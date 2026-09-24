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Álvaro Bilbao, psicólogo: “Si quieres hacer a tus hijos más inteligentes, diles esto”

El especialista advierte que ciertos relatos familiares contradicen la evidencia científica y confunden el aprendizaje de los más pequeños

un padre leyendo con su hijo y en un marco el psicólogo
Álvaro Bilbao, psicólogo: “Si quieres hacer a tus hijos más inteligentes, diles esto”
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Decirle a un hijo que el abuelo fumó toda la vida y llegó a los noventa años lo deja peor preparado para entender un riesgo real. Así lo advierte el psicólogo Álvaro Bilbao que crea contenido en la cuenta de redes sociales @soyalvarobilbao, donde comparte contenido sobre crianza y desarrollo infantil dirigido a familias españolas. En un video reciente, Bilbao diferenció entre las anécdotas que confunden y las historias que enseñan, un matiz que, según explica, cualquier padre o madre puede aplicar en las conversaciones cotidianas con sus hijos.

El contraste que plantea no descarta el uso de ejemplos familiares, sino que distingue cuáles resultan útiles. Cuando el relato ilustra una excepción que contradice el consenso científico, como la longevidad de un fumador, el niño aprende a desconfiar del conocimiento general en favor de un caso suelto. En cambio, cuando la historia refuerza el hecho comprobado, como el infarto que sufrió un tío por fumar, el relato cumple otra función. Convierte un dato abstracto sobre salud en una experiencia cercana y fácil de recordar. La clave, según Bilbao, no está en contar historias o no, sino en si la historia elegida respalda lo que dice la evidencia o la desmiente.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La premisa que sostiene es que los seres humanos aprendemos a base de historias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar el mecanismo, Bilbao recurre a historias mitológicas que, según cuenta, funcionan con sus propios hijos y que han perdurado durante siglos porque transmiten un mensaje de fondo. La propuesta consiste en usar ese formato narrativo, tan presente en la tradición oral española, como vía para explicar conceptos que, presentados de forma directa, resultarían abstractos o difíciles de retener para un niño pequeño. La premisa que sostiene todo el planteamiento es sencilla, la de que los seres humanos estamos programados para aprender a través de historias.

Por qué el cerebro de un niño recuerda mejor lo que llega en forma de relato

La observación de Bilbao coincide con hallazgos documentados en la investigación sobre memoria y aprendizaje narrativo. Un estudio publicado en la revista Evolutionary Psychology por Matthew Reysen y Zoe Fischer, investigadores de la Universidad de Misisipi, comparó la eficacia de construir historias con palabras sueltas frente a otras técnicas de memorización consideradas más efectivas hasta ahora. En cuatro experimentos con más de 380 participantes, quienes crearon un relato con los términos propuestos recordaron más elementos que quienes aplicaron un procesamiento basado solo en asociaciones de agrado. Los resultados igualaron o superaron al llamado procesamiento de supervivencia, el método hasta entonces considerado el más eficaz para fijar información en la memoria.

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Varios estudios sostienen que el storytelling mejora el acceso al recuerdo. (Shutterstock)
Varios estudios sostienen que el storytelling mejora el acceso al recuerdo. (Shutterstock)

Otras investigaciones refuerzan ese patrón desde la infancia, la etapa que más preocupa a los padres que siguen el contenido de Bilbao. Un trabajo publicado en PMC, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, encontró una correlación fuerte entre la estructura narrativa que emplea un niño al codificar un recuerdo y la precisión con que lo recupera después, incluso al controlar la variable de la edad. Según el estudio, los relatos organizados de forma coherente actúan como un andamiaje que facilita tanto la retención como la recuperación posterior de la información, un dato relevante para cualquier madre o padre que busque explicar algo importante en casa.

En el terreno educativo, un estudio publicado en la revista Sage Open comparó a estudiantes expuestos a vídeos con formato narrativo frente a otros que recibieron el mismo contenido en formato expositivo tradicional. Quienes vieron el material narrado obtuvieron puntuaciones más altas de retención y mostraron mayor facilidad para aplicar los conceptos en ejercicios prácticos posteriores. Los autores atribuyen esa ventaja a la conexión emocional que genera el relato, un factor que ayuda a vincular la información nueva con conocimientos previos del niño o del adulto que la recibe.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Una tesis doctoral defendida en la Universidad de Tennessee y centrada en el uso de la narración como técnica de enseñanza documentó un patrón similar en estudiantes universitarios, quienes recibieron una lección en formato de historia recordaron el doble de contenido que quienes tomaron la misma clase bajo un esquema expositivo convencional, tanto en pruebas inmediatas como en evaluaciones aplicadas semanas después.

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