TVE no iba el formato”. Un vacío que se notó para los más pequeños: “Se lo ven en trocitos, pobres, porque claro, a esas horas no lo pueden ver, pero lo notamos en el diferido. De repente no hacer su versión era no atender a ese público del que nos alimentamos”.

El chef Carlos Maldonado, ganador de Masterchef 3, presenta su concepto de 'raíces evolucionadas', una cocina que parte de la tradición para fusionarse con influencias de todo el mundo.

En cuanto a los jueces, Pepe Rodríguez afirma que han vivido el cambio con “naturalidad”: “El formato sigue siendo el mismo, parece que estemos presentando algo que no hayamos visto nunca y ya hemos ido como seis veces a grabar Disney”. Por su parte, Delicious Martha ya se ha topado con algún pequeño “tiktoker” entre los participantes: “Creamos o no la creación de contenido en redes sociales ya es una profesión y se ha profesionalizado”. Según Macarena Rey, Jordi Cruz disfruta cada vez más de los niños desde que fue padre, ya por segunda vez.

Temas Relacionados

MasterchefDisney PlusTVERTVETelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chantaje de Enriqueta, el secreto de Genaro y un hallazgo que puede cambiarlo todo: avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 29 de septiembre

La serie de La 1 entra en una semana explosiva donde cada personaje juega su propia partida mientras los secretos empiezan a salir a la luz

El chantaje de Enriqueta, el secreto de Genaro y un hallazgo que puede cambiarlo todo: avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 29 de septiembre

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

La abogada de Maricarmen explica cómo está ante la primera reunión con Urbagestión: “Está esperanzada de poder conseguir una solución para su caso y también a nivel colectivo”

Beatriz Duro ha afirmado que esta ha sido la primera vez en seis años que “se sienta a negociar y que está dispuesto a ello”

La abogada de Maricarmen explica cómo está ante la primera reunión con Urbagestión: “Está esperanzada de poder conseguir una solución para su caso y también a nivel colectivo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Receta de pastel de carne murciano, una delicia tradicional con una crujiente cobertura de hojaldre

Este clásico murciano consiste en una empanada individual elaborada con una base de masa quebrada, un relleno de ternera, chorizo, huevo duro y especias, y una cubierta de hojaldre muy crujiente

Receta de pastel de carne murciano, una delicia tradicional con una crujiente cobertura de hojaldre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien