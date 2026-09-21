España se despide del verano pero no del calor: la Aemet prevé un tiempo “plenamente veraniego” con máximas superiores a 35ºC y sin lluvias

Bañistas en la playa de Samil de Vigo, a 20 de septiembre de 2026. (EFE/ Salvador Sas)

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La fotografía que acompaña este artículo podría haber sido tomada ayer en casi cualquier playa de España, pero fue en la de Samil de Vigo. Los 34 grados de máxima que se registraron no dejaron otra opción a vecinos y turistas que lanzarse al agua del atlántico en pleno mes de septiembre. No es una imagen muy usual, pero las temperaturas tampoco lo son. La ciudad pontevedresa no se quedó lejos de la máxima del país, que se registró en la capital de la provincia, con 36,9 grados. Por detrás se quedaron El Granado (Huelva) y Sevilla con 36,6 y 36,4 grados, respectivamente. Estas máximas, más propias de julio y agosto, no van a remitir por ahora.

Quedan solo dos días para que empiece el otoño y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado que esta semana el tiempo será “plenamente veraniego” en toda España, con temperaturas “claramente más altas de lo normal” en la mayor parte de la península.

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Este lunes se esperan máximas que ronden los 30 grados en casi todo el país, pero a partir del martes ya se alcanzarán los 35 grados de forma generalizada. El mercurio se quedará incluso por encima en el sur de Galicia, la depresión del Ebro, Extremadura y valle del Guadalquivir. Esta situación, según la actual previsión, se mantenga sin cambios hasta, al menos, el viernes. Además, los cielos estarán despejados y las precipitaciones serán escasas.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Por lo ponto, este lunes se espera una jornada calurosa. La Aemet indica en su previsión que se mantendrá una situación de estabilidad generalizada dominada por las altas presiones, con cielos despejados salvo por algunos intervalos de nubes bajas matinales en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, Baleares, Mediterráneo sur y oeste de Alborán. Solo podría darse alguna llovizna en Melilla y en el área del Estrecho.

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El organismo meteorológico no descarta posibles bancos de niebla matinales en el norte de Galicia, en el área cantábrica, el alto Ebro y en Baleares, así como de forma aislada en puntos del prelitoral mediterráneo. También avisan de la presencia de calima en altura en Canarias.

En cuanto a los termómetros, durante esta jornada las temperaturas máximas aumentarán en la mitad norte peninsular, sobre todo en el nordeste y el noroeste, así como en los archipiélagos, pudiendo darse ascensos notables en medianías y zonas altas de Canarias. “Es probable superar los 35 grados en las depresiones del suroeste peninsular, puntos de Galicia y zonas bajas de Cataluña”, detallan los meteorólogos. De nuevo, se darán noches tropicales -aquellas en las que el mercurio no baja de 20 grados- en puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir.

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Avisos por calor y mala mar

Con este escenario, la Aemet ha activado los avisos en tres comunidades autónomas. En Cataluña, se activará el nivel amarillo (peligro bajo) durante las horas centrales del día por temperaturas máximas de hasta 34 grados en la provincia de Girona. En Galicia, también hay el mismo nivel de aviso por máximas de hasta 34 gradosen las provincias de A Coruña y Pontevedra, y de hasta 36 grados en la provincia de Ourense.

En Andalucía, permanece activo un nivel amarillo por fenómenos costeros en la provincia de Cádiz, debido al viento de Levante, con rachas de entre 50 y 61 kilómetros por hora.

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