Italia cierra 30 años después con dos cadenas perpetuas el asesinato de un mafioso que rompió las reglas de la Camorra

Agentes de seguridad custodian la entrada de la Fiscalía de la República en el Tribunal de Nápoles (Ministerio de Justicia de Italia)

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Italia se ha levantado con la noticia de un crimen resuelto tres décadas después. La Dirección de Investigación Antimafia (DIA) de Nápoles ha ejecutado dos órdenes de encarcelamiento para cumplir penas de cadena perpetua contra Francesco Napolitano y Michele Olimpio, considerados por la Justicia como figuras destacadas del clan Mallardo. Ambos han sido condenados de forma firme por el asesinato de Mario Di Lorenzo, cometido el 12 de octubre de 1996 en Giugliano in Campania, en la provincia de Nápoles.

La sentencia definitiva fue dictada por el Tribunal Supremo de Casación el 17 de septiembre de 2026, que confirmó las penas impuestas previamente por la Corte de Apelación de Nápoles. Este martes, la DIA ha ejecutado la decisión tras 30 años de investigación en lo que se ha reconstruido el crimen y el papel que habrían tenido los dos condenados. Según explican en su comunicado, al que ha accedido Infobae, el móvil fue un incumplimiento de las normas de la Camorra.

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Desarticulada una célula itinerante de descuideros dedicada al hurto de mantas de joyas.

La víctima, Mario Di Lorenzo, pasó poco antes de su muerte del grupo rival conocido como los “piripicci” al clan Mallardo. De acuerdo con las investigaciones, Di Lorenzo habría incumplido las normas internas de la organización criminal al reclamar dinero a pequeños empresarios de Giugliano mediante extorsiones. Esta forma de actuar de Di Lorenzo perjudicaban la imagen y la autoridad de los dirigentes del clan en el territorio. Por ese motivo, se habría tomado la decisión de eliminarlo. El asesinato tuvo lugar en una zona de viviendas públicas de Giugliano in Campania. Di Lorenzo se encontraba dentro de su automóvil cuando fue atacado. La Fiscalía sostuvo que Olimpio y el tercer implicado ejecutaron materialmente el crimen tras la orden de Napolitano.

Policías italianos, imagen de archivo (Europa Press)

30 años de investigación y recorrido judicial

El caso fue retomado años después dentro de la denominada Operación Babele, que terminó en enero de 2019 con una orden de prisión preventiva contra ambos. En marzo de 2021, la Corte de Asís de Nápoles les condenó a cadena perpetua. La sentencia fue confirmada en apelación en octubre de 2023, aunque el Supremo anuló posteriormente esa resolución y ordenó que el caso fuera revisado por otra sección. Tras la repetición de parte del juicio, la condena volvió a ser confirmada. La nueva revisión incluyó documentación adicional solicitada por la Fiscalía General. La Corte consideró fiable el relato del colaborador de Justicia, y estimó que estaba respaldado por otros elementos probatorios. Entre ellos figuraba la condena del tercer participante por el mismo asesinato.

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Durante su larga trayectoria judicial, las medidas cautelares iniciales de prisión terminaron por el vencimiento de los plazos procesales. En consecuencia, Napolitano y Olimpio quedaron sometidos solo a medidas como la prohibición de abandonar Italia, la obligación de residir en Campania y la presentación diaria ante la Policía Judicial. Olimpio tuvo que permanecer encarcelado por otro asunto. En el caso de Napolitano, la DIA llevó a cabo nuevas investigaciones que, según el comunicado, revelaron que disponía de importantes recursos económicos, mantenía vínculos con el entorno criminal de procedencia y había retomado contactos considerados sospechosos.

La Fiscalía General entendió que estos elementos demostraban un riesgo concreto de fuga antes de que el Supremo resolviera definitivamente el proceso. También advirtió de la posibilidad de que Napolitano volviera a participar en actividades ilegales relacionadas con el clan Mallardo. Por ello, la Corte de Apelación ordenó el 16 de julio de 2026 su regreso a prisión preventiva. Dos meses después, el Supremo confirmó definitivamente la responsabilidad de Napolitano y Olimpio por el asesinato de Di Lorenzo y ratificó la cadena perpetua para ambos.

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