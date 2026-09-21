España

Sanidad advierte de numerosos errores en la convocatoria de huelga en Ceuta y denuncia “bastardos intereses particulares” de la movilización

El Ingesa asegura que la convocatoria de huelga se dirigía al Servicio Aragonés de Salud y que no ha cumplido los plazos mínimos de preaviso

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante su visita a Ceuta.
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante su visita a Ceuta. (Ministerio de Sanidad)
Guardar

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha contestado a la huelga del sindicato Cesmsatse, programada para este jueves 24 de septiembre en Ceuta, con un comunicado en el que acusa a la organización de carecer de “fundamentación objetiva” para la convocatoria. El organismo dependiente del Ministerio de Sanidad ha asegurado que “bajo ninguna circunstancia se va a sacrificar el bien común en aras de bastardos intereses particulares”.

En concreto, el Ingesa ha detectado “llamativos defectos” en la convocatoria de huelga que les fue remitida. Primero, porque el escrito se dirigía al “Servicio Aragonés de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón”. Este error revela “un apresurado mal hacer” para el instituto que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla.

PUBLICIDAD

El aviso incumplió el plazo mínimo legal de preaviso para una convocatoria de huelga: llegó el 15 de septiembre, menos de 10 días antes de la fecha elegida para los paros, lo que incumple la normativa vigente. Además, al Ingesa le “llama la atención” que la convocatoria de huelga no afecta al servicio público sanitario ceutí al completo, sino solamente al gestionado por la Administración General del Estado.

“A los convocantes no parece preocuparles la Salud Pública, responsabilidad del Gobierno local de la Ciudad Autónoma, su eventual infradotación o ausencia de personal propio para asumir tareas que competencialmente deberían realizar”, critican en su comunicado.

PUBLICIDAD

El Ingesa niega una infradotación en la sanidad ceutí

Decenas de sanitarios durante una concentración para protestar por el colapso del sistema, a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez - Europa Press)
Decenas de sanitarios durante una concentración para protestar por el colapso del sistema, a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez - Europa Press)

El instituto ha señalado que se reunió con el Comité de Huelga el pasado 18 de septiembre, un encuentro al que acudieron tan solo tres personas, “ninguna de ellas médico/a”. Los representantes se reafirmaron en los objetivos declarados de la huelga, que serían alcanzar un acuerdo para una dotación adecuada de personal, que las contrataciones sean de un mínimo de 6 meses y un día y conseguir “un dimensionamiento real de la infradotación en Recursos Humanos”.

El Ingesa, por su parte, niega que exista una infradotación de recursos humanos en Ceuta y considera que “la convocatoria carece de toda fundamentación objetiva”. Según los datos oficiales, actualmente trabajan en el Área de Salud de Ceuta 1.051 sanitarios, lo que supone “la mayor dotación de profesionales de la historia de Ceuta”. Con la crisis migratoria, el personal ha aumentado hasta las 1.400 plazas.

Desde 2018, el personal hospitalario ha crecido un 5,59%, mientras que los médicos especialistas han aumentado en un 11,85%. “Estas cifras contrastan con el vacío del periodo 2012-2018, años durante los cuales la temporalidad llegó a ser del 90%, años durante los cuales solo se convocó en Ceuta una única OEP de promoción interna, sin creación de nuevas plazas, y años durante los cuales la tasa de reposición de efectivos llegó a ser del 0%”, recuerdan.

El Ingesa critica que Cesmsatse no convocara huelgas por infradotación de recursos humanos, pero sí lo haga ahora cuando “se crean y consolidan un millar de plazas fijas de personal estatutario” mientras “la actividad asistencial global se reducía en torno a un 34% por el cierre de la frontera en el año 2020″.

En cualquier caso, el organismo ha tramitado la convocatoria de huelga “pese a sus deficiencias y errores” y mantendrá unos servicios mínimos iguales a los de un día festivo. “Ni siquiera la desgraciada crisis migratoria y humanitaria actualmente en curso ha mermado la fortaleza de la estructura sanitaria pública en Ceuta como para hacer necesario un incremento de dichos servicios mínimos”, valoran.

Temas Relacionados

HuelgasManifestacionesTrabajadores SanitariosCeutaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hermano de Diana de Gales se culpa por no impedir la entrevista que precedió su muerte: “Bashir la engatusó con mentiras y manipulación”

Charles Spencer asegura en ‘El canto del cisne: Diana, mi hermana’ que pensó que la prensa había falsificado los resultados toxicológicos del accidente de Lady Di

El hermano de Diana de Gales se culpa por no impedir la entrevista que precedió su muerte: “Bashir la engatusó con mentiras y manipulación”

Martina, de 28 años, sufrió depresión y se fue a vivir a un pueblo en un caserío del siglo XVIII: “Me consideraba estúpida... si no sacas un 8 en los exámenes, no eres inteligente”

La mujer italiana decidió tomar su propio camino frente a las expectativas de su familia formada por médicos y se compró una casa a 600 metros de altura en los Apeninos

Martina, de 28 años, sufrió depresión y se fue a vivir a un pueblo en un caserío del siglo XVIII: “Me consideraba estúpida... si no sacas un 8 en los exámenes, no eres inteligente”

Receta de mayonesa de sriracha, la salsa cremosa y picante que tendrás lista en 5 minutos

También conocida como ‘spicy mayo’, esta salsa se ha vuelto todo un fenómeno viral en los últimos años, un condimento que ya nunca falta en restaurantes japoneses y en sitios de ‘poke’

Receta de mayonesa de sriracha, la salsa cremosa y picante que tendrás lista en 5 minutos

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Durante el viaje de vuelta, el equipo escuchó una voz que pedía socorro y que procedía de la parte baja del vehículo. Al revisar los bajos del autobús,localizaron al joven oculto entre los ejes mecánicos del vehículo

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 21 de septiembre

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 21 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”

Las dos caras de Fernando Alonso dentro y fuera del monoplaza: “No soy una persona feliz dentro del coche”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada