Eugenia Silva y Alfonso de Borbón hacen vidas separadas: 13 años de relación y dos hijos en común

La pareja, que no es la primera vez que pone distancia entre ellos, ha decidido comenzar una nueva etapa, según ha informado la revista ‘¡Hola!’

Eugenia Silva y Alfonso de
Eugenia Silva y Alfonso de Borbón y Yordi en el Tanatorio para dar el último adiós a Alfonso de Borbón y Escasany. (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

La modelo y empresaria Eugenia Silva celebró el pasado enero sus 50 años rodeada de intimidad y calma. Este momento de plenitud profesional se veía acompañado de un entorno familiar sólido; sin embargo, este miércoles la revista ¡Hola! informa de un paréntesis en su relación. Tras superar un desafío de salud significativo —una operación de cadera para colocar una prótesis de titanio debido a una artrosis severa—, la top model se enfrenta ahora a una etapa en su vida personal.

Según ha informado el citado medio, Eugenia y Alfonso de Borbón, su pareja y padre de sus dos hijos, han decidido tomarse un tiempo y organizar sus vidas por separado. La distancia no solo es emocional, sino también física: el empresario dejó la residencia familiar hace un par de semanas y ha estrenado un nuevo hogar, según muestran las imágenes compartidas.

Mientras tanto, Eugenia mantiene un perfil sereno y reflexivo. Según las imágenes, la modelo continua su rutina paseando junto a su madre por un parque cercano a su vivienda, en un gesto que evidencia la importancia del apoyo familiar en estos momentos. Además, Silva se ha volcado en sus proyectos profesionales, la nueva directora de una agencia de representación de talentos combina su trabajo como gerente con su labor como productora de reportajes.

La crisis que atraviesan Eugenia y Alfonso, según afirma ¡Hola!, no es algo reciente, sino que viene gestándose desde hace tiempo. Sin embargo, ha sido ahora cuando ambos han decidido dar el paso y distanciarse un tiempo. La pareja, discreta por naturaleza, tiene dos hijos: Alfonso, que pronto cumplirá doce años, y Jerónimo, que celebrará su noveno cumpleaños en junio. Una vez pasado este tiempo de paréntesis, decidirán si darse una segunda oportunidad o poner punto y final a su historia de amor.

EUGENIA SILVA. (EUROPA PRESS).
EUGENIA SILVA. (EUROPA PRESS).

Una historia de altibajos

Y es que su romance se remonta quince años atrás. En 2007 comenzaron el idilio y, tras dos años de noviazgo, tomaron la decisión de romper en 2009. No obstante, volvieron a encontrarse cuatro años después en una fiesta en Casares, organizada por Cari Lapique en el exclusivo Beach Club de Finca Cortesín. Desde entonces, consolidaron su relación, trayendo al mundo a sus dos hijos: Alfonso en 2014 y Jerónimo en 2017. A lo largo de estos años, la pareja ha optado por no casarse formalmente, confiando en que la convivencia y la maternidad/paternidad compartida cumplían ese papel simbólico.

En palabras de Eugenia, su relación se ha basado siempre en la madurez y la complementariedad. “Al encontrarnos de nuevo, Alfonso y yo decidimos vivir la relación de una forma más madura, planeando un futuro, algo que antes no me había planteado con nadie”, comentó al citado medio en una entrevista. Además, afirmó que la decisión de tener dos hijos en común era para ellos mucho más comprometedor que pasar por el altar: “Con dos hijos, me considero más que casada con Alfonso”.

“Estamos muy bien así. Para mí, tener un hijo y vivir juntos es como si estuviéramos casados. Alfonso es un hombre maravilloso que me da mucha calma. He tenido mucha suerte de que el destino quisiera que volviéramos a estar juntos y hayamos podido formar una familia juntos”, explicó.

Eugenia Silva y Alfonso de
Eugenia Silva y Alfonso de Borbón y Yordi en el Tanatorio Parcesa La Paz de Tres Cantos, para dar el último adiós a Alfonso de Borbón y Escasany, a 11 de mayo de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

Una familia aparentemente feliz

La modelo internacional destacaba hace unos meses el tándem que realiza con su marido en el día a día con sus hijos: “Creo que la clave es que somos un muy buen equipo. Nos complementamos mucho, especialmente a la hora de ejercer como padres. Tenemos muy claro qué queremos para nuestros hijos, cómo queremos educarlos y qué valores deseamos transmitirles”.

En la entrevista con ¡Hola!, Silva subrayaba la importancia de los hijos en su matrimonio: “Obviamente —continuaba—, no todo es siempre de color de rosa, como en cualquier relación, pero ambos pensamos siempre en nuestros hijos como prioridad absoluta, y eso marca el camino. Al final, cuando hay respeto, admiración y un proyecto común tan importante como la familia, todo fluye de una manera muy natural".

Este distanciamiento coincide con un periodo particularmente complejo para Alfonso y su familia, que en 2025 sufrió la pérdida de su padre y, apenas diez días después, de su tío, el duque de Sevilla. Pese a estas dificultades, Eugenia y Alfonso han demostrado resiliencia y fortaleza, apoyándose en su familia y en su actividad profesional para sobrellevar estos cambios.

La imagen posteada por Eugenia
La imagen posteada por Eugenia Silva en memoria de su suegro Alfonso (Instagram)

