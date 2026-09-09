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Paula Echevarría confiesa en ‘El Hormiguero’ que se siente fuerte a nivel emocional, a pesar del reciente fallecimiento de su padre: “Creo que estoy en el mejor momento mental de mi vida”

La actriz ha visitado este miércoles el programa de Pablo Motos para presentar ‘A la deriva’, la nueva serie que protagoniza y que se estrenará el próximo 20 de septiembre

Paula Echevarría. (El Hormiguero/Flickr)
Paula Echevarría. (El Hormiguero/Flickr)
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Pablo Motos ha recibido en ‘El Hormiguero’ este miércoles 9 de septiembre a Paula Echevarría, quien ha sido la tercera invitada de la recién estrenada temporada número 21. Con la de hoy, la actriz española ya ha pisado el plató 19 veces, que se añaden a una breve aparición durante el confinamiento. En esta ocasión la actriz asturiana ha presentado ‘A la deriva’, la nueva serie que protagoniza y que se estrenará en Atresplayer el próximo domingo 20 de septiembre.

Antes de hablar de este proyecto, ya desde su entrada, a la actriz se la ha vuelto a ver sonreír tras pasar su peor verano, y es que el pasado 30 de julio falleció su padre. “A veces mejor, pero bueno. La vida sigue. Está muy reciente y el duelo hay que pasarlo”, y reconocía que el trabajo le ayuda a pasarlo: “Me ayuda, pero por otra parte también duele tener que irte de allí, cuando paras echas mucho de menos estar ahí cerca”.

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Nada más comenzar la entrevista, Paula Echevarría ha querido darle un tirón de orejas a Pablo Motos por el vídeo que el programa emitió durante el inicio de su 21ª temporada. La actriz participó en la grabación del tradicional sketch, pero su intervención no apareció en el montaje final. “He puesto una queja formal. Es la segunda vez que grabo el sketch para el inicio de temporada y seguís sin ponerme”, ha expresado entre risas.

Su momento vital

Paula Echevarría ha confesado que actualmente se siente especialmente fuerte a nivel emocional, a pesar de estar atravesando el duelo por el reciente fallecimiento de su padre, Luis Ángel Echevarría, el pasado 30 de julio. “Creo que estoy en el mejor momento mental de mi vida. Me siento muy fuerte”, ha asegurado durante la entrevista.

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Paula Echevarría. (El Hormiguero/Flickr)
Paula Echevarría riendo durante su entrevista con Pablo Motos. (El Hormiguero/Flickr)

La actriz considera que esa fortaleza le está permitiendo afrontar la pérdida sin quedarse paralizada por el dolor y concentrarse en todo aquello que continúa teniendo a su alrededor. “Valoras lo que tienes que valorar y quieres ser feliz y no defraudarte a ti misma haciendo lo que te hace feliz”, ha añadido.

Entre otras cosas, ha hablado de lo importante que es el deporte para ella: “En los peores momentos de mi vida hacer deporte siempre me ayuda, me hace encontrarme bien. Luego tiene una repercusión por fuera pero sobre todo por dentro, a nivel mental. Creo que hay que hacerlo por un bienestar de salud y luego verte bien”. En sus sesiones de ejercicio tiene claras sus prioridades: “Glúteo y pierna, brazo y abdomen”. Sin embargo, ha aclarado que no vive obsesionada con el entrenamiento ni se somete a rutinas extremas. “Tampoco me mato a entrenar, no soy una psicópata del entrenamiento, pero intento hacer algo todos los días de mi vida. Moverme”, ha explicado. Paula se considera una persona “fiestera” a la vez que “disciplinada”.

Su mayor defecto

La actriz también ha hablado de una faceta personal que ha intentado cambiar durante los últimos meses: su impuntualidad. Aunque ha confesado ser muy disciplinada, ha admitido que hubo un tiempo en que no lo fue: “Miguel ya se enfadaba muchas veces”. El problema aparecía especialmente cuando ambos tenían una reserva en un restaurante o habían quedado con sus amigos. Mientras el exfutbolista ya estaba preparado para salir, ella aseguraba que estaba a punto de terminar, aunque todavía le quedaba bastante tiempo. “Como vivimos juntos, a lo mejor teníamos una reserva o habíamos quedado con amigos y él ya estaba listo. Yo siempre decía: ‘Ya voy, ya casi estoy’, y todavía me quedaban 20 minutos”, ha explicado.

Paula Echevarría. (El Hormiguero/Flickr)
Paula Echevarría confesando su mayor defecto durante su entrevista. (El Hormiguero/Flickr). (El Hormiguero/Flickr)

También, aunque parezca extraño teniendo en cuenta que procede de Candás, una localidad asturiana de tradición pesquera, tiene una peculiar aversión al olor a pescado. Sin embargo, la ficción que ha presentado en ‘El Hormiguero’ se define como un gran drama ambientado en alta mar durante los años 70. Lo que le ha llevado a tener que enfrentarse a una escena especialmente desagradable para ella. “Soy una persona a la que no le gusta el olor a pescado en general, y eso que vengo de un pueblo pesquero”, ha comenzado explicando. “Hubo una escena en la que mi hijo (en la serie) estaba toqueteando sardinas y venía corriendo hacia mí. Me tocó toda la cara y el pelo”, ha recordado.

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