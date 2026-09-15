España

Médicos y enfermeras de Ceuta irán a la huelga el 24 de septiembre ante el “colapso” sanitario: “Ha sobrepasado su capacidad operativa”

Los sindicatos critican la “impasividad” de la ministra Mónica García ante la emergencia sanitaria de la ciudad tras la crisis migratoria

García habla con personal sanitario en Ceuta. (Ministerio de Sanidad)
García habla con personal sanitario en Ceuta. (Ministerio de Sanidad)
Guardar

El sindicato CESMSATSE, mayoritario entre los médicos y enfermeras de las ciudades autónomas, ha convocado una huelga sanitaria para el próximo 24 de septiembre “para visibilizar la degradación de la sanidad pública” en Ceuta. La organización critica “la persistente impasividad del Ministerio de Sanidad” y su negativa a admitir “la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud”, acentuada por la llegada masiva de migrantes el pasado mes de julio.

La “degradación de la sanidad pública” no empezó con la crisis migratoria, advierten, pero los problemas se han visto acrecentados. “La sanidad en Ceuta no solo se encuentra al límite, sino que ha sobrepasado su capacidad operativa debido a los problemas estructurales que el Ministerio no resuelve y a los que se ha sumado el colapso ocasionado por la asistencia a los inmigrantes de la entrada masiva”, expresan en un comunicado.

PUBLICIDAD

En los últimos meses, los profesionales sanitarios han denunciado la presión extra a la que se han visto sometidos, una realidad reconocida por el Ministerio de Sanidad que, sin embargo, ha rechazado utilizar el término “colapso” para definir la situación. “CEMSATSE manifiesta su más absoluto rechazo a las afirmaciones del Ministerio de Sanidad, en las que se pretende negar la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud en la ciudad autónoma”, valoran en un escrito conjunto.

Ante este “posicionamiento irresponsable y alejado de la realidad asistencial”, CEMSATSE ha anunciado un calendario de movilizaciones que culminará con una jornada de paros el próximo jueves 24 de septiembre.

PUBLICIDAD

Las convocatorias comenzarán este jueves 17 de septiembre con una concentración a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta. Los médicos y enfermeras se reunirán en la entrada del centro a las 11:00 horas bajo el lema “Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes”. Al día siguiente, el viernes 18 de septiembre, se celebrará una manifestación en la Dirección Territorial de Ceuta.

Más de 10.700 asistencias a migrantes en el mes de agosto

Migrantes reciben asistencia médica de miembros de la Cruz Roja en la playa de Trampolín, en Ceuta, España, el 8 de septiembre de 2026. (REUTERS/Max Cavallari)
Migrantes reciben asistencia médica de miembros de la Cruz Roja en la playa de Trampolín, en Ceuta, España, el 8 de septiembre de 2026. (REUTERS/Max Cavallari)

El balance del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo encargado de la atención sanitaria en las ciudades autónomas, revela que la ciudad ha realizado 10.725 asistencias a personas migrantes entre el 31 de julio y el 31 de agosto. De media, los médicos y enfermeros realizaron 335 atenciones diarias.

El pico de las atenciones se registró el 31 de julio, con 1.149 intervenciones. La actividad se ha ido moderando con el paso de los días, hasta registrar 280 asistencias diarias en la última semana de agosto.

La mayor parte de las consultas ocurrieron en atención primaria (6.475), con 3.458 atenciones en el Centro de Salud de Otero, 733 en el Centro de Salud del Tarajal y las 1.781 del Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

En las urgencias hospitalarias, se realizaron 4.250 atenciones a población migrante, una media de 133 personas al día. Ese promedio ha descendido a 97 en los cinco últimos días de agosto, después de la puesta en marcha de alojamientos para migrantes con asistencia médica básica.

La actividad global de las urgencias hospitalarias ha aumentado en 77 atenciones diarias respecto al mismo periodo de 2025. En los últimos cinco días de agosto, la diferencia se ha reducido a 54 consultas adicionales al día.

Pese al aumento de la demanda asistencial, el Ingesa ha asegurado que la actividad sanitaria ordinaria hacia la población ceutí se ha mantenido sin incidencias, al establecerse circuitos diferenciados para la población migrante. El Ministerio de Sanidad ha contratado a un centenar de profesionales para reforzar el sistema de salud ceutí, además de aumentar las camas disponibles en el Hospital de Ceuta.

Temas Relacionados

MédicosEnfermerosEnfermeríaTrabajadores SanitariosHuelgasManifestacionesCeutaSanidad EspañaMinisterio de Sanidad EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La letra pequeña del “todo incluido por 650 euros” en las autoescuelas: la OCU alerta de tasas, prácticas y cláusulas ocultas

La organización recuerda que estas empresas deben indicar de forma clara el precio final con el IVA y especificar si la tarifa cubre las tasas de la DGT, los certificados y otros trámites administrativos

La letra pequeña del “todo incluido por 650 euros” en las autoescuelas: la OCU alerta de tasas, prácticas y cláusulas ocultas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Imanol Arias responde a María Galiana tras sus polémicas declaraciones sobre ‘Cuéntame’: “A María no le gustan las series”

El actor se ha pronunciado sobre los comentarios de su excompañera de reparto en la serie de RTVE

Imanol Arias responde a María Galiana tras sus polémicas declaraciones sobre ‘Cuéntame’: “A María no le gustan las series”

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

Según acordaron Pedro Sánchez y Tebboune, el próximo mes de octubre se volverán a ver en Madrid, con muchos asuntos nuevos que tratar

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Un recepcionista regresa de su permiso de paternidad y se encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia considera que es un despido improcedente

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado