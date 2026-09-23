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Sumar tacha de "indecencia" el desahucio de Maricarmen y exige al PSOE aprobar de inmediato el decreto de vivienda

23/09/2026 El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta con siete preguntas y dos interpelaciones urgentes. El mayor peso del examen del Congreso lo tendrán el ministro del Interior y la ministra de Defensa aunque la oposición también interpelará a otros ministros. Después de la sesión de control, el Congreso debatirá y votará la convalidación de medidas económicas de urgencia. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha tachado de "indecencia" el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, de su vivienda en Madrid y ha exigido que se cumpla de una vez el acuerdo de Gobierno para aprobar un nuevo decreto de vivienda.

"Es una vergüenza y es intolerable que en España siga pasando estas cosas", ha lanzado en los pasillos del Congreso sobre este intento de lanzamiento, para denunciar que PP, Vox y Junts tumbaron la prórroga de la moratoria antidesahucios a familias vulnerables que impedía estos casos.

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Tras espetar que parece que los "peligrosos 'inquiokupas'" son ancianas como Maricarmen, el ministro ha arremetido también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este martes "ponía la alfombra roja a los especuladores" al inaugurar un salón inmobiliario en la capital.

Luego, ha enviado un mensaje al ala socialista del Ejecutivo para quejarse que el nuevo decreto de vivienda, que era un acuerdo en el seno de la coalición, aún no se ha cumplido y que esta medida no puede esperar más y debe ir al Consejo de Ministros el próximo martes.

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"Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan, porque lo que está pasando es esto, es lo que estamos viendo hoy. Es una es una indecencia que no se puede aceptar", ha zanjado.

MENSAJE A SÁNCHEZ: "TIENE EL BOE EN SUS MANOS"

Por su parte, el portavoz de vivienda del grupo plurinacional y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche su encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para pedir que se prohíba a los fondos comprar vivienda, dado que su ministra de Vivienda está "ausente" ante este tipo de desahucios. "Tenemos que actuar de forma urgente (...) y el Gobierno tiene el Boletín Oficial del Estado (BOE) en sus manos", ha apostillado.

Mientras, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha denunciado que existe una irresponsabilidad tanto del Gobierno central como del autonómico y ha afeado a la ministra de Vivienda de no traer aún el decreto de vivienda. "Nos podía pasar a cualquiera de nosotros", ha agregado para exigir una movilización social para que este desahucio sea un "punto de inflexión" que mueva al PSOE contra los "titanes" que son fondos de inversión.

SITUACIÓN "INHUMANA"

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha acudido a la concentración en rechazo al desahucio de Maricarmen y ha denunciado que este lanzamiento es "inhumano" y ha dejado a esta mujer en una situación "imposible".

En declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, ha censurado que el Gobierno autonómico de Madrid no despliega zonas tensionadas de mercado del alquiler y ha exclamado que están "hartos" de llevar normas al Congreso para garantizar el derecho a la vivienda, pero se encuentran que las derechas vota en contra o el PSOE no apoya iniciativas como la proposición de ley de Sumar para prohibir que fondos de inversión compen pisos.

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EuropaPress

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