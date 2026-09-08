Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar (Emergencias Madrid/X)

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Amador, un agente de la Policía Nacional, murió en la noche de este lunes tras impactar su moto contra un automóvil al salir del trabajo en Madrid. El fallecido, identificado como Amador, prestaba servicio en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, con sede en la avenida de los Poblados, en el distrito de Latina, donde ocurrió el accidente.

El siniestro se produjo en torno a las nueve de la noche de este 7 de septiembre, al salir el agente de la Jefatura tras acabar su jornada. Su moto impactó contra un turismo en el cruce de la avenida de los Poblados con la calle de Tambleque, tras lo cual la moto rebotó contra un semáforo que quedó completamente destrozado por la fuerza del impacto, según publica ABC.

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Un agente de la Policía Municipal de Madrid y un conductor de la EMT que fue testigo del accidente fueron los primeros en intentar reanimar al motorista, antes de que llegara una unidad del Samur-Protección Civil. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, las maniobras de resucitación no dieron resultado y el policía murió en el lugar.

La investigación apunta a un posible salto de semáforo

La Comisaría de la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal se ha hecho cargo de las pesquisas para determinar cómo se produjo el choque. Una de las primeras hipótesis que se están valorando es que la conductora del turismo se saltara el semáforo, que en ese momento estaba en fase roja, y colisionara con el motorista con tanta violencia que el agente terminó lanzado contra la señal de tráfico.

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La mujer que conducía el coche dio negativo en los test de alcohol y drogas realizados tras el accidente, según pudo saber el diario ABC. Al quedar descartada esa vía, los investigadores centran ahora parte de las pesquisas en la velocidad a la que circulaba el vehículo en el momento del choque, ya que ese tramo de la vía tiene un límite de 50 kilómetros por hora.

Un policía nacional muere en Madrid tras chocar con su moto contra un coche al salir de trabajar (Emergencias Madrid)

Un accidente considerado laboral por producirse en el trayecto de vuelta a casa

Las pesquisas se encuentran todavía en una fase inicial, aunque los primeros indicios apuntan a que se trata de un siniestro “in itinere”, es decir, ocurrido durante el trayecto que un trabajador realiza desde su puesto de trabajo hasta su domicilio. Esta circunstancia hace que el accidente se catalogue, a efectos legales, como un accidente laboral.

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La Dirección General de la Policía difundió un mensaje de condolencia tras conocerse el fallecimiento del agente. “Nuestras más sentidas condolencias y un cariñoso abrazo a la familia y amigos de nuestro compañero Amador. Falleció anoche víctima de un accidente de tráfico cuando regresaba a su domicilio tras prestar servicio en la Jefatura Superior de Madrid. DEP”, señaló la institución a través de sus redes sociales.

Por el momento, no se ha informado de cargos formales contra la conductora del turismo implicado en el accidente que costó la vida al agente. La investigación continúa abierta mientras se recaban más datos sobre las circunstancias exactas del choque, entre ellas la velocidad exacta a la que circulaba el coche y el estado del semáforo en el instante del impacto.

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