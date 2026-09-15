Médicos y enfermeras de Ceuta irán a la huelga el 24 de septiembre ante el “colapso” sanitario: “Ha sobrepasado su capacidad operativa”

García habla con personal sanitario en Ceuta. (Ministerio de Sanidad)

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El sindicato CESMSATSE, mayoritario entre los médicos y enfermeras de las ciudades autónomas, ha convocado una huelga sanitaria para el próximo 24 de septiembre “para visibilizar la degradación de la sanidad pública” en Ceuta. La organización critica “la persistente impasividad del Ministerio de Sanidad” y su negativa a admitir “la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud”, acentuada por la llegada masiva de migrantes el pasado mes de julio.

La “degradación de la sanidad pública” no empezó con la crisis migratoria, advierten, pero los problemas se han visto acrecentados. “La sanidad en Ceuta no solo se encuentra al límite, sino que ha sobrepasado su capacidad operativa debido a los problemas estructurales que el Ministerio no resuelve y a los que se ha sumado el colapso ocasionado por la asistencia a los inmigrantes de la entrada masiva”, expresan en un comunicado.

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En los últimos meses, los profesionales sanitarios han denunciado la presión extra a la que se han visto sometidos, una realidad reconocida por el Ministerio de Sanidad que, sin embargo, ha rechazado utilizar el término “colapso” para definir la situación. “CEMSATSE manifiesta su más absoluto rechazo a las afirmaciones del Ministerio de Sanidad, en las que se pretende negar la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud en la ciudad autónoma”, valoran en un escrito conjunto.

Ante este “posicionamiento irresponsable y alejado de la realidad asistencial”, CEMSATSE ha anunciado un calendario de movilizaciones que culminará con una jornada de paros el próximo jueves 24 de septiembre.

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Las convocatorias comenzarán este jueves 17 de septiembre con una concentración a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta. Los médicos y enfermeras se reunirán en la entrada del centro a las 11:00 horas bajo el lema “Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes”. Al día siguiente, el viernes 18 de septiembre, se celebrará una manifestación en la Dirección Territorial de Ceuta.

Más de 10.700 asistencias a migrantes en el mes de agosto

Migrantes reciben asistencia médica de miembros de la Cruz Roja en la playa de Trampolín, en Ceuta, España, el 8 de septiembre de 2026. (REUTERS/Max Cavallari)

El balance del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo encargado de la atención sanitaria en las ciudades autónomas, revela que la ciudad ha realizado 10.725 asistencias a personas migrantes entre el 31 de julio y el 31 de agosto. De media, los médicos y enfermeros realizaron 335 atenciones diarias.

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El pico de las atenciones se registró el 31 de julio, con 1.149 intervenciones. La actividad se ha ido moderando con el paso de los días, hasta registrar 280 asistencias diarias en la última semana de agosto.

La mayor parte de las consultas ocurrieron en atención primaria (6.475), con 3.458 atenciones en el Centro de Salud de Otero, 733 en el Centro de Salud del Tarajal y las 1.781 del Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

En las urgencias hospitalarias, se realizaron 4.250 atenciones a población migrante, una media de 133 personas al día. Ese promedio ha descendido a 97 en los cinco últimos días de agosto, después de la puesta en marcha de alojamientos para migrantes con asistencia médica básica.

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La actividad global de las urgencias hospitalarias ha aumentado en 77 atenciones diarias respecto al mismo periodo de 2025. En los últimos cinco días de agosto, la diferencia se ha reducido a 54 consultas adicionales al día.

Pese al aumento de la demanda asistencial, el Ingesa ha asegurado que la actividad sanitaria ordinaria hacia la población ceutí se ha mantenido sin incidencias, al establecerse circuitos diferenciados para la población migrante. El Ministerio de Sanidad ha contratado a un centenar de profesionales para reforzar el sistema de salud ceutí, además de aumentar las camas disponibles en el Hospital de Ceuta.

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