El Comandante Supremo de la OTAN en Europa confirma la preparación de ‘Arctic Sentry’: la misión militar en el Ártico por la presencia de China y Rusia

El general Alexus G. Grynkewich ha confirmado que la planificación se encuentra en su fase final

Alexus G. Grynkewich (REUTERS/Omar Havana)
La OTAN se encuentra en las fases finales de planificación para una misión militar en el Ártico. Según ha confirmado el general Alexus G. Grynkewich, el Comandante Supremo Aliado en Europa, se está preparando un posible despliegue por la consolidación de la “presencia de Rusia y China en la región”. El norte de Europa se ha convertido en uno de los principales ámbitos de preocupación del continente.

La Alianza ha identificado la seguridad ártica como una prioridad emergente y se prepara para lanzar la operación ‘Arctic Sentry’. “Sí, hablamos sobre Groenlandia. Lo hicimos en el contexto del Ártico y la creciente necesidad de que la alianza preste atención a la seguridad en el Ártico, dada la presencia continua de Rusia y el aumento de la presencia china en esa zona”, ha afirmado el militar.

El general Alexus G. Grynkewich ha confirmado que la planificación se encuentra en su fase final y que la alianza podría anunciar novedades en los próximos días. Desde que Donald Trump advirtió sobre sus intereses en Groenlandia, señalando una necesidad de seguridad ante los rivales de la Alianza, los europeos han reforzado su presencia en la zona.

El Ministerio de Defensa ha avanzado que España incrementará con medio aéreos "su contribución a la seguridad y disuasión" en el espacio aéreo del flanco oriental de la OTAN, "en misiones de vigilancia y control", tras la reciente incursión de drones rusos en Polonia. (Fuente: Europa Press / OTAN / EBS / Moncloa / Defensa)

La misión ‘Arctic Sentry’

Esta misión representa el primer gran despliegue de la OTAN enfocado exclusivamente en la vigilancia y protección de los intereses aliados en el extremo norte. Según ha detallado Grynkewich, están “planificando una nueva misión ártica llamada ‘Arctic Sentry’, que aún no ha comenzado, pero que está en las etapas finales de planificación para esa actividad de vigilancia reforzada”.

Las maniobras podrán incluir desde actividades de patrullaje, a ejercicios conjuntos y la monitorización de las rutas marítimas, cada vez más transitadas por el deshielo estacional. El general ha subrayado que iba a recibir al comandante del Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk, quien está a cargo de la operación, en las próximas horas.

El Mando, con sede en Estados Unidos, tiene la responsabilidad operativa de coordinar las fuerzas navales y aéreas de la alianza en la zona atlántica y ártica. “Me lo presentará mañana y, si la presentación resulta satisfactoria y hemos cumplido todos los requisitos, quizá tengamos algo que anunciar más adelante esta semana sobre cómo avanzaremos en ese sentido”, añadió el Comandante Supremo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que sigue estando comprometido con la OTAN aunque rechace aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, pero no hace "seguidismo ciego" como a su juicio proponen "otros" en España, en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Fuente: La Moncloa)

Groenlandia y el Ártico ante la presión ruso-china

La referencia explícita a Groenlandia y a la actividad de Rusia y China en el Ártico refleja el nuevo mapa de riesgos que analiza la Alianza. El deshielo progresivo multiplica el valor estratégico de la región, no solo por los recursos naturales sino por las rutas de navegación que conectan Europa, Asia y América. La confirmación de Grynkewich refuerza la percepción de que la OTAN prioriza el despliegue de capacidades en respuesta a la presión militar y económica de sus competidores en los polos.

La misión ‘Arctic Sentry’ se perfila como el siguiente paso de la organización para consolidar su presencia en un territorio donde la rivalidad entre potencias gana intensidad. La próxima semana podría marcar el inicio formal de una nueva etapa de vigilancia y cooperación aliada en el Ártico.

