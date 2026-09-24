España

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 25 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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Estos son los precios de luz en España. Las tarifas más altas y más bajas de este viernes 25 de septiembre.

El precio de la energía eléctrica varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 25 de septiembre

Tarifa promedio: 158.92 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 255.28 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 30.11 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este viernes 25 de septiembre, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.17 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 195.26 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 187.98 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 187.27 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 186.62 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 187.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.95 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 236.75 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 237.07 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 186.81 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.08 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 76.97 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 45.6 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.11 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 34.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 40.22 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 74.29 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 104.64 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 156.92 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 239.56 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 255.28 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 227.32 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 207.81 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 194.96 euros por megavatio hora.

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