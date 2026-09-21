Sanidad advierte de numerosos errores en la convocatoria de huelga en Ceuta y denuncia “bastardos intereses particulares” de la movilización

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante su visita a Ceuta. (Ministerio de Sanidad)

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El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha contestado a la huelga del sindicato Cesmsatse, programada para este jueves 24 de septiembre en Ceuta, con un comunicado en el que acusa a la organización de carecer de “fundamentación objetiva” para la convocatoria. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha asegurado que “bajo ninguna circunstancia se va a sacrificar el bien común en aras de bastardos intereses particulares”.

En concreto, el Ingesa ha detectado “llamativos defectos” en la convocatoria de huelga que les fue remitida. Primero, porque el escrito se dirigía al “Servicio Aragonés de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón”. Este error revela “un apresurado mal hacer” para el instituto que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla.

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El aviso incumplió el plazo mínimo legal de preaviso para una convocatoria de huelga: llegó el 15 de septiembre, menos de 10 días antes de la fecha elegida para los paros, lo que incumple la normativa vigente. Además, al Ingesa le “llama la atención” que la convocatoria de huelga no afecta al servicio público sanitario ceutí al completo, sino solamente al gestionado por la Administración General del Estado.

“A los convocantes no parece preocuparles la Salud Pública, responsabilidad del Gobierno local de la Ciudad Autónoma, su eventual infradotación o ausencia de personal propio para asumir tareas que competencialmente deberían realizar”, critican en su comunicado.

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El Ingesa niega una infradotación en la sanidad ceutí

Decenas de sanitarios durante una concentración para protestar por el colapso del sistema, a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez - Europa Press)

El instituto ha señalado que se reunió con el Comité de Huelga el pasado 18 de septiembre, un encuentro al que acudieron tan solo tres personas, “ninguna de ellas médico/a”. Los representantes se reafirmaron en los objetivos declarados de la huelga, que serían alcanzar un acuerdo para una dotación adecuada de personal, que las contrataciones sean de un mínimo de 6 meses y un día y conseguir “un dimensionamiento real de la infradotación en Recursos Humanos”.

El Ingesa, por su parte, niega que exista una infradotación de recursos humanos en Ceuta y considera que “la convocatoria carece de toda fundamentación objetiva”. Según los datos oficiales, actualmente trabajan en el Área de Salud de Ceuta 1.051 sanitarios, lo que supone “la mayor dotación de profesionales de la historia de Ceuta”. Con la crisis migratoria, el personal ha aumentado hasta las 1.400 plazas.

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Desde 2018, el personal hospitalario ha crecido un 5,59%, mientras que los médicos especialistas han aumentado en un 11,85%. “Estas cifras contrastan con el vacío del periodo 2012-2018, años durante los cuales la temporalidad llegó a ser del 90%, años durante los cuales solo se convocó en Ceuta una única OEP de promoción interna, sin creación de nuevas plazas, y años durante los cuales la tasa de reposición de efectivos llegó a ser del 0%”, recuerdan.

El Ingesa critica que Cesmsatse no convocara huelgas por infradotación de recursos humanos, pero sí lo haga ahora cuando “se crean y consolidan un millar de plazas fijas de personal estatutario” mientras “la actividad asistencial global se reducía en torno a un 34% por el cierre de la frontera en el año 2020″.

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En cualquier caso, el organismo ha tramitado la convocatoria de huelga “pese a sus deficiencias y errores” y mantendrá unos servicios mínimos iguales a los de un día festivo. “Ni siquiera la desgraciada crisis migratoria y humanitaria actualmente en curso ha mermado la fortaleza de la estructura sanitaria pública en Ceuta como para hacer necesario un incremento de dichos servicios mínimos”, valoran.