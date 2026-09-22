Una niña de apenas 6 años logra resolver un cubo de Rubik en unos segundos y se proclama campeona mundial

Lian Yunzhi impone un nuevo tiempo récord en la resolución del cubo de Rubik. (Reuters)

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Una niña china de seis años se convirtió en la speedcuber femenina más rápida del mundo al resolver un cubo de Rubik en cuestión de segundos. Lian Yunzhi, originaria de la ciudad de Chengdu, rompió el récord mundial femenino de esta disciplina en dos ocasiones durante la misma semana, en competencias certificadas por la World Cube Association (WCA).

La pequeña logró un promedio de 4,27 segundos en la resolución del cubo 3x3x3, la marca más veloz alcanzada hasta ahora por una mujer en esta categoría. Días antes ya había superado su propio récord con un tiempo de 4,52 segundos, lo que la convirtió en la primera competidora femenina en bajar de la barrera de los 4,5 segundos.

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@infobaeespana 🧩 Una niña de 6 años bate el récord mundial al resolver el cubo de Rubik en 4,27 segundos en China 👉 Lian Yunzhi pulverizó la marca mundial femenina en la categoría 3x3x3 dos veces en solo tres días, convirtiéndose en la única mujer del mundo capaz de bajar de los 4,5 segundos tras memorizar más de 1.300 algoritmos 🎥 Reuters Rubik CubodeRubik Récordmundial China Niña ♬ sonido original - Infobae España - Infobae España

Qué es el speedcubing y cómo se mide el récord

El speedcubing es la disciplina competitiva que consiste en resolver cubos de Rubik en el menor tiempo posible. Las competencias se rigen por reglas estrictas de la WCA, que exigen resolver el cubo cinco veces y descartar el mejor y el peor intento para calcular un promedio final. Ese sistema evita que un solo resultado extraordinario, o uno especialmente flojo, distorsione la puntuación real del competidor.

Bajo ese formato, Lian no solo impuso una nueva marca femenina, sino que demostró una consistencia que la ubica entre las mejores resolutoras del circuito internacional, sin distinción de categoría de edad. Su tiempo más rápido en un intento individual ronda los tres segundos y medio, una cifra que pocos adultos logran igualar tras años de práctica.

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Récord mundial: una menor de seis años resuelve el cubo de Rubik en tiempo histórico

La niña comenzó a competir de forma oficial hace algún tiempo y ya suma decenas de torneos disputados en distintas ciudades de China, país que concentra a buena parte de las nuevas generaciones de speedcubers a nivel mundial. Cada movimiento en la resolución de un cubo de Rubik requiere memoria muscular y algoritmos que los competidores practican durante horas hasta automatizarlos por completo.

El récord anterior también pertenecía a una niña de seis años

Antes de Lian Yunzhi, la marca femenina más rápida la tenía Qixian Cao, otra competidora china que, también a los seis años, había impuesto un promedio cercano a los seis segundos en 2023. Cao mejoró después su propio registro hasta acercarse a los cinco segundos, apenas meses antes de que Lian tomara el relevo del récord.

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La sucesión de marcas entre ambas niñas muestra la rapidez con la que evoluciona el nivel competitivo en el speedcubing femenino durante el último año. Las competencias donde Lian impuso sus tiempos forman parte del calendario regular de torneos que la WCA organiza en distintas provincias chinas, un circuito que atrae cada temporada a más jóvenes talentos del cubo de Rubik.