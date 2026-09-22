España

El Congreso de los Diputados retira definitivamente la acreditación a Vito Quiles por difundir imágenes de Zapatero sin autorización y boicotear las ruedas de prensa

La Mesa sostiene que el reportero mostró una clara voluntad de “alterar de manera muy grave” el normal funcionamiento de la Cámara y el correcto desempeño de los periodistas parlamentarios

Imagen de archivo del comunicador Vito Quiles. (Europa Press)
Imagen de archivo del comunicador Vito Quiles. (Europa Press)
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La Mesa del Congreso ha decidido retirar definitivamente la acreditación como redactor a Vito Quiles, según una información adelantada este martes por El País y confirmada por Infobae. La medida, que le impide seguir ejerciendo su actividad en las instalaciones parlamentarias, responde a cinco expedientes abiertos por denuncias sobre su comportamiento en la Cámara Baja.

Los letrados instructores recomendaron a la Mesa su expulsión definitiva por la gravedad de los hechos que se le atribuyen, subrayando que el reportero habría mostrado “una clara voluntad de alterar de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara y el correcto desempeño de las funciones de los demás representantes de los medios de comunicación acreditados”. La votación ha salido adelante con los votos afirmativos de PSOE y Sumar, que componen la mayoría de la Mesa, mientras que el PP se ha abstenido de votar.

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El periodista, que trabaja para el diario digital Estado de Alarma (EDA TV) y que fue candidato en la lista europea del agitador ‘Alvise’ Pérez, ya había sido sancionado en mayo con tres meses de retirada de la credencial. La medida se adoptó después de que grabara y difundiera en redes sociales imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin autorización, una conducta considerada una doble infracción grave.

Graves altercados en la UAB por la llegada no autorizada de Vito Quiles. (X/@jaumetyni)

Desde entonces, el Congreso ha tramitado otros expedientes derivados principalmente de denuncias de grupos políticos y, en algunos casos, de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que se refirió a sus intentos de boicotear las ruedas de prensa. Quiles tenía pendientes al menos media docena de denuncias avaladas por el Consejo Consultivo de Comunicación Política, creado en la última reforma reglamentaria y en el que solo tienen voto los partidos políticos.

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Tres infracciones muy graves que conllevan, cada una, su expulsión definitiva

Fuentes parlamentarias explican que la reiteración, “al estar ya suspendido por infracciones graves previas”, supone la catalogación como muy grave de cada una de las tres infracciones resueltas y que “conllevan cada una de ellas la retirada definitiva de la acreditación”.

El Congreso también mantiene suspendida la acreditación del agitador Bertrand Ndongo, acreditado por Periodista Digital, quien también tiene prohibido perseguir a los representantes políticos en los aledaños de la Cámara Baja. La resolución estuvo vinculada a un incidente durante una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, en la que, según recoge el expediente, “dificultó el desarrollo normal” de la comparecencia. El agitador amenazó con llevar esta decisión a los tribunales, si bien todavía no ha emitido ningún recurso.

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