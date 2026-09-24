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Antes de tirar los calcetines sin pareja mira estas ideas para darles una segunda vida

No va tanto de conservar un calcetín suelto como de darle una segunda vida: alargar la vida de la ropa contribuye a reducir tanto la generación de residuos textiles como el impacto ambiental que implica fabricar cada prenda nueva

Una mano cubierta con un calcetín gris toca un estante de madera junto a una persiana, libros, una planta y una lámpara.
Una persona utiliza un calcetín de algodón como guante para limpiar el polvo de un estante de madera y una persiana en una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A todo el mundo le habrá desaparecido un calcetín. No está muy claro cómo: quien tiene mascota quizás asuma que se lo ha llevado debajo de algún mueble que no merece la pena mover. Quien no la tenga solo puede asumir que se lo ha tragado la lavadora (que a veces pasa) y ahí tampoco hay mucho que hacer a posteriori. ¿Cuántos calcetines habrá en un desguace de lavadoras? Y queda uno: de los dos, el otro, que se conserva después de limpio por si el segundo volviese a aparecer, porque puede que lo haga. No suele hacerlo. ¿Qué hacer con el calcetín que queda?

Qué se puede hacer con el calcetín suelto

Se puede “transformar” en un guante de limpieza. Los de algodón resultan especialmente útiles para esta tarea porque son suaves y retienen bien el polvo. No tiene misterio ni hay proceso: basta con ponérselo en la mano para pasar por persianas, esquinas, lámparas o muebles con formas complicadas de alcanzar. Una vez terminado el trabajo, se puede (o debe) lavar y reutilizar tantas veces como haga falta.

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Otra alternativa consiste en rellenar el calcetín con lavanda seca y cerrarlo con una goma o una cinta. Además de aportar aroma al ambiente, esta planta se ha utilizado durante generaciones para mantener alejadas a las polillas de la ropa. También se pueden utilizar para organizar cables, cargadores, joyas o bisutería dentro de cajones. A la hora de preparar una maleta, el mismo calcetín puede actuar como funda protectora para gafas, botellas pequeñas o dispositivos electrónicos, y así reducir el riesgo de arañazos o golpes durante el trayecto. Por poder, se pueden usar hasta para llevar el almuerzo. Esto es menos recomendable.

Calcetín blanco con arroz, granos de arroz esparcidos, saco de tela con arroz, cuchara de madera, manta tejida, y una maleta de cuero.
Calcetín con arroz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los calcetines gruesos, los que suelen usarse en los meses fríos, pueden convertirse en una bolsa térmica. Para prepararla conviene elegir uno de algodón o con predominio de fibras naturales, rellenarlo con arroz seco y cerrarlo con firmeza. Si se calienta en el microondas, debe hacerse en intervalos cortos y comprobar la temperatura antes de aplicarlo sobre la piel, para evitar quemaduras. También se puede hacer lo contrario: congelar un calcetín relleno de arroz (idealmente dentro de una bolsa hermética que se envuelve en la prenda) y utilizarlo para refrescarse.

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Puede parecer cutre, pero no va tanto de conservar un calcetín suelto como de darle una segunda vida. Y de que en realidad un calcetín (limpio) es lo suficientemente parecido a un paño como para que tenga sentido utilizarlo como tal. En realidad, y así lo sostiene la Agencia Europea de Medio Ambiente, alargar la vida de la ropa -ya sea mediante la reutilización directa de prendas o, como es el caso, mediante nuevos usos domésticos- contribuye a reducir tanto la generación de residuos textiles como el impacto ambiental que implica fabricar cada prenda nueva.

En cualquier caso, ese calcetín huérfano puede acabar cumpliendo más funciones dentro de casa que las que tuvo mientras estuvo emparejado con su gemelo. Ya sea de trapo, de bolsita perfumada, de organizador de cajón o de compresa de calor improvisada, el destino de la prenda solitaria depende más de la imaginación de quien la conserva que de la esperanza de que su pareja vuelva a aparecer algún día.

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