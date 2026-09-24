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Marius Borg cambia de equipo jurídico antes de la repetición de su juicio: todos los detalles de la nueva estrategia del hijo de la reina Mette-Marit

El hijo mayor de la reina de Noruega afrontará la repetición de su juicio el próximo 9 de febrero de 2027

Marius Borg Hoiby sale del funeral del rey Harald de Noruega en la catedral de Oslo, en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (REUTERS/Dylan Martinez)
Marius Borg Hoiby sale del funeral del rey Harald de Noruega en la catedral de Oslo, en Oslo, Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (REUTERS/Dylan Martinez)
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Marius Borg Høiby afrontará la próxima etapa de su proceso judicial con un nuevo equipo de abogados. El hijo de la princesa Mette-Marit ha decidido sustituir a Ellen Holager Andenæs y Petar Sekulic, que estuvieron al frente de su defensa durante las siete semanas que duró el juicio celebrado en el Tribunal de Distrito de Oslo, por los penalistas Alexander Greaker y Daniel Storrvik, así lo ha informado este jueves el diario noruego VG.

El relevo se produce antes de que el caso llegue al Tribunal de Apelación de Borgarting, donde volverán a analizarse distintos aspectos del procedimiento. Los nuevos abogados ya han presentado formalmente su solicitud para asumir la representación de Høiby y han avanzado que estudian incorporar nuevas pruebas a la causa.

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Se trata del tercer equipo jurídico que acompaña a Marius Borg Høiby desde que comenzó el proceso en agosto de 2024. El primero fue Øyvind Bratlien, que posteriormente dejó paso a Andenæs y Sekulic en febrero de 2025. Ahora, con la apelación a la vista, el acusado vuelve a confiar su defensa a dos nuevos profesionales.

El Tribunal de Apelación de Borgarting tiene previsto comenzar a estudiar el caso el 9 de febrero de 2027, en un procedimiento que se prolongará hasta el 5 de marzo. Durante esas semanas se revisarán las cuestiones recurridas y también distintas reclamaciones de indemnización y restitución.

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Princess Martha Louise of Norway, her husband Durek Verrett and Marius Borg Hoiby leave from the venue for the funeral service of Norway's King Harald, in Oslo, Norway, September 9, 2026. REUTERS/Dylan Martinez
Princess Martha Louise of Norway, her husband Durek Verrett and Marius Borg Hoiby leave from the venue for the funeral service of Norway's King Harald, in Oslo, Norway, September 9, 2026. REUTERS/Dylan Martinez

Greaker y Storrvik preparan nuevas pruebas

Aunque acaban de incorporarse al caso, los nuevos abogados ya trabajan en la preparación de la próxima vista. Alexander Greaker ha explicado a TV 2 que se trata de un procedimiento especialmente amplio y que necesitarán tiempo para revisar toda la documentación y las pruebas acumuladas. “Se trata de un caso penal exhaustivo y dedicaremos mucho tiempo a estudiar las pruebas. Después, también presentaremos nuestras propias pruebas”, señaló el abogado.

La defensa todavía no ha concretado qué material pretende incorporar al procedimiento. Sin embargo, según ha informado VG, está previsto que declaren nuevos testigos para aportar información sobre la relación entre Høiby y su expareja Nora Haukland.

El cambio también supone la llegada de un abogado que ya había mostrado interés en representar a Marius Borg Høiby. Greaker quiso asumir su defensa después de la detención del joven en agosto de 2024, aunque en aquel momento no pudo hacerse cargo del caso por falta de disponibilidad.

Greaker y Storrvik, además, no son nuevos colaboradores. Ambos llevan alrededor de una década trabajando juntos y desde 2022 dirigen un despacho común. A lo largo de su trayectoria han participado en procedimientos penales complejos y de gran repercusión. Storrvik, además, cuenta con autorización para intervenir ante el Tribunal Supremo de Noruega.

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Un relevo que sorprende tras el juicio de Oslo

La decisión ha generado comentarios en Noruega debido al momento en el que se produce. Ellen Holager Andenæs, que deja ahora la defensa, no considera necesariamente extraño que un acusado opte por cambiar de profesionales cuando comienza una nueva fase judicial. “A menudo es buena idea que un nuevo experto revise el caso durante la fase de apelación”, ha explicado a Dagbladet.

El periodista y comentarista de Se og Hør Jonas Jørstad, que ha seguido de cerca el proceso, sí considera llamativo el relevo teniendo en cuenta el resultado obtenido por el anterior equipo. Según recuerda, Høiby fue absuelto de dos de las cuatro acusaciones de violación planteadas durante el juicio y la pena finalmente impuesta quedó por debajo de la solicitada por la Fiscalía.

Al mismo tiempo, Jørstad subraya que el cambio de abogados entre la primera instancia y la apelación no constituye una situación excepcional. La incorporación de nuevos profesionales puede permitir revisar desde otra perspectiva las declaraciones de los testigos, las pruebas y la estrategia jurídica.

Precisamente esa nueva mirada será ahora una de las claves de la defensa de Høiby. Los dos abogados llegan a esta segunda fase con experiencia conjunta en procedimientos penales de gran complejidad y deberán preparar el caso para un nuevo examen judicial.

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