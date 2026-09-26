Georgina Rodríguez se adueñó de la primera fila de Gucci en Milán: cuero, charol y silueta entallada

Georgina Rodríguez asistió al desfile de Gucci en Milán con un conjunto de cuero negro formado por chaqueta entallada y minifalda (Riccardo Giordano/ipa-agency.net/Sipa USA)

Guardar

El cuero negro marcó la aparición de Georgina Rodríguez en la primera fila de Gucci. La empresaria eligió una chaqueta entallada y una minifalda a juego para asistir al desfile de la casa italiana durante la Semana de la Moda de Milán primavera-verano 2027, que se celebra del 22 al 28 de septiembre de 2026.

La elección tuvo además un vínculo con su historia personal. Antes de su proyección internacional, la esposa de Cristiano Ronaldo trabajó como dependienta en una tienda de Gucci en Madrid. Su presencia en la presentación de la firma en Milán volvió a unir ese antecedente con su actual lugar como figura habitual de las semanas de la moda y las alfombras rojas.

PUBLICIDAD

La jornada reunió además a invitados vinculados con la música, el deporte y el entretenimiento, entre ellos el tenista italiano Jannik Sinner y el cantante canadiense Shawn Mendes. Cada uno llegó con una interpretación diferente de la indumentaria masculina y femenina contemporánea.

Georgina Rodríguez asistió con un estilismo monocromático formado por una chaqueta de cuero con corte de blazer y una minifalda recta del mismo material. La pieza superior, con solapas clásicas, mangas largas y botones frontales, ajustó la cintura y definió la silueta.

La empresaria eligió un total look de cuero negro para ocupar la primera fila de Gucci durante la Semana de la Moda de Milán

El cuero negro mate sostuvo una propuesta sin estampados ni contrastes de color. La combinación remitió a códigos biker y a una sastrería más ceñida, con una mezcla entre prendas de oficina y recursos propios de un look de noche.

PUBLICIDAD

Los accesorios en charol sumaron brillo al look monocromático

Rodríguez completó el atuendo con zapatos destalonados negros de punta afilada y acabado en charol. El brillo del calzado contrastó con el cuero mate de la chaqueta y la falda.

También se hicieron presentes en el look un bolso pequeño, rígido y geométrico en negro. El charol y el bolso estructurado acompañaron así el conjunto sin desplazar el protagonismo de las prendas de cuero.

En cuanto al cabello, la empresaria lo llevó suelto, con raya lateral, ondas marcadas y acabado con efecto mojado. El peinado aportó movimiento frente a las líneas firmes de la chaqueta y la minifalda.

El maquillaje, en tanto, se mantuvo en tonos neutros y terrosos, con labios delineados y una terminación satinada. El wet look suavizó la rigidez del total look de cuero negro.

PUBLICIDAD

La presencia de Rodríguez en el desfile retomó un aspecto de su biografía: antes de alcanzar proyección internacional, trabajó en una tienda de Gucci en Madrid.

Jannik Sinner llevó un look urbano con sobrecamisa verde oliva

Jannik Sinner asistió al desfile de Gucci con una sobrecamisa verde oliva sobre una camiseta blanca

Jannik Sinner eligió un planteo más relajado para la primera fila. El tenista italiano llevó una sobrecamisa ligera en verde oliva, con cuello camisero y caída recta, sobre una camiseta blanca básica de cuello redondo.

Completó el atuendo con jeans amplios de efecto lavado y gafas de sol oscuras con montura negra. El estilo de Sinner se apoyó en prendas funcionales y proporciones amplias, con una combinación que se acercó al minimalismo utilitario.

PUBLICIDAD

Jannik Sinner junto a Anna Wintour

La sobrecamisa introdujo una nota de color frente al negro dominante en otros invitados. Los pantalones de pernera ancha sumaron una referencia a las siluetas urbanas de los años 90 y mantuvieron una imagen de bajo contraste.

El tenista italiano combinó jeans amplios de efecto lavado con gafas de sol de montura negra REUTERS/Claudia Greco

Shawn Mendes eligió un traje oversize con camisa de satén abierta

Shawn Mendes asistió al desfile de Gucci con un traje negro de dos piezas y silueta oversize

Shawn Mendes asistió con un traje negro de dos piezas y proporciones amplias. La chaqueta tuvo hombros relajados y solapas anchas, mientras que el pantalón mantuvo la caída holgada del conjunto.

El cantante canadiense usó una camisa de satén negro desabotonada hasta el pecho. La abertura dejó a la vista dos cadenas finas de tonos metálicos, una de ellas con un colgante tipo medallón.

PUBLICIDAD

El cantante canadiense combinó una chaqueta de hombros relajados con un pantalón de caída amplia

La camisa abierta transformó el carácter formal del traje y sumó una referencia a la sastrería de inspiración retro. Mendes completó su aparición con el cabello rizado, suelto y con volumen natural. Su propuesta contrastó con el cuero estructurado de Rodríguez y el estilo utilitario de Sinner, aunque los tres compartieron la paleta oscura y las siluetas contemporáneas que atravesaron la convocatoria de Gucci.