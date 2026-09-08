España

Ni en Madrid ni en Barcelona: Casa 47 todavía no ha ofertado ninguna vivienda en las ciudades más tensionadas de España

La entidad mantiene siete convocatorias abiertas con 800 inmuebles para alquiler asequible en provincias como Asturias, Valencia, Navarra o Galicia

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una imagen de archivo. (Marta Fernández Jara - Europa Press)
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una imagen de archivo. (Marta Fernández Jara - Europa Press)
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El nuevo portal de Casa 47 “va a cambiar las reglas del juego”, ha asegurado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La entidad estatal de vivienda y suelo ha arrancado este lunes con 800 inmuebles para alquiler asequible y, durante el evento de presentación celebrado en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que esa oferta se ampliará “muy pronto” con otras 1.500 viviendas repartidas por todo el territorio nacional. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de las viviendas disponibles se encuentra ni en la capital ni en Barcelona, dos de las ciudades con los precios de vivienda más elevados del país.

Las convocatorias vigentes de Casa 47 distribuyen sus viviendas entre Asturias (18 unidades), Cataluña (93), Castellón (157), Valencia (91), Alicante (153), Navarra (34) y Galicia (99). El plazo de solicitud para la mayoría de estos lotes se extiende hasta el 21 de septiembre, después de que la entidad ampliara el periodo inicial de presentación.

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Pero la distribución geográfica deja fuera, una vez más, a mercados donde el precio de la vivienda es inaccesible para buena parte de la población. En Madrid capital, el precio medio de venta se sitúa en 5.957 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista de agosto de 2026, con distritos como el barrio de Salamanca que superan los 9.700 euros por metro cuadrado. En alquiler, el precio medio en la ciudad alcanza los 23,3 euros por metro cuadrado al mes, uno de los más altos de España.

Barcelona, por su parte, registró en agosto un precio de venta de 5.440 euros por metro cuadrado, cifra que roza los máximos históricos de la serie del portal inmobiliario. El alquiler en la capital catalana se sitúa en 20,2 euros por metro cuadrado mensuales, con una subida interanual que, aunque más moderada que en años anteriores, mantiene a la ciudad entre las más caras del país.

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Pedro Sánchez, critica a los ejecutivos autonómicos que no aplican la Ley de Vivienda.

Otro mercado tensionado es el de Málaga -también ausente dentro de la oferta de Casa 47-, donde se destina, de media, el 39% de los ingresos a pagar el alquiler, que ya ha alcanzado los 16,25 euros por metro cuadrado al mes. Tampoco hay viviendas disponibles en Palma de Mallorca, una de las zonas más críticas, ya que el precio medio del alquiler se sitúa en los 19,1 euros por metro cuadrado mensuales, y el coste de acceder a una casa de alquiler absorbe más del 40% de los ingresos de los hogares.

Un esfuerzo económico que supera el 30% de la renta en las grandes ciudades

Actualmente, el esfuerzo medio de los hogares que viven de alquiler equivale al 26,7% de la renta neta a nivel nacional, un porcentaje que se dispara por encima del 30% en varias de las grandes ciudades, entre las que se encuentran Madrid y Barcelona, según los cálculos del Banco de España. Y precisamente es ese umbral del 30% el límite que Casa 47 aplica como criterio para fijar las rentas de sus viviendas adjudicadas, con el fin de que ningún hogar destine una proporción mayor de sus ingresos al pago del alquiler.

La entidad exige a los solicitantes acreditar ingresos de entre dos y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), equivalentes a entre 16.800 y 63.000 euros netos anuales por unidad de convivencia. Los contratos tienen una duración inicial de 14 años, ampliable mediante prórrogas hasta un máximo de 75, y las viviendas adjudicadas permanecerán de forma permanente dentro del parque público, sin posibilidad de venderse posteriormente en el mercado privado.

La entidad ya ha licitado casi 2.500 viviendas desde su creación

Casa 47 nació de la transformación de la antigua Sepes y comenzó a probar su modelo de adjudicación a finales de 2025 con una convocatoria piloto de 171 viviendas en Vigo, Mieres y varios municipios valencianos afectados por la DANA. Desde entonces, la entidad ha ampliado progresivamente sus convocatorias.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible' (Alberto Ortega / Europa Press)
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible' (Alberto Ortega / Europa Press)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, señaló también este lunes que la entidad ha licitado en sus primeros nueve meses “casi 2.500 viviendas”, actualmente en distintas fases de tramitación, construcción o urbanización, y adelantó que el próximo paso de la entidad estará relacionado con la colaboración público-privada, aunque sin concretar plazos ni medidas.

Sin embargo, para que España tenga un parque de alquiler social similar al del resto de países de la Unión Europea, el Banco de España ha estimado que se necesitaría incorporar alrededor de 1,5 millones de viviendas a su oferta pública. El organismo ha advertido también de que las actuaciones aisladas a corto plazo difícilmente pueden resolver por sí solas los problemas de acceso a la vivienda que afectan de forma particular a zonas tensionadas como Barcelona o Madrid.

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