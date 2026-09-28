Disney+ lleva ‘MasterChef Junior’ en exclusiva al streaming, lejos de RTVE: “El prime time en un contenido infantil no tenía mucho sentido”

Masterchef Junior llega a Disney+. (Montaje Infobae)

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MasterChef Junior ya ha presentado desde sus cocinas su próxima edición, que se emitirá en exclusiva en Disney+ después de que RTVE decidiera dar descanso al formato durante 2025. La plataforma ha confirmado a través de una rueda de prensa a la que ha podido asistir Infobae que será el nuevo hogar de la duodécima edición, cuyo casting comenzó en julio. El cambio no afecta al resto de la franquicia: las versiones protagonizadas por adultos y famosos continuarán en TVE.

La nueva temporada infantil será, como de costumbre, producida por Shine Iberia, pero tendrá una trayectoria independiente en el servicio de streaming. Esta edición contará con cinco capítulos de 90 minutos, una reducción considerable de la duración, que se estrenarán en Disney+ durante la temporada navideña empezando por el 18 de diciembre y, posteriormente, el 22, 25, 1 de enero y la gran final el día de Reyes, el 6.

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Cada uno de estos días, los programas se estrenarán a las 9:00 horas de la mañana: “El poder lo tiene el suscriptor, eligiendo cuándo y cómo la quiete ver”, señala Sofía Fábregas, VP de producción original de Disney+ España. La directiva asegura que la plataforma tiene interés en apoyar el producto nacional: “Apostamos al principio por ficciones, pero el entretenimiento no guionizado tiene la magia de tener un contacto directo con el público y esa experiencia compartida de que se pueda ver en familia”.

La rueda de prensa de la llegada de 'MasterChef Junior' a Disney+ (Getty Images for Disney)

‘MasterChef Junior’, lejos de la televisión en abierto

Es cierto, que las últimas temporadas de MasterChef Junior en TVE habían notado una caída de la audiencia, pero para Fábregas no es un problema: “Las decisiones que tomamos van en función del contenido, no de los números”. Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, señala que la pérdida del horario nocturno vendrá bien al concurso: “Antes lo tenías que ver a una hora determinado, que es la gran queja de todo el mundo, lo que es el prime time general en todas las cadenas, sobre todo en un contenido como este, que es infantil, no tenía mucho sentido”.

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Rey señala a Disney+ como su “socio natural”: “No puedo pensar en un compañero mejor de viaje que un canal que tiene a nuestro público cautivo”. El cambio de los códigos televisivos a los del streaming también afectarán en un cambio en la duración, que se reduce ahora a 90 minutos para ganar agilidad, pero también se pierde una de las tres pruebas: “Hemos hecho un mix. Hay programas donde hay dos pruebas de plató y otros donde hay exterior y plató, porque tenemos que hacer una manera de elegir el equipo que gana o pierde, porque al final siempre es una competición”.

El jurado de 'MasterChef' con su nueva incorporación, Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha (RTVE).

La próxima edición de ‘MasterChef Junior’

Sobre los invitados que suele traer el programa, aseguran que se mantendrá la esencia con chefs como Martín Berasategui y rostros como Florentino Fernández o Santiago Segura, pero siempre en sintonía con el universo Disney. El premio se mantiene: 12.000 euros para su formación, un curso de cocina en el Basque Culinary Center y el trofeo, que es “lo que más les gusta” a los niños, además de diferentes recompensas vinculadas a la plataforma a lo largo de los cinco programas.

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Macarena Rey celebra el regreso de MasterChef Junior como un “renacimiento”: “Estuvimos dos años sin emitir porque por la razón que fuera en TVE no iba el formato”. Un vacío que se notó para los más pequeños: “Se lo ven en trocitos, pobres, porque claro, a esas horas no lo pueden ver, pero lo notamos en el diferido. De repente no hacer su versión era no atender a ese público del que nos alimentamos”.

El chef Carlos Maldonado, ganador de Masterchef 3, presenta su concepto de 'raíces evolucionadas', una cocina que parte de la tradición para fusionarse con influencias de todo el mundo.

En cuanto a los jueces, Pepe Rodríguez afirma que han vivido el cambio con “naturalidad”: “El formato sigue siendo el mismo, parece que estemos presentando algo que no hayamos visto nunca y ya hemos ido como seis veces a grabar Disney”. Por su parte, Delicious Martha ya se ha topado con algún pequeño “tiktoker” entre los participantes: “Creamos o no la creación de contenido en redes sociales ya es una profesión y se ha profesionalizado”. Según Macarena Rey, Jordi Cruz disfruta cada vez más de los niños desde que fue padre, ya por segunda vez.

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